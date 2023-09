Olano no ve problemas legales en la firma del convenio con el Valencia CF y asegura que finalizar el nuevo estadio “es bueno para la ciudad”

“No existen negociaciones (con el Valencia CF) en el sentido estricto, ha existido alguna conversación. Si es necesario que existan negociaciones existirán. Tampoco hay un borrador de las negociaciones porque no hay negociaciones, pero en caso de que existiera ese borrador en el futuro sí que se pondrá a disposición de los grupos municipales cuando refleje significativamente el criterio del equipo de Gobierno”.

Así se ha pronunciado este martes el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, preguntado por el portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, durante el pleno de este martes sobre diferentes cuestiones relacionadas con la situación del convenio urbanístico para reactivar las obras del nuevo estadio del Valencia CF, paralizadas durante los últimos 14 años.

Olano, quien se reunió con el secretario del consejo de administración del club y abogado en España del máximo accionista, Peter Lim, para intercambiar impresiones sobre el asunto y quien posteriormente dio cuenta de las conversaciones a los portavoces de Compromís, PSPV y Vox, ha calificado como “bueno” el trabajo realizado el pasado mandato en torno a las fichas urbanísticas que garantizan que el club cumpla sus compromisos con la ciudad y con el borrador de convenio que se quedó pendiente de firma en las oficinas del club.

Además, ha comentado que no ve problemas legales en la firma del documento: “Un convenio urbanístico no es exactamente igual que un contrato administrativo con las administraciones públicas ya que, hasta donde yo alcanzo, si se ha incumplido algún convenio urbanístico por parte del Valencia CF sería un convenio no celebrado con el Ayuntamiento, yo creo que se refiere al de la actuación territorial estratégica (ATE) que es de la Generalitat Valenciana”.

El edil ha añadido que ha consultado “el registro oficial de empresas clasificadas y licitadores del sector público” y que “no hay ninguna prohibición de contratar con el Valencia CF” y ha pedido a Badenas que “si tiene un informe jurídico que acredite cuáles son las razones jurídicas por las que el Ayuntamiento de València no debería celebrar un convenio urbanístico con el Valencia CF me lo diga porque lo estudiaré muy gustosamente”.

Olano ha afirmado que cree que “es bueno para la ciudad pasar del Mestalla actual al nuevo estadio, haciéndolo en orden, cumpliendo la ley y el planeamiento, pero hacerlo” porque la ciudad lleva en eso más de veinte años y aún no se ha conseguido: “Me encantaría que con este equipo de Gobierno esto se consiguiera”.

El responsable de grandes proyectos ha comentado que con todo solicitará un informe jurídico a los servicios municipales y que cuando esté elaborado se facilitará al resto de grupos municipales.

En el apartado político, ha comentado que no aspira a convencer en estos momentos a todos los grupos municipales para que apoyen al PP en la firma del convenio, pero ha asegurado que le gustaría lograr una postura común de Ayuntamiento de los cuatro grupos municipales: “Sé que es complicado, pero lo tengo que intentar. Si en el camino conseguimos el apoyo de uno de los tres grupos municipales, o un solo apoyo más que el del grupo popular estupendo, si no lo conseguimos lo habremos intentado. Por ahora lo que he visto en las reuniones con el resto de grupos es que me he encontrado con personas serias que se lo han estudiado y creo que son personas con las que podemos hacer juntos camino que es de lo que se trata”.

Como ha informado elDiario.es, si llegado el momento ningún grupo político apoyara al PP en la firma del convenio, los populares podrían aprobarlo en la junta de Gobierno local en solitario.