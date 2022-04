El Ayuntamiento de València solicitará por segunda vez personarse como acusación particular en el 'caso Azud'

Una trama de corrupción masiva vinculada a comisiones ilícitas por operaciones urbanísticas liderada por el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Como mínimo, la red corrupta repartió aproximadamente siete millones de euros entre cargos políticos del PP y del PSPV-PSOE, según ha acreditado la investigación del 'caso Azud'.

Fuentes municipales han confirmado a elDiario.es que el Ayuntamiento de València, como parte afectada, solicitará personarse como acusación particular en la causa con el objetivo de tener acceso a la documentación y pronunciamientos que se vayan dando a lo largo del procediminento y de recuperar patrimonio o fondos públicos.

El Consistorio ya solicitó la personación en 2019 cuando durante la segunda fase de las pesquisas fueron detenidos el exvicealdalde de Barberá, Alfonso Grau, y el que fuera líder de la oposición municipal y subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio (PSPV).

Sin embargo, en aquel momento la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de València ya denegó la petición municipal al considerar que esa personación era “prematura” puesto que en la causa, declarada entonces secreta, “no aparecen indicios de lesión de los intereses” del Ayuntamiento.

Ahora, una vez se ha levantado el secreto, la corporación volverá a solicitar la personación, para lo que requerirá de un acuerdo de la junta de Gobierno que se adoptará este mismo viernes, pese a que podría verse obligado a abonar sanciones de los funcionarios investigados como responsable civil subsidiario, algo que podría tener en cuenta el juzgado a la hora de valorar la personación.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha comentado este miércoles que este caso “marca el fin de una época en la que València se distinguió por ser la capital de corrupción junto a Madrid”. El primer edil ha recordado que tres de los cuatro presidentes que ha tenido el PP en la Generalitat Valenciana están implicados en diferentes casos, en concreto Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps.

“Pocas o ninguna comunidad autónoma ha adquirido los galones de la Comunitat Valenciana en materia de corrupción y el hecho de que el caso Azud implique a las personas más significativas del anterior Gobierno o por familiaridad o por ser el primer teniente de alcalde que era la persona que en realidad llevaba el Ayuntamiento es un indicador muy claro de la situación en la que estamos”, ha afirmado Ribó.

El alcalde ha afirmado que “hoy en València las cosas han cambiado, mientras que la ciudad se ha distinguido durante la pandemia por repartir ayudas entre todos los sectores de pequeños empresarios y autónomos otras comunidades se han distinguido en el 'pa la saca'”, en refernecia al caso de las comisiones por la compra de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid.

La secretaria general del PPCV pide Cautela

La secretaria general del PPCV, Mª José Catalá, ha afirmado este jueves que el PPCV “respeta todos los procedimientos judiciales” y ha recordado, respecto al llamado caso Azud, que está en fase de instrucción, “y por tanto apelamos a la prudencia”. Catalá fichó hace un año como asesora a una de las hijas de Corbín, investigada en la causa.

Catalá ha apelado a “respetar siempre la presunción de inocencia” y a que los partidos políticos sean “cautos” en sus declaraciones. “Nosotros no tenemos el sumario, puede que otro partido político cuyo Síndico forma parte del procedimiento defendiendo a algún acusado lo tenga”, en alusión al socialista Manuel Mata, abogado de uno de los cabecillas de la trama, Jaime Febrer.

“Nosotros no lo tenemos y por tanto no podemos hablar en este momento de algo que desconocemos y que solo están conociendo progresivamente las partes en lo que cada uno de ellos les afecta”, ha explicado Catalá.

Así, la secretaria general del PPCV ha manifestado que hasta que no se conozca el sumario y no avance la fase de instrucción, hay que apelar a la presunción de inocencia y sobre todo a la prudencia. “Hemos tenido una experiencia muy reciente de un procedimiento que se hizo muy largo, demasiado largo, y que ha terminado esta última semana en un carpetazo definitivo del Supremo. No caigamos en el mismo error y seamos prudentes todos”, ha concluido.