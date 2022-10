València se convierte durante tres días en capital de la innovación tecnológica

La ciudad de València se convierte durante tres días en el epicentro de la innovación tecnológica. El Museu de les Ciències acogerá desde este lunes y hasta el 26 de octubre, la quinta edición del Valencia Digital Summit 2022 (VDS2022), el evento tecnológico internacional del ecosistema innovador valenciano y punto de encuentro anual para emprendedores, startups, inversores, corporaciones e instituciones.

Bajo el lema Inspiring the Good Future, el encuentro mostrará cómo la tecnología, la innovación y la digitalización están construyendo un futuro mejor y por qué son fundamentales para afrontar los principales retos sociales y económicos a los que se enfrenta la sociedad. “València es una ciudad abierta, innovadora, que genera talento, que atrae la inversión y que ha sabido configurar un ecosistema emprendedor sólido y potente. Y Valencia Digital Summit la convierte durante una semana en la capital mundial de la innovación tecnológica”, apunta Nacho Mas, CEO de Valencia Startup.

Valencia Digital Summit analizará las últimas tendencias tecnológicas e innovadoras para sectores estratégicos de la Comunitat Valenciana. En esta nueva edición, las personas emprendedores tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos a los más de 10.000 asistentes que se espera reunir este año.

El programa incluye más de 300 ponencias de líderes internacionales y nacionales, mesas redondas, talleres y foros temáticos de líderes internacionales y nacionales en sectores como automoción, aeroespacial, construcción, puertos, salud, agroalimentación o recursos humanos. Además, reunirá a más de 150 corporaciones y más 1.500 startups.

“En esta quinta edición participarán grandes compañías de prestigio como Google for Startups, Siemens Mobility, Microsoft for Startups, HP y Oracle Netsuite, entre muchos otros. También más de 400 inversores nacionales e internacionales con una cartera de más de 6.000 millones de euros para invertir en el próximo año y líderes en tecnología e innovación como Ann Hiatt, estratega de liderazgo con más de 15 años de experiencia en Silicon Valley como Executive Business Partner de Jeff Bezos (fundador y CEO de Amazon) y de Eric Schmidt (CEO/Executive Chairman de Google). El nivel y la calidad de los más de 300 ponentes que participarán en VDS2022 permiten impulsar y dinamizar el ecosistema tecnológico valenciano a nivel internacional”, añade Mas.

Programa

Este lunes, 24 de octubre, comenzará la cita con una recepción con cóctel el el Hemisfèric a la que asistirán tanto los organizadores como una amplia representación del sector y de las instituciones y entidades económicas y sociales.

El martes 25 comenzará el encuentro propiamente dicho con la mesa redonda Valencia y Ford: una historia de éxito, con la participación del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent; la directora general de Internacionalización, Mª Dolores Parra, y la Gerente de Transformación e Innovación de Ford Europa, Paula Carsi.

El auge del sector Foodtech y Tecnología detrás de una lechuga con Sergio Pajares (CTO de Mercadona), la presentación de diferentes proyectos de startups del área agroalimentaria y un encuentro con el chef Quique Dacosta y la directora general de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste, forman parte también de la jornada, en la que también se abordará la movilidad y las smart cities a través de compañías como Zeleros, Siemens Mobility, Cooltra o Accenture Song o ponencias como Ciudades inteligentes para un futuro más habitable.

Los sectores de salud, aeroespacial, portuario y la tecnología blockchain contarán con foros especializados que desarrollarán una agenda de sesiones donde se expondrán experiencias de innovación y digitalización, así como casos de éxito y modelos inteligentes.

En concreto, más de 60 tecnológicas de sectores como FoodTech, Industry 4.0, Health, Mobility y FinTech, entre otros, participarán en ‘Meet the Startups’, un networking con formato de “cita rápida” en el que estas empresas podrán conectar y generar sinergias así como explorar nuevas oportunidades de negocio.

La construcción será abordada desde una perspectiva sostenible en una mesa redonda moderada por Marija Rucevsk, managing partner & cofounder en Helve, en la que participarán Iker Marcaide, founder and Executive Chairman en Zubi Group; Gonzalo Galindo, presidente de CEMEX Ventures; Tanja Kufner, head of ventures en Nemetschek SE y Paula Sánchez, CEO & cofounder en CoCircular.

La industria aeroespacial y el potencial de la Comunitat Valenciana para acoger su desarrollo será otro de los temas destacados. A lo largo de tres sesiones, que tendrán lugar el 26 de octubre, se expondrán los atractivos que ofrece la Comunitat Valenciana para el sector aeroespacial y las bases para el desarrollo de esta industria y se darán a conocer casos de éxito de empresas valencianas. Entre otros, Foundations for the development of the aerospace industry in the region, con la participación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE-AIAE) y entidades como Espai Aero y Val Space Consortium.