Catalá mantendrá el túnel de Pérez Galdós que quedará con dos carriles por sentido, carril bici y aceras más anchas

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, junto con el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, explicaron este miércoles que “el equipo de gobierno ha decidido posponer la eliminación del túnel la avenida Pérez Galdós, lo que no implica renunciar a ello, ya que se desarrollará en otro proyecto posterior al margen de la financiación de fondos europeos, y llevará a cabo unas modificaciones para la renaturalización de la vía.

En este sentido, Giner indicó que la opción seleccionada “se asienta en las conclusiones de los estudios” realizados por la empresa adjudicataria del concurso de ideas y redacción del proyecto que ha contado con la colaboración de expertos en ingeniería civil de la Universidad Politècnica de València (UPV).

Así, las nuevas modificaciones que se plantean en la planta viaria “para cumplir con los objetivos marcados en el proyecto de la Unión Europea”, según afirma el concejal de Urbanismo, contemplan dos carriles por sentido (uno para vehículo privado y otro para transporte público y taxi) más un carril bici cuyas características están pendientes de concretarse por el equipo redactor.

Este nuevo planteamiento “permitirá ampliar las aceras hasta un máximo de 6 metros en aquellos tramos que no discurra el carril bici y además se realizarán mejoras acústicas para minimizar el impacto sonoro que provoca el paso inferior”, dijo Carbonell.

Asimismo, el concejal de Movilidad aseguró que, de acuerdo con los informes de la UPV y de la empresa redactora del proyecto, “existe una serie de necesidades adicionales vinculadas a la seguridad, que este gobierno va a cumplir, y que consisten en la sustitución de la losa sobre el colector de cierre, cuyo coste es de 2 millones de euros; una infraestimación de los costes de urbanización por 3,6 millones de euros; y la mejora sustancial del alcantarillado por 2,6 millones de euros. Todo ello, junto con el IVA, asciende a 9,9 millones de euros de sobrecoste que hace inviable cubrir el túnel en el momento actual”.

Compromís y PSPV critican los cambios

La portavoz de Compromís per València Papi Robles denunció que “se constata que Catalá tenía una decisión política ya tomada en torno al proyecto de la renaturalización de la avenida de Pérez Galdós y es que no quería eliminar el túnel que es lo que siempre han pedido los vecinos y vecinas”.

Según Robles, “los ha engañado y ahora viene a responsabilizar a la inacción del Gobierno anterior cuando lleva 10 meses dándole una 'pensaeta' a este proyecto, lo ha tenido paralizado y hoy ha venido a decir que no da tiempo a desarrollarlo” y ha añadido. “Le pedimos que rectifique y continúe con lo que está reclamando el vecindario: pacificar el tráfico y renaturalizar esta avenida para avanzar hacia una ciudad más amable. Que se deje de hacer declaraciones grandilocuentes y se ponga a trabajar. Este proyecto europeo no se puede echar por tierra. Tenía una oportunidad única que ha decidido deshacerse por su obsesión con el vehículo privado y eso es lo que está haciendo: implantar en la ciudad la batalla de los coches contra las personas”.

El concejal socialista Borja Sanjuán denunció la “burla y el engaño” de María José Catalá a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós después de confirmarse que, en contra de lo que les prometió, va a mantener el túnel en la avenida. “Se ha demostrado finalmente, tal y como veníamos alertando los socialistas, que Catalá nunca tuvo realmente ninguna intención de continuar con el proyecto de eliminación del túnel de Pérez Galdós que impulsamos los socialistas durante el anterior gobierno progresista. Y no lo va a suprimir porque su modelo de ciudad es el de los coches, la contaminación, el ruido, las autopistas urbanas y, como se ha evidenciado hoy, con la mentira y el engaño”, manifestó tras conocerse que el Ayuntamiento mantendrá el túnel.

Sanjuán señaló, además, la “falta de valentía de Catalá al no ser capaz ni tan siquiera de ser ella en primera persona quien informara a los vecinos y vecinas que les había estado engañando todo este tiempo” haciéndoles creer que iba a cumplir con el compromiso del anterior gobierno progresista. “Lo hemos venido denunciando todo este año, que no tenía intención de eliminar el túnel a pesar de lo que les decía a los vecinos y vecinas y que, si al final acababa acometiendo la mejora que habíamos diseñado, era porque se veía forzada porque el proyecto que redactamos así lo contemplaba”, dijo.

“No lo elimina porque no quiere. Y no puede salir con la excusa económica porque acaba de renunciar a 70 millones de euros en ingresos porque decía que a este ayuntamiento le sobraba el dinero. Después de ahorrarles 70 millones a los que más tienen y a las grandes superficies, no les puede decir ahora a los vecinos y vecinas de Pérez Galdós que no tiene suficiente dinero para acometer la eliminación del túnel”, afirmó.

Críticas de las entidades vecinales

Asociaciones vecinales que venían reclamando la eliminación del túnel, tales como Fuera Túnel, la Raïosa, la Roqueta, Patraix, Abastos-Finca Roja y Arrancapins-la Petxina, han criticado la decisión del Gobierno municipal: “En primer lugar, queremos expresar nuestra profunda preocupación por el hecho de que el gobierno municipal anuncie ahora la eliminación de la principal actuación de la reforma de la avenida, como es la supresión del túnel. A pesar de que los regidores de Movilidad y Urbanismo han expresado que esto no implica la renuncia a la supresión del túnel, volver a modificar la idea del proyecto de reforma de la avenida para continuar apostando por el mantenimiento de los niveles de tráfico y contaminación actuales supone una oportunidad perdida para la ciudad y una decisión tomada unilateralmente, a espaldas de las entidades ciudadanas afectadas”.

Los vecinos y vecinas lamentaron que no solo sufrirán “similares niveles de contaminación atmosférica y acústica, sino que, atendiendo a la comunicación oficial del Ayuntamiento de València, tampoco se garantiza la presencia de un carril para el transporte público segregado, ni la anchura mínima de 6 metros de las aceras a cada lado de la avenida, ni arbolado ni zonas verdes”.

Además, añadieron: “Queremos denunciar la carencia de comunicación y transparencia del Gobierno municipal con las entidades de la ciudad. De hecho, llevamos ocho meses esperando que nos citen para reunirnos y tratar la reforma definitiva de la avenida y, ahora, nos tenemos que enterar por la prensa que el gobierno tampoco tiene previsto la supresión del túnel que nos confirmaron meses atrás”.