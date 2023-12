La Intervenció de l’Ajuntament de València detecta 17.000 euros sense justificar en els comptes de Vox i demana el seu reintegrament

“Pel que fa a la comptabilitat aportada per l’esmentat grup municipal, s’ha detectat que no s’ha procedit a la comptabilització de l’ingrés corresponent a l’aportació municipal del primer semestre (període de l’1 de gener al 16 de juny) del 2023, feta per l’Ajuntament de València el 5 de maig de 2023 per un import de 6.515,29 euros. A conseqüència d’això, el saldo comptable del compte 571 ”Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius“ hauria d’ascendir a l’import d’11.799,51 euros (5.284,22 euros –que és el saldo que consta– més els 6.515,29 euros esmentats), que juntament amb el saldo comptable del compte 570 ”Caixa operativa“ que ascendeix a l’import de 5.022,57 euros, el compte de ”Tresoreria“ del Grup Municipal Vox hauria d’ascendir a la quantitat total de 16.822,08 euros, quantitat inferior a l’import de 16.874,18 euros a què ascendeix el ”Romanent de Crèdit“ pendent de justificar, ja que no s’han justificat degudament unes despeses per l’import de 52,10 euros”.

Així es pronuncia l’informe de la Intervenció General Municipal a què ha tingut accés elDiario.es pel que fa a la comptabilitat dels grups municipals de l’Ajuntament de València entre l’1 de gener i el 16 de juny d’enguany, data en què es va produir el final del mandat electoral 2019-2023 i en què, per tant, els diferents partits amb representació en el consistori han de liquidar els seus comptes.

Tal com va revelar divendres el PSPV, l’informe aflora un forat de 16.874,18 euros en els comptes del partit d’extrema dreta que no estan justificats, per la qual cosa reclama el seu reintegrament.

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Gómez, va denunciar que els socis de Govern de María José Catalá “han deixat sense justificar 16,874 euros” i que l’informe de la Intervenció Municipal “resol que en general totes les anotacions dels grups estan comptabilitzats degudament excepte la de Vox”. “No solament no ha justificat les despeses, tal com els obliga la llei, és que aquests 17.000 euros estan en parador ignorat”, va alertar.

Per part seua, fonts de Vox van comentar que estan estudiant la comptabilitat de l’anterior legislatura perquè, en cas que siga “un error”, es puga “justificar la despesa”; i en cas que no ho siga, “depurar les responsabilitats derivades d’aquest desquadrament”.

Poc després van desmentir l'existència d'irregularitats i van explicar que després de l'estudi de la comptabilitat “és cert que no s'han justificat 16.874,18 euros en despeses, però ho és per la senzilla raó que eixos diners no s'ha gastat i es troba, com el propi informe de la Intervenció recull, en el compte corrent grup municipal (11.799,51 euros) i en caixa (5.022,08 euros) quedant com a única quantitat pendent de justificació 52,10 euros”.

Per a Sandra Gómez, que va comparéixer juntament amb el regidor socialista també, Borja Sanjuán, podria tractar-se d’un “presumpte cas de malversació i delicte electoral”, ja que, va apuntar, “el període que haurien d’haver justificat coincideix amb el de la campanya electoral”.

El document de l’Interventor va passar el dijous 14 de desembre per la Comissió d’Hisenda i un dia més tard per la Junta de Portaveus, ja que és un punt del pròxim ple, per la qual cosa Gómez va advertir que l’alcaldessa de València, María José Catalá, “coneix aquestes irregularitats” i va explicar que està “obligada a exigir la reposició dels diners públics i de posar-ho en coneixement del Tribunal de Comptes”.

El portaveu de l’equip de Govern municipal, el popular Juan Carlos Caballero, va comentar divendres a preguntes d’elDiario.es que es tracta d’un expedient que va al pròxim ple municipal juntament amb un expedient administratiu: “Se’n donarà compte en el ple i després se seguiran els tràmits corresponents per a la justificació o la devolució”, va explicar.

El PSPV ho portarà a la Fiscalia i al Tribunal de Comptes

La socialista Sandra Gómez va comentar que, com que no es fien que Catalá “actue contra els seus socis de Govern, els socialistes ho posaran en coneixement tant de la Fiscalia com del Tribunal de Comptes”, i va insistir que “Catalá ha d’exigir la restitució dels diners públics que han desaparegut”. “No sabem en què s’han gastat ni són capaços d’acreditar on estan els diners”, va dir.

Per part seua, Borja Sanjuán va precisar que no saben on estan: “No han pogut justificar en què s’ho han gastat i coincideix just amb un període electoral. És molt clar a què s’han de dedicar els diners dels grups municipals i no pot ser a finançar campanyes electorals, així que, si aquests diners han acabat finançant una campanya electoral, hauran comés il·lícits penals”.

Segons Sanjuán, “l’informe de l’interventor és molt clar, hi ha l’obligació de reintegrar i qui té la capacitat i l’obligació de demanar que aquests 17.000 euros dels valencians i valencianes tornen a les arques públiques és l’alcaldessa”, i va advertir que “cada dia que passa sense que María José Catalá, una vegada coneix aquest informe des d’ahir, no demana el reintegrament, col·labora perquè 17.000 euros dels valencians i valencianes continuen en parador ignorat després de passar per les mans de Vox”.

Els socialistes consideren que es tracta d’un cas “prou greu perquè hui mateix Catalá incoe ja un expedient per a exigir a Vox tornar a reintegrar aquests diners, li demane explicacions i, per descomptat, ho comunique al Tribunal de Comptes, perquè podríem estar davant un il·lícit de finançament irregular”. En qualsevol cas, van insistir que ells ho posaran en coneixement del Tribunal i de la Fiscalia davant la “sospita que Catalá no ho faça”.

Un exregidor ja va denunciar irregularitats en la Fiscalia

Es dona la circumstància que el regidor de Vox a l’Ajuntament de València durant el mandat passat, Vicente Montañez, va denunciar el partit davant la Fiscalia el 26 de maig passat pels delictes de finançament il·legal dels partits polítics, falsedat documental, prevaricació, malversació, coaccions i organització criminal. Llavors, la formació tenia només dos regidors: Montañez i el que va ser portaveu José Gosálbez, que es manté aquest mandat, però com a número dos de l’actual portaveu, Juan Manuel Badenas.

La denúncia relata que el partit que dirigeix Santiago Abascal, després de les eleccions del 2019, va tractar d’articular un mecanisme per a absorbir les aportacions econòmiques que reben els grups parlamentaris i municipals de les diferents cambres autonòmiques i ajuntaments.

A més, posa en relleu que el grup municipal de València (com els de la resta dels ajuntaments més importants) va rebre una circular amb el procediment a seguir per a transferir els ingressos al partit i que, després de fer la consulta pertinent amb els serveis jurídics municipals, s’hi va negar perquè era un procediment contrari a dret.

El document denuncia que, com va informar elDiario.es, el 6 d’octubre de 2022 la direcció del partit remet una factura de 8.239 euros perquè se sufrague des del grup municipal de València “per serveis que no havien sigut ni sol·licitats, ni prestats, ni pressupostats en cap moment”.