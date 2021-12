Renfe reduce un 10% el servicio de Cercanías de València desde este jueves hasta el 9 de enero, pero duplica los trenes en hora punta

Menos trenes de lo habitual, pero con más capacidad en hora punta. Esta es la reestructuración que ha anunciado Renfe para el ya de por sí deficitario servicio del núcleo de Cercanías de València como consecuencia principalmente de la falta de maquinistas.

Según ha anunciado la empresa pública, coincidiendo con el inicio del periodo navideño, se adapta la oferta de trenes de Cercanías del núcleo de València entre este jueves 9 de diciembre y el 9 de enero. En consecuencia, en este período Renfe ofertará diariamente 272 trenes de Cercanías, un 10% menos de los 308 que suelen circular.

Además, la mayoría de los trenes en hora punta circularán con el doble de capacidad durante todo el periodo navideño, esto es de 6.00 a 10.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. La operadora refuerza los trenes en aquellos horarios en los que se establece una mayor demanda y reajusta temporalmente el servicio de algunas circulaciones en hora valle con menor tráfico de viajeros.

La compañía justifica esta reducción del servicio en que los Cercanías cuentan principalmente entre sus clientes con estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente para ir a los centros de trabajo y universidades, desplazamientos que se reducen durante las fiestas navideñas por tratarse de un período vacacional. Sin embargo, el mencionado periodo vacacional para los estudiantes empieza el viernes 24 de diciembre, dos semanas después del inicio de la anunciada reestructuración.

Renfe añade que con esta reprogramación se garantiza la circulación del 90% del servicio habitual que atiende con margen suficiente a una demanda que está en el 70% de la existente antes de la pandemia.

Al respecto, desde la plataforma Ingnats amb Renfe ha comentado que "es positivo que pongan trenes de doble composición en horas punta, pero no que reduzcan el servicio de tren con la excusa de las fiestas navideñas porque sigue habiendo trabajadores con la necesidad de ir a sus puestos de trabajo y otros muchos utilizan el tren para ir a hacer sus compras o para desplazarse por motivos de ocio, pero Renfe no les falta filita un buen servicio". Además, ha añadido que "es una barbaridad que se quite el servicio desde el día 9 de diciembre".

Por su parte, fuentes de UGT han explicado que lo que Renfe hace "por un problema estructural de falta de maquinistas" es aplicar este mes "el horario de verano de forma que la reducción del servicio evita las cancelaciones de última hora". Además, "pasan trenes de hora valle a hora punta, pero en doble composición, es decir, con los mismos maquinistas ofreces el doble de capacidad en los trenes en hora punta" .

Plan de empleo ralentizado por la pandemia

Sobre la falta de maquinistas, Renfe ha informado de que continúa con la incorporación de nuevos maquinistas en el núcleo de València y su proceso de formación y homologación. La compañía espera incorporar todos estos maquinistas al servicio y normalizar la situación de las puntuales supresiones por completo en los próximos meses.

Este proceso de incorporación de nuevos maquinistas convive con las jubilaciones, lo que está generando una falta circunstancial de personal de conducción que impacta en el servicio normal programado. Unificar los procesos de desvinculación de maquinistas salientes y la adscripción al gráfico de los nuevos maquinistas, recientemente incorporados, junto con la movilidad de agentes de conducción procedentes de otros servicios de la compañía es una situación compleja que genera suspensiones en determinados servicios de cercanías.

Según las mismas fuentes, la pandemia de la COVID-19 ha impactado directamente en Renfe en toda España, con especial incidencia en la plantilla de la residencia de València. La pandemia ralentizó el proceso de convocatoria de Empleo Público de nuevos maquinistas de 2020 y retrasó la de 2021 hasta la finalización del Estado de Alarma, el pasado 9 de mayo.

Las incorporaciones previstas permitirán a Renfe alcanzar una plantilla de 5.720 maquinistas, la cifra más alta desde que se aprobó el Plan de Empleo en 2016, y que desaparezcan estas supresiones aleatorias que se producen en los servicios de Cercanías.