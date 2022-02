El Port de València vol recuperar espais sense ús de la Marina mitjançant la imposició de 1,8 milions en taxes

L’ofensiva de l’Autoritat Portuària de València (APV) per fer-se amb el control de la Marina de València avança ara amb l’exigència del cobrament de 1,8 milions d'euros en taxes per determinats espais portuaris cedits en el seu moment mitjançant una concessió a 35 anys al Consorci, òrgan creat en el seu moment per coordinar el funcionament del recinte i participat pel Govern (40%), per la Generalitat Valenciana (40%) i per l’Ajuntament (20%).

Com va informar dimecres elDiario.es, després de condonar l’executiu central el deute de 380 milions d’euros, el Ministeri d’Hisenda va comunicar en el consell rector del mes de setembre passat que abandonava l’ens i proposava que el seu lloc fora ocupat per l’APV.

Des de llavors no hi ha hagut acord entre les administracions i l’APV per a la redacció d’uns nous estatuts, ja que el Port pretén tindre els mateixos drets que tenia el ministeri fins ara, això és, dret a veto en les votacions, cosa que implica tindre l’última paraula. A més, vol mantindre les competències de tot l’espai, malgrat que hi ha part dels terrenys com els dels magatzems, l’edifici Veles e Vents o els Docks que són municipals.

L’APV també ha comunicat la seua idea de deixar sense efecte la concessió a 35 anys dels terrenys portuaris aprovada el 2013, per la qual cosa ara s’anirà renovant d’any en any, una situació que impedeix el Consorci escometre inversions, adjudicar nous negocis i fins i tot optar a fons europeus.

Precisament, divendres en el consell d’administració de l’APV s’aprova la “proposta de resolució sobre la sol·licitud de Consorci València 2007 de modificació de l’autorització administrativa de la qual és titular en el Port de València per reducció de superfície i minoració de l’activitat mínima anual”.

Segons diverses fonts consultades, això ve a significar que el Consorci s’ha vist obligat a renunciar a la gestió de diverses dependències de la Marina com el Biohub, per les quals l’Autoritat Portuària ve reclamant des de l’any passat el pagament d’unes taxes, pel fet de considerar que no es justifica una exempció per motius d’interés social o cultural.

Com que no pot fer front a aquestes taxes, l’ens no pot donar eixida als permisos necessaris perquè les diferents iniciatives empresarials o culturals puguen posar-se en marxa, per la qual cosa sol·licita que aquests terrenys tornen a les mans de l’APV i siga aquesta qui gestione les diferents iniciatives. En la pràctica es tracta d’una mossegada a l’espai de la Marina que fins ara depenia del Consorci.

L’òrgan té previst convocar el consell rector a finals d’aquest mes o principis del que ve per fixar la quota de liquidació del Ministeri d’Hisenda, amb l’objectiu de legalitzar-ne l’eixida, i d’oficialitzar també l’entrada eventual de l’APV i, a partir d’ací, modificar els estatuts i crear un nou Consorci.

Sobre aquest tema, fonts municipals consultades per elDiario.es van afirmar que l’entrada de l’APV no pot ser en les mateixes condicions en què hi estava el Ministeri d’Hisenda, sinó que les tres parts han de tindre el mateix pes a l’hora d’adoptar decisions. Les mateixes fonts han recordat que la majoria dels espais de la Marina són d’ús urbà i ciutadà, per la qual cosa no té sentit que el Port tinga més capacitat de decisió gràcies al pretés dret de veto. Amb tot, s’han mostrat convençuts que finalment s’arribarà a un acord per a aprovar uns nous estatuts i crear un nou Consorci.

De la seua banda, fonts de la Conselleria de Política Territorial, l’altra part de l’òrgan de gestió, van comentar que “es continua treballant per aconseguir una solució” i van afegir que “no és l’Autoritat Portuària la que està posant obstacles al procés”, sense oferir-hi més detalls.

Per part seua, des de l’APV es van remetre a la roda de premsa que oferirà divendres el seu president, Aurelio Martínez, al final del consell d’administració.