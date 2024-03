Multas de hasta 750 euros por orinar en la calle y vallado de La Lonja para disuadir el vandalismo en Fallas

El Ayuntamiento de València ha colocado vallas para proteger La Lonja de actitudes incívicas durante los días centrales de Fallas y pondrá sanciones “muy contundentes”, que “pueden llegar hasta los 750 euros”, a quienes las lleven a cabo.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, advirtió de que habrá sanciones y realizó un llamamiento al “civismo” para mantener en buen estado el patrimonio histórico de la ciudad.

Catalá se pronunció este lunes después de las quejas del pasado fin de semana por parte de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València, que denunció con imágenes la presencia de varios individuos orinando en la iglesia de Sant Joan del Mercat.

Preguntada por si el Ayuntamiento se plantea vallar edificios históricos como ya se hizo en las fiestas del pasado año, la primera edil confirmó que sí que estaba previsto y añadió: “Tenemos unas ordenanzas con unas sanciones económicas bastante elevadas que podrían alcanzar los 750 euros por actitudes incívicas”. De hecho, el vallado perimetral de la Lonja se instaló este lunes por la tarde.

En la fachada de los Santos Juanes, sin vergüenza ni respeto al patrimonio, sin educación . Se precisa una Ordenanza estricta que sancione como corresponde. Nuestra ciudad y nuestros Monumentos no se merecen esto. @AjuntamentVLC @policialocalvlc @mjosecatala pic.twitter.com/ove0mZr5HF — Comercios Centro Valencia (@VLCshopping) 9 de marzo de 2024

En esta línea, insistió en que no se puede “tolerar” que el “esfuerzo” que están haciendo “todos los valencianos” con sus impuestos, con el refuerzo en “un 40% de la limpieza, doblando y triplicando el baldeo y reforzando la presencia policial se vea deslucido por los actos de incivismo de personas que no respetan la ciudad y que no respetan lo que es de todos”.

La primera edil comentó que el “debate” de vallar edificios como la Lonja durante las Fallas para protegerlo “lleva años trabajándose desde el Ayuntamiento” e insistió en que se van a tomar “medidas para intentar evitar el acceso a los edificios históricos”. Catalá comentó que en el centro de València “hay muchos edificios históricos, no sólo la Lonja que pueden verse afectados por esas actitudes” incívicas, por lo que apostó por ir “más allá de las vallas” y ser desde la administración “muy contundentes con las sanciones”.

Compromís y PSPV afirma que las vallas llegan tarde

“Las imágenes de ataque al patrimonio que hemos presenciado el último fin de semana, el primero en que el Bando Fallero permitía las verbenas y actividades de ambientación musical tanto en vía pública como en las carpas falleras, son preocupantes y muestra de un problema de incivismo y vandalismo de unos pocos que no podemos permitir que empañe la imagen de nuestras fiestas y afecten el patrimonio histórico más preciado de València”. Así lo manifestó Gloria Tello, coportavoz del grupo municipal, tras asistir atónita entre otras cosas a la inexistencia del dispositivo de protección de la Lonja en el primer fin de semana de Fallas y a la ausencia de su anuncio a estas alturas para los próximos días.

Según Tello, fue en 2019 cuando, bajo el gobierno de Joan Ribó, y con ella al frente de la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, cuando el Ayuntamiento de València dispuso por primera vez un dispositivo especial de protección a La Lonja, para evitarle los daños producidos por el incivismo en las fiestas falleras. Entre las medidas extraordinarias que aseguraron, con carácter preventivo, la protección del edificio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Lonja contó con un amplio dispositivo de protección que incluía una réplica en madera de la puerta principal del edificio y un servicio de vigilancia privada interna y perimetral, tanto diurna como nocturna. Además, se instalaron vallas alrededor de todo el edificio con un sistema de doble protección que, no impedía la visibilidad del monumento.

En cambio, según denunció, el actual gobierno de Maria José Català en su primer año gestionando las Fallas no ha dispuesto ningún protocolo de protección y se está demostrando totalmente ineficaz e incapaz de abordar el problema de vandalismo en muchos puntos de la ciudad y, tampoco en el entorno de la Lonja y el Mercado Central, afectando, así mismo a las cuevas de San Juan del siglo XVIII.

La concejala socialista Maite Ibáñez denunció el “abandono y desprotección” al que el gobierno de María José Catalá está sometiendo al patrimonio de la ciudad. “El último ejemplo lo hemos tenido, una vez más, con la Lonja, uno de los edificios con mayor valor patrimonial de València, que sufrió el vandalismo y el incivismo durante el primer fin de semana de Fallas por culpa de la falta de previsión de Catalá”, criticó.

“Desde que Catalá inició su mandato, nos ha dejado claro que el patrimonio de la ciudad no le importa absolutamente nada. Lo vimos con la mascletà que disparó a los pies de la Lonja y lo ha vuelto a demostrar de nuevo permitiendo que se vandalizara este edificio monumental porque, aunque era conocedora de que se iban a celebrar fiestas en las inmediaciones, no articuló ningún sistema de protección”, continuó.

Ibáñez dio las gracias a los falleros y falleras del entorno de la Lonja que se involucraron en la protección del edificio histórico y que impidieron que los incívicos ocasionaran más daños.

Inspección de Trabajo

Inspectores de trabajo se presentaron este lunes en diversas comisiones falleras de Especial y de Primera para comprobar el cumplimiento de todo lo relacionado con la normativa de prevención de Riesgos Laborales en el alzado de los remates de los monumentos.

Según fuentes gubernamentales consultadas por elDiario.es, se trata de una campaña motivada por la guía técnica de riesgos laborales que hizo la Generalitat el pasado mes de noviembre. La direccion provincial de Inspección de Trabajo tiene la competencia (y por tanto la responsabilidad) de ofrecer asistencia técnica para aplicar esa guía que hace la Generalitat a través del Invassat.

Las mismas fuentes han asegurado que los artistas estaban avisados de las visitas, puesto que días atrás también se realizaron inspecciones en los propios talleres, momento en el que se les advirtió de que durante los trabajos de la 'plantà' se comprobaría que todo se hacía con las debidas normas de seguridad.