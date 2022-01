Nuevo paso para recuperar el espacio protegido del 'algarrobico' valenciano: retirada la licencia del hotel Sidi Saler

El Ayuntamiento de València ha dado el primer paso para recuperar para el Parque Natural de la Albufera los terrenos en los que se ubica actualmente el hotel Sidi Saler, el complejo de lujo que lleva 11 años cerrado y cuatro paralizado desde que obtuvo la renovación de la concesión para uso hotelero por un plazo de 30 años, prorrogable a otros 30 más, otorgada por el Ministerio de Transición Ecológica.

La concejala de Licencias de Actividad del Ayuntamiento de Valencia, Lucía Beamud, firmó este jueves la caducidad de la licencia ambiental del Sidi Saler, el antiguo hotel situado en la avenida de la Gola del Pujol, en pleno Parque Natural protegido de la Albufera. Según explicó la concejala Lucía Beamud, "se trata de un gran edificio que se encuentra fuera de ordenación sustantiva, lo que condiciona mucho las licencias que se le pueden otorgar desde la administración pública, siendo éstas -como máximo- las de obras de conservación y mantenimiento del edificio".

Además, añadió Lucía Beamud, "esta edificación de grandes dimensiones está en el ámbito de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de la Generalitat Valenciana".

Ambos planes están en revisión y, por tanto, se aplica el régimen de protección preventiva de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Generalitat: "Esto significa que, desde el Ayuntamiento, tenemos la obligación de suspender las licencias para los actos que hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de Espacio Natural Protegido".

Además de estas circunstancias, el Ayuntamiento también ha declarado la caducidad de la licencia ambiental concedida en 1999 para desempeñar la actividad de hotel al haberse constatado la paralización de la actividad durante más de dos años.

Aunque, en realidad, lo que ahora comunica el Ayuntamiento es la suspensión de la tramitación de la licencia para la ejecución de obras para la recuperación de la instalación hotelera presentada por las mercantiles Divarian Propiedad SA y Coral Homes SL hasta la acreditación de la existencia de la previa concesión demanial del titular del dominio público correspondiente.

"No obstante, si se volviera a presentar un solicitud de licencia acreditando este punto, existe la problemática de ser un edificio fuera de ordenación urbana que hace 11 años que no ejerce ninguna actividad, por lo que el Ayuntamiento no podrá dar esta licencia", explicó Lucía Beamud.

Por último, la concejala afirmó que la tendencia es recuperar aquellos espacios naturales que fueron agredidos urbanísticamente en su momento y que ahora mismo han dejado de tener uso: "Para el gobierno de Joan Ribó es importante todo lo que ayude a la regeneración de las playas del sur, y más teniendo en cuenta que es un hotel que lleva 11 años cerrado y que no impacta contra la estructura económica de los Pueblos del Sur , pero sí contra su paisaje y el medio ambiente protegido de esta zona".

El Hotel Sidi Saler, bautizado por varias entidades ecologistas como el algarrobico valenciano, en alusión al polémico hotel de la playa de Carboneras, en Almería, fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 1986, el paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público marítimo-terrestre.

La incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre implica la eliminación del derecho de propiedad sobre los mismos. En estas situaciones, la Ley de Costas de 1988 contempla la obligación de la Administración General del Estado de convertir los derechos de propiedad en derechos de aprovechamiento.