Catalá, sobre el Valencia CF y el nuevo estadio: “El Ayuntamiento solo da una licencia, no ficha y yo no soy intervencionista ni de expropiar”

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha pronunciado este martes en relación a la situación del Valencia CF y del convenio urbanístico para culminar las obras del nuevo estadio que llevan 14 años paralizadas.

En una entrevista en Cope Valencia ha comentado que “hay demasiado ruido en torno al Valencia CF, yo entiendo el sentimiento, pero el Ayuntamiento solo da una licencia, no hace alineaciones ni ficha jugadores” y ha añadido: “Evidentemente la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas es la que es y yo soy liberal, no soy intervencionista, ni de expropiar. Eso no es la competencia del Ayuntamiento de València”.

Catalá ha explicado que están trabajando “para que el club y la propiedad cumplan con la ciudad, no se va a regalar nada ni a Meriton ni a nadie; aquí hay demasiados intereses y lo que hay que hacer es resolver el problema de la entidad y del nuevo estadio” y se ha comprometido a no dar “ni una ventaja a Meriton, ni un milímetro de ventaja, pero ni a Meriton ni a nadie”.

La primera edil ha recordado que se han reunido con todos los grupos municipales del Ayuntamiento para dar cuenta de las conversaciones con el club y todas aquellas entidades o personas de reconocido prestigio, “como Joan Martín Queralt”, y ha dicho que lo seguirán haciendo siempre y cuando “no haya un interés particular detrás”.

La alcaldesa ha asegurado que el convenio que se ha puesto sobre la mesa “es el mismo que dejó hecho el anterior equipo de Gobierno, no se ha movido ni una coma” y ha insistido: “Yo no estoy aquí para favorecer ni a Lim ni a nadie; voy a cumplir la ley y Lim conmigo no va a obtener ninguna ventaja; el Ayuntamiento da una licencia, la gestión deportiva es distinta. Al final, los que somos valencianistas de corazón lo que queremos es una solución, no tanto ruido y hay mucho ruido”.

Recientemente, el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, encargado de llevar las negociaciones con el club, aseguró que el club quiere tener las obras terminadas en 2026, por lo que tendría que iniciarlas en el primer semestre de 2024 y comentó que le ha pedido flexibilidad en la disposición de los activos inmobiliarios para poder financiar los trabajos.