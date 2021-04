Los jóvenes de Fridays For Future llaman a parar la ampliación del Puerto de València

El movimiento Fridays for Future (FFF) València ha considerado por medio de un comunicado que "la ampliación del Puerto de València contradice por completo la orientación de normativas y declaraciones aprobadas a favor del clima durante los últimos años, en especial, de la reciente Ley aprobada en el Congreso de los Diputados de Cambio Climático".

La plataforma se suma así a la concentración que ha convocado la Comissió Ciutat-Port este viernes 30 de abril a las 10.00 horas frente al Edificio del Reloj de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) coincidiendo con la reunión del consejo de administración.

La organización juvenil ha llamado a la movilización de la juventud valenciana para pedir la paralización definitiva de la ampliación: “No queremos ampliación del puerto, los impactos ambientales no son compatibles con el colapso climático al que nos enfrentamos”.

Además, FFF València ha asegurado que “esta ampliación no se ha decidido de manera democrática, si no por los intereses de las grandes empresas, que no tienen en cuenta a la ciudadanía valenciana y mucho menos a sus jóvenes, que seremos los que tendremos que pagar las consecuencias de la mega ampliación”.

La entidad ha recordado que los políticos valencianos firmaron ante la organización juvenil en junio de 2019 el documento “Compromiso Político de Emergencia Climática”, y que de llevarse a cabo la ampliación, quedaría en papel mojado.

Los jóvenes valencianos han afirmado que "el impacto paisajístico y visual pone en peligro la costa valenciana" y han señalado que "los mega puertos y grandes buques portacontenedores están completamente desfasados en plena época de descarbonización de la economía, de apuesta por la movilidad sostenible y de la cuarta revolución industrial".