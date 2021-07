Les obres de soterrament dels accessos ferroviaris de València arrancaran en 2023 i finalitzaran en l'estiu de 2027

La presidenta de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) i Adif Alta Velocitat (Adif AV), María Luisa Domínguez, ha presentat aquest divendres a València el projecte per al soterrament de les vies d'accés a les estacions de València Nord i Joaquín Sorolla. A l'acte han assistit també, entre altres autoritats, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, i l'alcalde accidental, Giuseppe Grezzi.

Aquesta actuació suposa un avanç molt important en el nus central del Corredor Mediterrani i, a més, permetrà alliberar 250.000 metres quadrats de superfície ocupada actualment per les vies que arriben a les estacions del Nord i Joaquín Sorolla des del bulevard sud i d'aquesta manera escometre el desenvolupament urbanístic en l'àmbit del Parc Central a la ciutat de València i cosir els barris del sud mitjançant el bulevard enjardinat Federico García Lorca, que s'habilitarà en superfície, tal com ha informat elDiario.es.

Segons ha informat Domínguez, la previsió és licitar les obres, amb un cost de 437 milions d'euros, en el primer trimestre de 2022, per a adjudicar-les a la fi d'any i començar-les a començaments de 2023. Les obres, que inclouen l'ampliació de l'estació Joaquín Sorolla i la demolició del pont de Giorgeta, compten amb un termini d'execució de 51 mesos, per la qual cosa podrien estar finalitzades en l'estiu de 2027.

Amb tot, en executar-se per fases, es preveu que els primers trens en circular en subterrani pel canal d'accés seran els Rodalia entre els anys 2025 i 2026, mentre els de l'AVE ho faran un any després, moment en el qual es podrà demolir el pont de Giorgeta.

Conforme amb l'Acord de Cooperació entre el Ministeri, la Generalitat, l'Ajuntament, Adif Alta Velocitat, Adif i Renfe Operadora de 9 d'abril de 2019, aquestes obres se sufragaran per Adif Alta Velocitat, amb un 50% del cost, i Generalitat i Ajuntament a raó d'un 25% del cost cadascun.

La presidenta d'Adif ha afirmat que després de l'estiu es presentarà l'estudi informatiu del túnel passant, que s'executarà al costat de l'estació central subterrània, i de la doble plataforma entre Castelló i València. Finalment, l'estació subterrània comptarà amb dos nivells. El segon nivell, en el qual se situaran els trens AVE i de llarga distància, serà el que done accés al túnel passant.

En aquest sentit, complint amb els compromisos adquirits, ahir es va publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el procés d'informació pública sobre la relació de béns i drets afectats l'ocupació dels quals és necessària per a executar les obres. La finalització de la informació pública permetrà avançar en el procés de redacció del projecte de construcció, com a tràmit previ a la licitació de les obres.

Canal d'Accés

Les obres del Canal d'Accés, amb un pressupost superior als 400 milions d'euros, consisteixen en el soterrament de les vies d'accés a les estacions de València Nord i de Joaquín Sorolla, entre la Ronda Sud i passat el viaducte de Giorgeta, en la divisòria dels barris de Malilla, a l'est, i de la Raiosa i Creu Coberta, a l'oest.

Aquest projecte s'emmarca en les actuacions promogudes per la Societat València Parc Central, integrada per Adif, Adif AV, Ajuntament de València, Generalitat Valenciana i Renfe Operadora.

L'actuació permetrà finalitzar l'accés ferroviari que es va iniciar amb les obres del Nus Sud i l'accés de l'Alta Velocitat a València, i possibilitarà el desenvolupament urbanístic sobre les vies de l'avinguda Federico García Lorca des de l'avinguda de Fernando Abril Martorell fins al pas elevat de Giorgeta, connectant d'aquesta manera els barris del sud de la ciutat i impulsant la urbanització de l'entorn.

El projecte inclou una ampliació de l'estació de Joaquín Sorolla, necessària per a atendre l'increment de demanda de viatgers prevista per la liberalització ferroviària i per a adequar-la al nou canal soterrat. L'estació de Joaquín Sorolla prestarà així servei fins que s'execute la nova estació central que unificarà les existents en l'actualitat.

Es tracta d'una actuació de gran complexitat tècnica que preveu el manteniment del trànsit ferroviari durant l'execució de les obres, la qual cosa requerirà de diverses fases en la seua execució. En aquest sentit, Adif continua treballant per a la seua correcta definició en el projecte de construcció.

Quant a la documentació d'expropiacions del projecte, pot ser examinada en la Subdelegació del Govern a València, en la Direcció de Projectes d'Alta Velocitat d'Adif a Madrid, a l'Ajuntament de València i en l'apartat d'Informació Pública del Portal de Transparència de la web d'Adif AV: adifaltavelocidad.es.

D'aquesta manera, qualsevol persona pot aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors en la relació de parcel·les i polígons que figuren en l'anunci publicat en el BOE o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.