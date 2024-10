Mofas y coacciones de un policía afín a Lim: la intrahistoria de los aficionados del Valencia CF retenidos en Singapur

La luna de miel en Singapur de Daniel Cuesta y su pareja, aficionados del Valencia CF, se convirtió en una pesadilla cuando les retiraron sus pasaportes y se quedaron retenidos después de que el primero publicara en sus redes sociales unas imágenes criticando al máximo accionista del club y magnate de Singapur, Peter Lim.

Como informó este diario, Cuesta difundió el jueves 3 de octubre unas fotos y vídeos suyos posando con una bandera con la leyenda 'Lim go home' frente a un edificio que resultó ser la residencia de Lim y poniendo una pegatina de pequeñas dimensiones con el lema 'Lim out' en la puerta del inmueble.

Al día siguiente, es decir, el viernes 4 de octubre, Cuesta y su pareja tenían previsto viajar de Singapur a Bali para proseguir con su luna de miel. Sin embargo, según avanzó el periodista Héctor Gómez, director de Tribuna Deportiva, en el aeropuerto de Singapur fueron retenidos y trasladados a un hotel a la espera de prestar declaración. A ambos se les retiró el pasaporte.

Desde ese momento hasta el pasado 10 de octubre, cuando se anunció la devolución de sus pasaportes y el retorno a València con un apercibimiento, es decir, sin sanción alguna, no ha habido prácticamente información sobre su situación, en parte a petición de la propia familia y de las autoridades diplomáticas, con el objetivo de lograr una pronta y satisfactoria solución.

Ya con la pareja de vuelta a València, elDiario.es ha recabado información de lo sucedido en ese espacio de tiempo a través de fuentes de su entorno cercano. Según han explicado, los problemas surgieron en el control de aduana del aeropuerto de Singapur. Al no pasarlo, acudieron a la oficina de inmigración, donde les dijeron que iba a ir a un agente a hacerles unas preguntas. Tras casi dos horas de espera, se presentan dos agentes de paisano, uno de ellos aparentemente de rango superior que por su forma de expresarse, era afín a Peter Lim. Este policía, antes de arrancar la declaración con el segundo agente, les dijo que no podían llegar al país asiático y hacer lo que les diera la gana, que Lim vendería cuando quisiera, que compró el club muy barato y que lo vendería mucho más caro y que por ponerle cuatro pegatinas no se iba a ir.

El segundo agente fue el que se encargó del interrogatorio, ya en un tono cordial y respetuoso. En las mismas dependencias de inmigración les preguntó cosas como de dónde habían sacado la bandera y las pegatinas o qué es Libertad Valencia CF (plataforma opositora a Lim de la que Cuesta es socio). Tras la declaración, fueron trasladados en un coche de Policía a un hotel cercano a las dependencias donde volvieron a declarar horas después. En todo ese tiempo tuvieron plena libertad para moverse, pero llegaron a sentir miedo por la situación creada.

Antes de la segunda declaración, nuevamente el agente supuestamente de rango superior trató de amedrentarles, amenazándoles con que si seguían saliendo noticias negativas del país asiático o noticias falsas en la línea de que estaba detenido (cuando no era así), reabrirían el caso y se podrían quedar otros 10 ó 15 días más retenidos, incluso podrían abrirles juicio. Este es el motivo por el que la familia pidió discreción en las informaciones que se publicaron aquellos días.

Finalmente, las gestiones diplomáticas dieron sus frutos y todo quedó en un susto. El pasado 10 de octubre, las autoridades de Singapur les devolvieron los pasaportes y pudieron regresar a València con un aviso, lo que allí llaman un “warning”. Este lunes, Cuesta agradeció el apoyo a la afición del Valencia Cf en sus redes sociales, reconoció su error y dijo que el que se equivocó fue “solamente” él, pero criticó el “abuso de poder” de las autoridades de Singapur.

Así, explicó que necesita tiempo para recuperarse “por el daño” que ha podido hacer “a personas muy importantes” en su vida y pidió que se entienda el objetivo de “centrarse en lo más importante”, como es recuperarse de ello.

No obstante, añadió que “si alguien pensaba que este club -en referencia al Valencia CF- estaba muerto, sólo hay que ver cómo ha reaccionado la gente ante este abuso de poder y esta injusticia tan grande”, recalcó Cuesta, que agradeció al colectivo Libertad VCF, grupo opositor de Peter Lim, su apoyo durante estas semanas.