Empleadas de limpieza de 15 institutos de València, sin cobrar por impagos de Educación: “No puedo pagar el alquiler, perderé la casa”

“De momento no hemos cobrado el mes de febrero y no hay visos de que a corto plazo se vaya a solucionar el problema. No he podido pagar el alquiler que son 400 euros de los 994 euros que tengo de nómina y si esta situación se prolonga perderé mi casa. Además me he visto obligada a devolver recibos y cada devolución me supone una penalización de 35 euros. A otra compañera le van a quitar el coche porque no ha podido pagar la cuota. La situación es desesperante”. Este es el testimonio de una de las 90 empleadas (prefiere no identificarse) de Cleanzcom, empresa adjudicataria del servicio de limpieza de 15 institutos de la zona de l'Horta Sud que están sufriendo un calvario por el retraso en el abono de la nómina del mes de febrero, como consecuencia de los retrasos de la Conselleria de Educación en el pago de las diferentes mensualidades a la contratista: “El profesorado ha convocado una protesta con pancartas en los institutos para el próximo 21 de marzo porque nosotras, las empleadas, tenemos una penalización de un 20% de nuestro salario si hacemos cualquier acción que pueda perjudicar a la empresa”, asegura.

La responsable del sector limpieza de la provincia de Valencia por el sindicato UGT, Raquel Rodríguez, ha pedido celeridad en la búsqueda de soluciones tanto a la empresa, que lleva varios meses sin cobrar de la conselleria, como al propio departamento que dirige el conseller José Antonio Rovira (PP). En la misma línea, el responsable de zona de l'Horta Sud de CCOO, Miguel Ángel Salcedo, ha comentado que existe preocupación por si tampoco se les abona la nómina de marzo, aunque ha explicado que Educación les garantizó en una reciente reunión que pagaría las facturas pendientes a la empresa en diez o quince días.

La conselleria ha informado a elDiario.es que las facturas de enero y febrero están en manos del interventor y que una vez que las fiscalice “ya es inmediato el pago y se pide prioridad a la tesorería de Hacienda para formalizarlo”, por lo que afirma que “podría ser esta misma semana si se fiscaliza”

En cuanto a la factura de diciembre, “la empresa proporcionó mal los datos de la cuenta a ingresar, y se está solucionando”, señala el departamento de Educación, al tiempo que recuerda que, “independientemente de que la administración pueda sufrir un retraso en el pago, eso no exime a la empresa de pagar a sus trabajadores”.

El PSPV denuncia recortes en el plan Edificant

El portavoz socialista de Educación en las Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha advertido de la vuelta “al modelo de los barracones” tras los recortes de Mazón al Plan Edificant y ha criticado que desde el Consell “no se apueste por la Educación pública”. Además, ha señalado que las instituciones “no pueden permitir que existan grietas en el sistema educativo y deben garantizar una educación pública de calidad”. También ha señalado que Mazón “ha recortado un 40% en la construcción y rehabilitación de centros escolares, un porcentaje que supone 122 millones de euros en recortes”.

Por todo ello, Lorenz ha planteado un acuerdo común entre todos los grupos políticos para invertir en la educación pública. Así, en el documento se reconoce “el trabajo de todos los ayuntamientos implicados en el programa Edificant”, se pide “paralizar el expediente de lesividad abierto por la Conselleria de Educación ante las obras de renovación de los centros educativos para las que al anterior gobierno había comprometido 68 millones de euros”, y “continuar con el Plan Edificant en los 178 municipios y 341 centros educativos previstos”. En el acuerdo presentado por Lorenz, se recuerda “el anuncio de Mazón durante la campaña electoral de finalizar todas las obras educativas de la Comunitat Valenciana en el curso 2024-2025”.