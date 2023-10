Catalá, sobre la posibilidad de que València sea sede del Mundial: “No vamos a condicionar el futuro del nuevo estadio a ser subsede”

“Nosotros no vamos a condicionar el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Ni se van rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo que tiene que durar décadas y esta circunstancia (la celebración del Mundial) solo atañe a una serie de partidos como mucho durante un mes. Por lo tanto no vamos a condicionar el futuro del nuevo campo a ser subsede o a acoger algún partido del mundial porque eso no va a condicionar nuestro nivel de exigencia ni a acelerar los plazos. Si se llega y se puede acoger este Mundial será estupendo para València y si no, no podrá ser”.

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado así este jueves tras conocer que la candidatura encabezada por España, Portugal y Marruecos organizará el Mundial de 2030 y sobre la posibilidad de que la capital valenciana sea una de las sedes de la competición.

Sin embargo, esta opción depende de que se finalicen las obras del nuevo estadio del Valencia CF, que llevan 14 años paralizadas. Catalá, quien el pasado mes de junio afirmó que “nadie entendería que València se quedara fuera del Mundial”, ha querido quitarse así presión para evitar que desde la dirección del club traten de aprovechar esta circunstancia para suavizar las exigencias que solicita el Ayuntamiento para firmar el convenio urbanístico que permita desbloquear las obras, principalmente garantías de que existe la financiación suficiente para finalizar el coliseo de la avenida de las cortes valencianas.

Con todo, los plazos que comentó el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, para firmar el convenio cuadrarían con los que establece la Federación Española de Fútbol para que las diferentes seden presenten antes de final de año las garantías necesarias para acoger el evento, lo que en el caso de València incluye la finalización del estadio.

Olano, encargado de llevar las negociaciones con el club, aseguró que el Valencia CF quiere tener las obras terminadas en 2026, por lo que tendría que firmarse el convenio a finales del presente año o principios del que viene para iniciarlas en el primer semestre de 2024. También comentó que el club le ha pedido flexibilidad en la disposición de los activos inmobiliarios para poder financiar los trabajos.

Catalá, en su comparecencia de este jueves, ha añadido que “el Valencia CF tiene que cumplir con todos los requisitos en los que estamos trabajando, con los que se trabajaron también con el anterior equipo de Gobierno con el convenio que ya dejaron hecho y si ese espacio temporal se cumple podría ser que se acelerara, pero no por parte del Ayuntamiento”.

La alcaldesa ha insistido en que lo que están pidiendo a Peter Lim, máximo accionista del club, “es que cumpla con la ciudad, que cumpla con sus compromisos, no solo el nuevo Mestalla, sino también el polideportivo de Benicalap y hay que intentar que se cumpla por fin con la palabra dada, pero no significa que vaya a haber rebajas ni ponerle las cosas más fáciles; el convenio ya existe, es el que dejó hecho la anterior corporación y se tiene que cumplir en sus propios términos y como mucho alguna cláusula la reforzaríamos, no la suavizaríamos”.

Sobre los problemas que impiden que se firme el convenio, la primera edil ha explicado que están revisando el convenio “para ver si se incorpora alguna cláusula más garantista para que se cumplan los compromisos con la ciudad”.