Compromís per València reclama la reversión de los cambios de movilidad en San Agustín para evitar más atropellos

Una semana después del atropello mortal de una vecina de València por un camión en el entorno de la Plaza de San Agustín en un punto en el que el Gobierno municipal del PP y de Vox reordenó la semaforización hace unos meses para priorizar el tráfico privado, el concejal de Compromís y extitular del área de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha solicitado a la alcaldesa María José Catalá la reversión urgente de estos cambios y el retorno a la situación previa, más sensible con la movilidad peatonal.

“Desde hace meses llevamos advirtiendo que la obstinación del gobierno de Catalá por posicionarse en el lado diametralmente opuesto a las políticas de movilidad sostenible que caracterizaron la gestión de Compromís al frente del Ayuntamiento de València está teniendo consecuencias fatales. Este atropello mortal en un entorno en el cual el gobierno del PP ha suprimido la pacificación realizada la pasada legislatura es el último de ellos, pero una semana después, como ya sucedió con el atropello de un niño hace unas semanas en la ronda norte, seguimos sin ver ninguna reacción ni de la señora Catalá ni de su subordinado al frente de Tráfico, el regidor Jesús Carbonell, para remediar sus errores”, apunta Grezzi.

Según ha informado la coalición valencianista, por la información facilitada a Compromís por la propia Policía Local, el accidente se habría producido “en paso de peatones, cuando el camión realiza maniobra de cambio de dirección”, lo que indicaría, desde su punto de vista, que el camión provenía de la avenida del Oeste y realizó el giro a la izquierda para entrar de nuevo en el centro: “Un giro que no estaba autorizado para vehículos privados hasta hace unos meses, cuando el PP lo autorizó en su política de deshacer todas las medidas de pacificación del tráfico introducidas por Compromís en las dos pasadas legislaturas”.

Además, añaden desde Compromís, “a pesar de que en el informe se indica que la Policía continúa investigando las circunstancias del suceso, la descripción policial revela que, a menos que el conductor del camión se saltara su semáforo en rojo (una temeridad dado que de frente se encontraría el tráfico proveniente de San Vicente), el atropello se produjo con la víctima cruzando en verde, dado que las fases semafóricas coinciden para los vehículos que salen de la avenida del Oeste (el camión) y los peatones que atraviesan el cruce ubicado en la calle San Vicente, 84 (la víctima)”.

Por su parte, fuentes municipales del equipo de Gobierno han calificado de “vergonzosa” la actitud de Grezzi y Compromís sobre el accidente de tráfico en San Agustín en el que hubo una víctima: “La Policía Local todavía no ha finalizado las investigaciones del accidente y así se le ha informado a Grezzi, por lo tanto, debería abstenerse de emitir juicios de valor y querer dar lecciones sobre un accidente sobre el que no se ha concluido la investigación. Además le pedimos que no utilice un accidente de tráfico para hacer política, máxime cuando ese giro se podía realizar para todo tipo de vehículos antes de los cambios que él introdujo en la avenida del Oeste y también después de dichos cambios para taxis y EMT”.

Sin embargo, Grezzi ha insistido en que “las políticas del gobierno de Catalá de fomento del tráfico indiscriminado y de barra libre a los infractores del tráfico motorizado están teniendo un efecto claro en el aumento de los accidentes de tráfico graves en la ciudad” y ha añadido: “En el caso que nos ocupa, el atropello mortal de esta vecina de València es ya una consecuencia directa de la acción del Gobierno. Ese giro para vehículos privados estaba prohibido, el normal funcionamiento de la ciudad sin él demostraba que era innecesario, y aún así, el PP lo autorizó sin ninguna necesidad aumentando el tráfico y las situaciones de peligro peatonal. Fue un error gravísimo y ya hay una consecuencia que no tiene remedio”.

El edil de Compromís cree “sinceramente” que la alcaldesa “tiene que estar arrepintiéndose de su decisión de estropear ese entorno por simple cabezonería política, y especialmente por las consecuencias que su decisión ha tenido”. Ahora bien, añade, “ese arrepentimiento tiene que reflejarse en una rectificación expresa, en el retorno a la situación previa, más segura para los peatones, que desde el gobierno de Compromís instauramos y el suyo ha deshecho”.

Por eso, concluye Grezzi, además de la dimisión del regidor Carbonell, desde Compromís, esperan que Catalá formalice en la próxima Junta de Gobierno Local la orden de revertir el cruce a la ordenación realizada en 2020. En caso de no hacerlo, anuncian, Compromís lo propondrá en la comisión de Pleno correspondiente. “La movilidad peatonal fue prioritaria durante el gobierno de Compromís y lamentamos que con el PP haya dejado de serlo, pero nunca es tarde para que rectifiquen, algo que por la seguridad de los vecinos y visitantes de València sinceramente esperamos”, afirma.

Desde Compromís recuerdan que en marzo de 2020 el gobierno municipal comandado entonces por Joan Ribó introdujo unos cambios en la red de EMT y en la ordenación del tráfico en el entorno de la plaza de San Agustín, la avenida del Oeste y Xàtiva que entre otros aspectos redujeron drásticamente el tráfico privado en la calle Sant Pau y priorizaron tanto el transporte público como el peatonal, disponiendo este último de más tiempo para cruzar las intersecciones.