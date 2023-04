La extrema derecha elogia la contracultura desde el 'establishment': el caso del candidato de Vox en València

Juan Manuel Badenas (València, 1965) fue nombrado candidato de Vox a la alcaldía de la capital valenciana el pasado 10 de febrero. Licenciado y doctor en Derecho, ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional al ámbito docente, ejerciendo como catedrático de Derecho Civil. Labor que, durante más de 10 años, ha compaginado con la actividad de magistrado suplente de las Audiencias Provinciales de Valencia y Castellón.

Badenas era el rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) en 2013, creada por el PP, cuando la presidenta del la Fundación VIU y ahora candidata popular a la alcaldía de València, María José Catalá, llevó a cabo el proceso de venta declarado confidencial entonces y cuyos detalles ha desvelado elDiario.es.

Badenas tomó posesión del cargo como rector el 13 de julio de 2011 a propuesta del entonces conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y lo ejerció hasta la venta de la VIU al grupo Planeta a finales de 2013. Una auditoría de la Intervención de la Generalitat publicada por esta redacción revela que el Gobierno valenciano, entonces presidido por el popular Alberto Fabra, autorizó que Badenas cobrara 5.000 euros más anuales sobre su sueldo previsto por ley, por lo que en 2012 percibió como rector un total de 62.247 euros.

Bien instalado en el establishment en la época del PP, hasta su nombramiento como candidato estaba ejerciendo como catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló. Se había afiliiado a la formación ultra en 2018. Como ha informado este medio, el candidato a la alcaldía por la extrema derecha ha utilizado de forma retorcida una canción de Siniestro Total, grupo de música punk, para identificar a sus potenciales votantes como los nuevos rebeldes contra el orden establecido.

Bajo el título '¿Es el conservadurismo el nuevo punk?', Badenas dio una conferencia en la sede de Valentia Forum, entidad afín a la formación ultra España 2000. Su intervención comenzó haciendo alusión a una de las canciones del grupo: “Os dije que iba a empezar esta conferencia con una frase y como prometí que iba a hacerlo, pues lo hago: Más vale ser punkie que maricón de playa”, dijo en alusión a la canción del mencionado grupo, entre las carcajadas de los asistentes. No se puede decir que su perfil biográfico, de persona cercana al orden establecido, responda en absoluto a la rebeldía que predica.

De hecho, es miembro español de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica y Presidente del Foro de Opinión Cívico de la Comunidad Valenciana. Además, forma parte de varias asociaciones como la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina); el Instituto de Derecho Iberoamericano (IDIBE); o la Asociación de Profesores de Derecho Civil de España.

Badenas ya publicó el artículo Un punk conservador español en la web del think tank ligado a su partido, la Fundación Disenso, en cuyo texto mantenía lo que avanza el título, que el punk fue un movimiento conservador. En su análisis hacía referencia, entre otros, a Sex Pistols, Dead Kennedys y Bad Religion, y citaba también la mencionada canción de Siniestro Total Más vale ser punkie que maricón de playa, para concluir que un maricón de playa “no es un gay o un mariquita, sino un acomplejado y un sumiso que no sabe navegar contra la corriente, cosa que no nos sucede a los que vamos bien dotados”.

Tras preguntarle su opinión al respecto a Julián Hernández, fundador de Siniestro Total, el grupo punk más popular de España —y que, al contrario de sus predecesores británicos, abogaba más por el humor que por la rabia—, este explica la verdadera intención de la letra: “Un maricón de playa es un chulo que alardea, un fantasma. Viene del estereotipo del musculitos que se pavonea ante las chavalas en la playa. Ese es el sentido que tiene la canción”, y añade: “Qué le vamos a hacer. Yo nunca les doy bola a estas cosas, lo mejor es hacer como si no existieran. La palabra punk está muy bien, pero si se aplica para cosas como esta, entonces bórrennos de la lista”.

“Follando también se hace cultura”

Como candidato a la alcaldía de València, Badenas está llevando a cabo una campaña de perfil bajo, mediante acciones pintorescas y llamativas que mueve por redes sociales, por ejemplo, amenazando con cargarse algunos de los carriles bici de la ciudad portando un martillo hidráulico, o vociferando megáfono en mano en las calles de la ciudad: “¡Los barrios son importantes, todos los barrios de València son importantes! Vecinos de Orriols y de Barona, ¡no estáis solos!”.

Prepárate Ribó, que viene @JuanmaBadenas con el taladro para desmontar el estropicio que habéis hecho con los carriles bici.



Hasta los expertos os dicen que os habéis cargado el tráfico y la seguridad viaria de Valencia.



Devolveremos la libertad de circulación a los valencianos pic.twitter.com/haEmYBcEZ8 — VOX Valencia (@VOX_Valencia) 18 de abril de 2023

Otro de los momentos más polémicos de Badenas (ver vídeo al final de la información) que han saltado a la luz pública fue el que protagonizó en un almuerzo informal en Jarafuel hace dos años en el que aseguró: “¿Por qué somos contraculturales? No somos contraculturales porque estemos en contra de la cultura, sino porque nos quieren imponer una cultura que no es la nuestra, y queremos defenderla hasta el final, comiendo, bebiendo y follando y lo que haga falta; porque follando también se hace cultura”.