El presidente del Valencia asegura que "llegará hasta el final para defender a Diakhaby" ante un "gravísimo insulto racista"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha mostrado este lunes su apoyo al defensa francés Mouctar Diakhaby tras ser presuntamente insultado de manera racista por el jugador del Cádiz Juan Cala y ha asegurado que el club irá "hasta el final" para defenderle, además de señalar que todos fueron capaces de ver la "cara de culpabilidad" del futbolista del conjunto cadista.

"Que a nadie le quepa la menor duda de que el Valencia CF va a llegar hasta el final para defender a Diakhaby y luchar para que nunca más se repitan estos hechos tan lamentables", señaló en declaraciones a VCF Media en un encuentro con el jugador, que "no pudo hacer declaraciones" por estar demasiado "afectado", según el club.

Este domingo, el francés denunció ser objeto del insulto "negro de mierda" por parte de Cala durante el partido en el Ramón de Carranza, que estuvo detenido durante media hora y se reanudó sin la presencia del 'che', que se quedó "hundido" en el vestuario.

Murthy reiteró que lo vivido este domingo fue "un acto flagrante de racismo". "No podemos llamarlo de otra manera. Nuestro jugador, Mouctar Diakhaby, fue víctima de un gravísimo insulto racista por parte del jugador Juan Cala. Aunque él lo niegue, todos sabemos reconocer una cara de culpabilidad y creemos totalmente a Mouctar. Este tipo de comportamientos son intolerables en el fútbol y en la sociedad y desde el Valencia CF condenamos cualquier tipo de racismo y apoyamos totalmente a nuestro jugador”, apuntó.

"Si el ejemplo que damos es que cuando no hay cámaras todo vale, no es el mensaje que tenemos que dar. El fútbol debe ser un ejemplo para la sociedad. Yo creo en mi jugador y todo el mundo que veía el partido por televisión pudo ver que algo grave ocurrió para que nuestros jugadores se marcharan del césped. La cara del culpable se vio muy evidente en la televisión también", dijo sobre las imágenes de Cala.

Además, desveló que han hablado con LaLiga para que lleven la investigación "hasta el final". "Esto no puede quedar ahí y no puede volver a pasar con ningún jugador de ningún equipo", manifestó. "Lamentamos que tras el incidente no hubiera ninguna reacción para detener el partido y que tuvieran que ser nuestros jugadores quienes se plantaran para abandonar en bloque el terreno de juego", señaló.

En este sentido, el máximo mandatario valencianista explicó que ante este tipo de situaciones "no puede haber inacción". "A partir de ahora queremos ver una reacción para cambiar estos protocolos, para proteger los vulnerables. Porque si no cambiamos esto, vamos a dar un mal ejemplo a todo el mundo. Estamos orgullosos de la reacción del equipo y todavía no entendemos por qué, después de sufrir este insulto racista y ver cómo el árbitro sacaba amarilla a Diakhaby, tuvimos que salir a ju gar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo", subrayó.

Por ello, "tiene que cambiar" la normativa. "Ya ha cambiado en otras ligas y ahora también debe hacerlo en la competición española. No podemos ponernos de perfil con algo tan grave como el racismo. Es el momento de cambiar y el Valencia CF va a ir hasta el final en apoyo de su jugador y en contra del racismo. Ayer dimos un paso atrás en la lucha contra el racismo. El fútbol tiene que ser un ejemplo para la sociedad. ¡No al racismo!", concluyó.