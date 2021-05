El diseño, más allá de la estética: Valencia Capital Mundial del Diseño busca su impulso como herramienta para el cambio social

La ciudad de València será en 2022 la capital mundial del diseño y aspira a extraer todo su potencial como herramienta para el cambio social. El programa de actos para el próximo año incluye una serie de propuestas que trascienden de lo estético y lo funcional para llegar a la transformación y cohesión de la población y la vertebración territorial; estirar el "legado más allá de 2022" que permita "sacar el diseño del entorno endogámico".

La capitalidad mundial del diseño busca la "cohesión de la sociedad valenciana desde su tejido creativo" y concentrará su actividad en seis ejes estratégicos: salud y bienestar, educación, innovación y economía, patrimonio e identidad, igualdad, inclusión y diversidad, y sostenibilidad. "Con ellos buscamos activar un proceso, no celebrar un evento", señalaba su responsable, Xavi Calvo, en la presentación del programa este miércoles en un acto en el edificio Veles e Vents junto al alcalde de València, Joan Ribó, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y los consellers de Innovación, Carolina Pascual, y Economía, Rafa Climent.

Los dirigentes valencianos insisten en el potencial del diseño como herramienta para mejorar la vida de las personas y ven en el evento una posibilidad de superar la pandemia, de reconstruir la ciudad también en el plano anímico y moral. En esta línea se pronunciaban Oltra y Ribó, apuntando a un diseño que haga más felices a los ciudadanos y que acompañe a la urbe en los objetivos de la Agenda 2030. El alcalde ha insistido en que la ciudad acogedora necesita el diseño para mirar al futuro, "un buen diseño urbanístico, un buen paisajismo, un buen diseño cultural, una buena marca, una buena imagen. Porque, no nos equivoquemos, la alternativa al buen diseño es el mal diseño. El no diseño no existe”, apuntaba.

Avanzar en el diseño significa "avanzar en una herramienta estratégica de innovación, de sostenibilidad medioambiental y de mejora de la calidad de vida de las personas, en una herramienta de transformación social capaz de cambiar nuestros entornos urbanos y nuestras propias vidas", insistía la vicepresidenta del Consell, que remarcó la contribución del sector "a hacer de la nuestra una tierra más abierta, inclusiva y acogedora con proyectos pensados para atender y dar voz a las personas más vulnerables, aquellas que más lo necesitan y que demasiadas veces también quedaban excluidos y excluidas de los grandes acontecimientos". Un trabajo que aún se topa con un duro techo de cristal y que hace que solo una de cada tres mujeres entren en los altos niveles, deuda que el evento quiere resarcir con las jornadas 'Diseñar en femenino' de la mano de la diseñadora gráfica Sara Antolín, autora de 'This was made by a woman', cuyo objetivo es "abordar esta situación de discriminación de las diseñadoras, rescatar referentes femeninos como Susan Kare, Margaret Calvert o Betty Willis y ayudar a crear de nuevos".

Ribó ha pedido la colaboración de las entidades que forman parte del proyecto para dibujar “la historia de una ciudad de plazas, una ciudad que desea caminar, que quiere tener zonas verdes, que debe transformar la fachada litoral de la ciudad y cerrar por fin la desembocadura del río Turia, una ciudad que anhela renaturalizarse y transformar el nuevo cauce del río en un área verde y agradable, una ciudad que desea cerrar la herida abierta entre Russafa y Malilla, una ciudad que va en bicicleta, una ciudad que un día tuvo una muralla islámica y que, en pleno siglo XXI, la vuelve a recuperar”.

El alcalde desgranó algunas ideas en las que trabaja el consistorio, desde la petición a los Goya hasta incluir un galardón al mejor cartel cinematográfico o la creación de un archivo tipográfico, con las tipografías de Josep Renau como insignia, recuperando el patrimonio artístico de Mariscal, Rafael Guastavino o los mosaicos Nolla. El sector, destacó la consellera de Innovación, Carolina Pascual, ha sido un "elemento estratégico que trasciende los estético para transformar y ofrecer nuevas soluciones a la sociedad y a las empresas", como se ha demostrado en la lucha contra la Covid-19, mientras que el titular de Economía señaló que aporta unos 4.000 millones de euros al PIB autonómico, un 2,1%, y en el caso de sectores intensivos en el uso del diseño la aportación se eleva a un 12,1%, con una productividad que supera los 84.000 euros por empleado, más que los sectores de servicios, industria y comercio.

A través de procesos participativos, la organización ha recibido 375 proyectos de los que ya ha activado 65 y se irán desarrollando durante el próximo año y tocan desde el patrimonio valenciano, la puesta en valor de figuras referentes, la didáctica del diseño, la inclusión social, la transformación de la educación y formación profesional y la herencia cultural. "Nuestros objetivos pasan por reforzar la imagen de València a nivel nacional e internacional, posicionar el diseño como herramienta de transformación y generar una cultura del diseño a nivel institucional, empresarial y social, capaz de mejorar la calidad de vida de las personas y potenciar la economía valenciana", sentenciaba Calvo.