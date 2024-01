Una manifestación llama en València a tomar medidas para no ser “cómplices” del “genocidio” en Gaza

Una manifestación --en la que han participado 50.000 personas según la organización y 1.500 según Delegación de Gobierno-- ha clamado este sábado desde las calles del centro de València contra el “genocidio” del pueblo palestino y ha exigido al Gobierno de España que rompa las “relaciones diplomáticas, económicas y culturales” con Israel para acabar con la compraventa de armas. “El armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de palabras, discursos y resoluciones, pero vacío de hechos”, han censurado los asistentes.

La marcha se enmarca en la convocatoria estatal impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) para exigir al Gobierno y a los partidos que lo sustentan que “presionen y tomen medidas inmediatas y proactivas” para “la defensa y la protección de los derechos humanos” en Palestina, “si no quieren convertirse en cómplices necesarios del capítulo más dañino de nuestra historia reciente”.

Así, ha instado al Ejecutivo central a adoptar medidas “concretas y eficaces” contra el “genocidio” en la Franja de Gaza y “la ocupación, el apartheid y el colonialismo” en Palestina. “La crueldad de estos últimos ataques no tiene precedentes”, ha denunciado la organización, que ha advertido de que en Cisjordania y Jerusalén “se está acelerando el proceso de limpieza étnica”, con “detenciones masivas, ofensivas, asesinatos y agresiones” con el objetivo de “expulsar a la población nativa de su tierra”.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de España que lidere un alto el fuego “inmediato y permanente”, que ponga fin a la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, que rompa relaciones diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel y que “ponga fin a la persecución y la criminalización de la solidaridad” con Palestina.

En la ciudad de València, la marcha --que ha contado con el apoyo de asociaciones como la Comunidad Palestina o la asociación Boicot, Desinversions i Sancions País València (BDS)-- ha partido sobre las 17.30 horas desde la calle Xàtiva y ha continuado por la calle Colón. Además de València, en otras 13 localidades de la Comunitat Valenciana como Alicante, Alcoy, Borriol, Castelló de la Plana, Elche, Gandia, Morella, Ontinyent, Villena, Vinaròs, Torrevieja o Xàtiva también se han celebrado movilizaciones.

En la capital, los miles de manifestantes que han secundado la convocatoria han portado carteles con mensajes como 'Basta ya de genocidios, derecho a la vida y a la libertad', 'Salvemos Gaza' o 'Del río al mar Palestina vencerá', han coreado consignas como “Las tierras robas serán recuperadas”, “No es religión es humanidad” o “Gaza aguanta la tierra se levanta” y han mostrado banderas de Palestina, una de ellas gigante y pintada a mano.

Miembros destacados de Compromís como el exalcalde de València, Joan Ribó, los concejales, Sergi Campillo, Pere Fuset o Giuseppe Grezzi, y las diputadas Isaura Navarro y Aitana Mas han participado en la protesta.

“Necesitamos hechos”

El integrante de BDS País Valencià Jorge Ramos Tolosa, en declaraciones a los medios, ha lamentado que el “armario de la esperanza del pueblo palestino está lleno de palabras, discursos y resoluciones, pero está vacío de hechos”. “Necesitamos hechos”, ha sostenido, y ha resaltado que las peticiones del pueblo palestino se centran en “el cese de la colaboración con el régimen genocida de Israel”.

“Es decir, que dejemos de comprar y vender armas, relaciones diplomáticas, económicas y culturales”, ha insistido, al tiempo que ha remarcado que la marcha de este sábado es “la mayor movilización de la historia valenciana y del Estado español en apoyo a Palestina”.

Ha detallado que más de 100 ciudades españolas se han sumado este fin de semana a las movilizaciones para exigir el “fin de la compraventa de armas y de toda relación con Israel”. En concreto, se han convocado protestas en 14 ciudades de la Comunitat Valenciana y en 111 localidades españolas.

Por su parte, el portavoz de la Comunidad Palestina en València, Adel Yousef, ha reivindicado que “la gente con poderes no quiere parar la guerra” y, por ello, “la calle se moviliza y grita basta ya”. “Si no salimos nosotros, no se moverá nadie porque viven en la comodidad”, ha añadido.

“Son personas como nosotros y más de 800.000 se encuentran en la frontera sin electricidad ni agua ni vida solo enfermedades”, ha denunciado Yousef, al tiempo que ha cuestionado “dónde está la humanidad y los derechos humanos”.

“Ya no quedan palabras, solo el dolor de la gente que ha dejado sus casas, sus tierras o que ha perdido a sus hijos, a su marido o al resto de su familia”, ha señalado, para seguidamente advertir que los palestinos “no pueden más y se les exige que vayan al desierto, pero ya no estamos en la época de Moisés”.

Situación “insoportable”

Finalmente, el concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València y exalcalde de la ciudad, Joan Ribó, ha mostrado su solidaridad con el pueblo palestino y por la situación “intolerable” que sufren Gaza y Cisjordania. “Es algo insoportable y no hay derecho”, ha expresado, en declaraciones a Europa Press.

Así, ha defendido que los palestinos “son personas como todas las personas y las tenemos que respetar”, al tiempo que ha expresado su rechazo al ver “cómo se trata una guerra y cómo se trata otra”. “Todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas posibilidades, y estoy aquí por eso”, ha añadido.

Por último, Ribó ha insistido en el reconocimiento del estado palestino, “para que hayan dos estados, uno israelí y otro palestino”, una situación que ve “viable” porque, según ha subrayado, “es algo que lo demanda hasta --el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea-- Josep Borrell”.