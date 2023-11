Metrovacesa inicia el proceso de desalojo de los terrenos de Benimaclet reconvertidos en huertos por los vecinos

“Llevo 15 años cultivando estas tierras que estaban abandonadas. Empecé a limpiar y me puse aquí y luego otros hicieron los mismo al lado. Aquí cultivo tomates y otras verduras. No entiendo por qué nos quieren echar si no pueden construir aún. Cuando vayan a empezar las obras pues que hagan lo que tengan que hacer, pero ahora no pueden hacer nada porque no hay un proyecto aún”.

Vicente Esteve, de 70 años, es una de las seis personas que cultivan las tierras abandonadas que hay a espaldas de la urbanización Espai Verd, terrenos adquiridos en su día por Metrovacesa afectados por el futuro desarrollo urbano del programa de actuación integrada (PAI) de Benimaclet. en València. Otros seis las abandonaron tras sufrir sus parcelas “varios incendios intencionados”.

La promotora puso en su día demandas de desalojo de los terrenos que son de su propiedad y fruto de estos procesos estaba previsto para este martes el desalojo de los seis huertos que quedan en producción en esta parcela, cultivados por vecinos y vecinas del barrio y alrededores.

Sin embargo, tal y como comprobó in situ elDiario.es, la comitiva judicial no se presentó finalmente en los terrenos en los que se dieron cita una veintena de activistas y miembros de la plataforma vecinal Cuidem Benimaclet para protestar contra los desalojos.

Rosa Monfort, de 62 años, es otra de las vecinas que cultiva estas tierras, prácticamente de las primeras en cultivar en esta parcela: “Hace unos 20 años vine aquí y pedí permiso a la persona que ya estaba cultivando y que iba a dejarlo para seguir yo. Él no era el propietario del suelo porque ya estaba expropiado por Metrovacesa, pero llevaba muchos años antes trabajando las tierras previo acuerdo con los propietarios. Ahora depende de lo que pase, veremos qué hago. Lo que nos interesaría es que el Ayuntamiento los hiciera huertos urbanos de forma regulada y pagando lo que haya que pagar, pero que estuviera bien parcelado y que se ponga el que se quiera poner a trabajar la tierra. Pero que sea huerto, no asfalto y construcción”.

Por su parte, Adrià Solbes, portavoz de Cuidem Benimaclet, considera que “ningún terreno del futuro PAI debe ser destruido y mucho menos antes de que se apruebe y empiece lo que vayan a construir”. Según explica, “estos terrenos fueron de los primeros que los vecinos ocuparon para hacerlos huertos urbanos hace 20 años, la propuesta es que dejen que se sigan trabajando porque los edificios de viviendas que quieren construir no responden a una necesidad de la ciudad- La ciudad no está creciendo en número de habitantes, pero sí en número de casas, por lo que la pregunta es para quién son estas casas”.

Sobre el planeamiento del urbanista José María Ezquiaga que al parecer, ha aceptado Metrovacesa, según trasladó el concejal de Urbanismo, Juan Giner, a la Asociación de Vecinos de Benimaclet, Solbes comenta que les parece bien que “los espacios verdes privativos de las urbanizaciones se saquen para uso público”, pero insisten en que el proyecto es “especulación pura y dura”. Cuidem Benimaclet son contrarios al PAI y piden que todo el ámbito se reconvierta en huerta, en parques y en equipamientos públicos.