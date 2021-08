Preocupació per la moda de les macroquedades per a pegar-se a València: la Policia n’avorta una desena en quatre mesos

El repunt dels delictes d’odi no és l’únic problema a què s’enfronten les autoritats valencianes, tal com va alertar dimecres la delegada del Govern, Gloria Calero

A més, hi ha preocupació per un fenomen relativament recent, però que va a més i que té en les xarxes socials el millor aliat. Segons informen a elDiario.es des de la Delegació del Govern, s’ha detectat “un repunt de violència entre joves que ha coincidit amb els períodes de confinament acordats a partir del mes de gener”.

Per això, “la Delegació del Govern impulsarà, a partir del mes de setembre, una mesa interdepartamental per revisar les eines de les administracions contres aquestes violències, a la qual es convidarà la Generalitat, operadors jurídics i policials, així com ajuntaments, per revisar eines i fer campanyes informatives i de conscienciació, perquè la intervenció policial no és prou”.

Amb això “la Delegació pretén oferir a col·lectius vulnerables el suport de Policia i Guàrdia Civil i intensificar les relacions amb la finalitat de reforçar la seguretat”.

Les mateixes fonts afirmen que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat han detectat en els últims mesos macroquedades entre grups de joves per a pegar-se, gravar-se i difondre els vídeos a través de les xarxes socials: “No hi ha enfrontaments previs entre les persones que participen en aquestes baralles, només queden a través de xarxes socials, fonamentalment d’Instagram, per pegar-se”.

Segons expliquen, “es fixa una hora determinada i cada grup usa un tipus de roba per diferenciar-se de la banda rival”. A Paiporta, per exemple, a mitjan febrer la Guàrdia Civil va avortar una d’aquestes baralles que tenia com a finalitat un enfrontament multitudinari entre dos pretesos bàndols: “els vestits de roig i els de negre. L’objectiu dels participants és aconseguir seguidors i m’agrada en les xarxes socials”.

Aquest fenomen s’ha estés per València i la seua àrea metropolitana. Silla, Paterna, Xirivella, l’Eliana, Mislata, Paterna, Paiporta, a més de la ciutat de València, són alguns dels punts on han intervingut les forces de seguretat per evitar les baralles.

“Entre el mes de gener i abril s’han avortat una desena d’aquesta mena de baralles. En les ‘campals’, així és com les denominen, han estat involucrats grups entre 50 i 200 persones. La intervenció policial ha avortat totes aquestes baralles”, informen.

També s’ha detectat un repunt de violència mentre es consumeix alcohol en la via pública, en els denominats botellons. En la plaça d’Hondures de València, la Policia Nacional ha detectat que es concentren una gran quantitat de joves procedents de tota la ciutat i localitats pròximes, i és un lloc d’actuació preferent amb gran activitat policial i intervencions habituals en baralles, agressions, robatoris, maltractaments en la via pública, a més dels botellons.

Els veïns venen denunciat aquesta situació des de fa setmanes amb casserolades nocturnes i altres iniciatives amb l'objectiu de visibilitzar el problema.

Només en aquesta zona, des del 9 de maig, sense tindre en compte allò relatiu a les infraccions relacionades amb la normativa Covid, s’han dut a terme cinc detencions per robatori amb violència i intimidació, dues el 10 de juny, dues el 18 de juny i una el 23 de juny; quatre detencions per lesions, tres el dia 11 de maig i una el 23 de juny; tres detencions per violència de gènere en la via pública, dies 28 de maig, 23 de juny i 7 de juliol; dos detinguts per atemptat contra agents de l’autoritat, dies 23 de juny i 9 de juliol; un detingut per reclamació judicial, dia 5 de juliol; 26 propostes de sanció per tinença o consum de substàncies estupefaents; i sis actuacions per baralles en la zona, que se solucionen amb presència policial.

Així doncs, al marge de les ‘campals’ organitzades durant el període en què estaven desplegades mesures de confinaments més dures, “és una realitat constatada i evident, que, amb l’arribada de la relaxació en les mesures restrictives de mobilitat al voltant del Covid 19, s’ha produït també un increment de persones en reunions i en vies públiques que han afavorit el conegut com a fenomen del botelló, així com de baralles i batusses”, fets entre altres que han dificultat el descans i la convivència normals dels residents en diverses localitats valencianes.