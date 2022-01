El comité d’empresa de Ford Almussafes viatja a Colònia a defensar el futur de la planta valenciana

El president del comité d’empresa de Ford Almussafes i delegat d’UGT, Carlos Faubel, ha anunciat dimarts que una representació dels empleats viatjarà els pròxims dies a Colònia (Alemanya).

“La direcció de l’empresa va anul·lar la reunió prevista per a dilluns passat, perquè s’ha atés la nostra petició d’anar a Colònia, on ens reunirem per posar en valor la planta d’Almussafes, la faena treball que venim desenvolupant durant els últims 20 anys. No tingueu cap dubte que el futur dels pròxims 10 o 15 anys està ara mateix en joc”, ha comentat Faubel en un vídeo informatiu dirigit als 6.000 treballadors de la planta.

El viatge es produeix en ple pols entre la direcció i els sindicats de la factoria valenciana per la negociació plantejada per l’empresa amb l’objectiu de presentar-se com la factoria més productiva i menys costosa d’Europa, per assegurar-se la fabricació dels dos models elèctrics de la marca davant de la planta alemanya de Saarlouis. Una decisió de la cúpula de la multinacional adoptarà a Detroit al juny.

En aquest sentit, el portaveu del sindicat esmentat i secretari del comité d’empresa, José Luis Parra, ha assegurat que després dels més de 12.000 acomiadaments que Ford ha fet a Europa en els últims tres anys a conseqüència de la reducció del volum de negoci, “la dimensió que tindrà aquesta futura Ford Europa també serà discutida”.

Per aquest motiu, va comentar que, una vegada aconseguit l’augment salarial del 7% corresponent a l’IPC amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener passat, detallaran a la direcció una proposta d’acord per a optar a la fabricació de vehicles elèctrics, un pacte que, segons l’empresa, havia de segellar-se abans del 27 de gener per a la presentació posterior en la direcció europea de la firma.

“La proposta tindria una duració entre 4 o 5 anys en què s’aplicaria una contenció salarial sempre que es recupere més tard la senda de l’IPC. També estaríem disposats a parlar de mesures de flexibilitat condicionades a l’adjudicació d’aquests vehicles elèctrics i que no entrarien en vigor fins l’any 2025, i a més volem avançar en matèria de teletreball, en la flexibilitat de la jornada laboral i la petició que s’establisca una plataforma en què es tinga en compte la retribució flexible”, ha explicat Parra.

Segons el portaveu sindical, “des de Detroit prendran una decisió d’on invertiran els seus dòlars i tot això es fa amb la intenció d’influir en aquesta decisió i continuar assegurant que Almussafes és una planta fiable i estable, i en aquests termes esperem arribar a un principi d’acord que donarem a conéixer al més prompte possible”.

Tanmateix, el portaveu d’Intersindical, Dani Portillo, s’ha mostrat poc inclinat a assumir noves retallades en les condicions laborals: “La nostra plantilla fa anys que suporta retallades en aspectes com els plans de jubilació i no es poden assumir noves reculades en una planta que està donant beneficis milionaris davant d’altres d’europees que no són tan rendibles”.

Portillo considera que la negociació obeeix a una estratègia de l’empresa, ja que “la història ens diu que cada vegada que han de vindre nous models, han tractat de fer por sobre el futur de la planta per retallar drets”.