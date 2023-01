El Puerto de València rechaza el recurso de un consejero contra la ampliación porque dice que no tiene “interés legítimo”

“Los puntos 8, 9 y 10 del orden del día, tenemos que pedir disculpas porque nosotros siempre queremos ser transparentes y dar la información, pero en ocasiones los temas judiciales nos reprochan el que demos información a la prensa. Nosotros aquí lo que haremos es notificar a los interesados las resoluciones de estos recursos y una vez se les haya notificado en tiempo y forma procederemos mediante una nota de prensa a dar la información”.

El director general de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Francesc Josep, explicó acompañado por el presidente del organismo, Aurelio Martínez, el motivo por el cual no dieron información sobre la resolución del recurso de reposición interpuesto por el secretario autonómico de Compromís y consejero de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Iván Castañón, contra la aprobación del proyecto de ampliación del Puerto, y sobre el recurso de alzada interpuesto por Intersagunto Terminales (IST), por quedar excluida de un concurso para la construcción de una nueva terminal en el Puerto de Sagunto.

La argumentación dada para no informar sobre estos temas llama la atención puesto que ambos recursos son administrativos, es decir, se interponen en el seno del consejo de administración de la APV, por lo que en estos momentos no se trata de procedimientos judiciales.

Con todo, según ha averiguado elDiario.es, la APV ha inadmitido a trámite el recurso de Castañón, quien solicitaba la nulidad de la aprobación de la terminal norte y la suspensión cautelar de la ampliación, además de advertir al consejo de posible prevaricación. La resolución se basa en que no queda justificada su legitimidad, es decir, no hay “un interés legítimo” para la presentación del recurso (a pesar de ser miembro del consejo), puesto que el proyecto no afectaría a sus derechos o intereses, un requisito imprescindible según la argumentación jurídica aportada por la APV.

La resolución advierte además de que al ser miembro del consejo de administración tampoco estaría legitimado para recurrir la aprobación del proyecto por la vía judicial en un contencioso administrativo. Por este motivo, la falta de legitimidad, tampoco se acepta la suspensión cautelar de la ampliación. De esta forma, la resolución no entra a valorar en profundidad el fondo del recurso justificado en la invalidez de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para dar cobertura al nuevo proyecto, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que considera que paraliza toda la tramitación administrativa, y el informe de Costas que plantea 21 objeciones a las que no se ha dado respuesta.

Precisamente, preguntado Martínez sobre si la la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizaba la tramitación de la ampliación, habida cuenta de que semanas atrás aseguró que el consejo de ministros la aprobaría este mes, el presidente de la APV vino a reconocerlo de forma indirecta al negarse a ofrecer nuevos plazos,, teniendo en cuenta que el auto de suspensión está recurrido. “Lo más sensato es esperar pacientemente”, dijo.

Aprobada una planta solar en el Puerto

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aprobado está mañana la adjudicación a la UTE compuesta por Lantania S.A.U y Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios S.A. la construcción y el mantenimiento de la planta de energía solar que se va a ubicar sobre la cubierta del silo de vehículos de Valencia Terminal Europa en el muelle del dique Este en el Puerto de València.

El importe de adjudicación, que al ser superior a los 12 millones corresponde aprobar al Consejo de Administración de la APV, ha ascendido a 16.060.707,27 euros (IVA incluido), con un plazo para la ejecución de las obras de 19 meses y 36 meses para su mantenimiento.

La estación solar se ubicará sobre una superficie de 27.700 metros cuadrados –equivalentes a casi cinco campos de fútbol- en la cubierta de la terminal operada por la compañía Grimaldi. La infraestructura dispondrá de 10.773 módulos fotovoltaicos instalados sobre una estructura metálica inclinada a cuatro grados y con orientación sur. Se instalarán cuatro transformadores en dos centros de transformación con dos unidades de 1.250 kilovoltiamperios (kVA) cada una y otras dos de 1.600 kVA. Con esta instalación se generará aproximadamente el 11% del consumo de energía eléctrica del Puerto de València.

Este proyecto cuenta con la financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.