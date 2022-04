Rita Maestre a Almeida: “Este caso era lo del primo de Almeida”

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha sido la primera en tomar la palabra en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid sobre el caso mascarillas. La concejala ha exigido a Almeida que explique “cómo dos sinvergüenzas recomendados por su primo” se convirtieron en proveedor de material sanitario cuando morían cientos de madrileños al día en la pandemia, cobrando además comisiones.

Maestre también ha cuestionado que, como dijo el alcalde, Almeida descubriera por la prensa que su primo había participado en el contacto entre los empresarios y el consistorio. “Lo normal hubiera sido denunciar la estafa pero no lo hizo. Porque este caso era el caso de su primo. Porque era lo del primo de Almeida. Un rumor que volaba por los mentideros de Madrid desde hace muchos meses. Lo del primo de Almeida. Así se conocía este caso antes de que supiéramos las implicaciones reales y enormes sobre el dinero público de Madrid”, ha dicho la portavoz de Más Madrid.

La portavoz del partido ha acusado a Almeida de intentar huir del caso “como huyen los culpables, con victimismo e inventando conspiraciones”. Entiende Maestre que, en este caso, se ha aplicado “el impuesto del Madrid que manda, el de los duques y los recomendados, se lo han cobrado a la gente honrada y trabajadora de esta ciudad”. Un impuesto, dice, cobrado también a “los empresarios honrados que sufrían con sus negocios cerrados mientras otros se llenaban los bolsillos con el dinero de los madrileños gracias a sus contactos con ustedes”.

Maestre ha negado que el consejo de la empresa municipal funeraria, a través de la que se tramitaron los contratos de emergencia ahora investigados, supiera de la existencia de estas comisiones. “Ustedes decían que el mercado en China era un zoco y que nos cobraban lo que querían y ya sabemos que eso no era así, mas de la mitad del precio de las mascarillas no se decidía en China, se decidía en un pisazo del barrio de Salamanca mientras los madrileños morían”, ha dicho.

Desde Recupera Madrid, Luis Cueto ha concedido al regidor que no considera que ni él ni su administración se hayan “quedado dinero”, pero también le ha reprochado que no denunciara el fraude. “Han posibilitado el alzamiento de bienes que ahora dificulta la recuperación. De no ser por los bancos, la Fiscalía, el SEPBLAC... ustedes no hubieran dicho nada, aquí no hubiera pasado nada”, ha reprochado. “Les hacemos responsables de cada euro que no se recupere, creemos que el Ayuntamiento es a la vez víctima y algunos de sus directivos presuntos culpables”.