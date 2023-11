Detectada una posible incompatibilidad de Rodríguez Piñero como consejera del Puerto de Valencia ocho años después

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, anunció este miércoles que su departamento ha iniciado una investigación para depurar posibles responsabilidades ante un supuesto cobro irregular de dietas de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero en el anterior Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Según avanzó este miércoles El Mundo, la Abogacía de la Generalitat considera en un informe, con fecha del 15 de noviembre, que la condición de diputado del Parlamento Europeo “es incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia y con la percepción de cualquier remuneración pública que no provenga de su condición de diputado”.

Por tanto, de acuerdo con esta información, la condición de eurodiputada de Inmaculada Rodríguez-Piñero resultaría incompatible con el cargo de vocal del Gobierno valenciano en el Consejo de Administración del Puerto, una responsabilidad que ocupó desde 2015, nombrada por el Consell de Ximo Puig, y hasta el pasado mes de septiembre. Durante este periodo, cobró 40.000 euros brutos.

En respuesta al informe de la Abogacía de la Generalitat encargado por el bipartito del PP y Vox, la eurodiputada socialista, que no ha tenido acceso al documento, afirmó que, ante la posible incompatibilidad de haber compaginado su cargo electo de miembro del Parlamento Europeo con el puesto de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia a propuesta de la Generalitat Valenciana, lamenta “profundamente esta situación absolutamente desconocida” para ella y que contradice su “comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público”.

Según Rodríguez-Piñero, aceptó el puesto como vocal del consejo de administración del Puerto de Valencia a propuesta de la Generalitat porque siempre ha estado comprometida “con el servicio público y en defender los intereses de la Comunitat Valenciana”. La eurodiputada añadió: “Nunca, ninguna de las administraciones u organismos implicados me advirtió sobre una posible incompatibilidad”.

Además, Rodríguez Piñero señala: “Siempre he actuado con la máxima transparencia ante la Generalitat, institución que propuso mi nombramiento, ante la APV y ante el Parlamento Europeo, ante quien declaré inmediatamente y tras ser nombrada mi condición de miembro del Consejo del Puerto de Valencia. Estoy sorprendida y enormemente disgustada por la situación que se ha creado y desconozco el informe de la Abogacía de la Generalitat al que se hace referencia en las informaciones publicadas y que espero se me comunique fehacientemente. En todo caso y sin lugar a dudas, atenderé cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa”.