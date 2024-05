El Síndic de Greuges investiga l’Ajuntament de València pel tracte a sensesostre

Compromís ha revelat que el Síndic de Greuges ha cridat l’atenció al Govern municipal de l’alcaldessa de València, María José Catalá, pel tracte que dona a sensesostre i als col·lectius en situació de risc o d’especial vulnerabilitat derivada d’una situació de pobresa, en una resolució publicada recentment. Concretament, l’alt comissionat “comparteix la preocupació” que li ha traslladat la regidora de Compromís de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, sobre la vulneració de drets de les persones que estan en una situació d’extrema vulnerabilitat en el cap i casal.

Els valencianistes van traslladar al Síndic una sèrie d’accions que està duent a terme l’Ajuntament en relació amb el desmantellament de tres assentaments en l’antic llit del riu en una operació en què han sigut identificades les persones que habiten en una zona que es considera un lloc de refugi per a sensellar i on, fins i tot, s’han produït algunes detencions. A més, denúncia la retirada del permís per a repartir menjar a persones vulnerables a l’ONG Ajuda una Família.

El Síndic de Greuges alerta que “l’actuació de l’Ajuntament podria afectar el dret de les persones en situació d’extrema vulnerabilitat” i recorda a Catalá que aquestes persones estan en l’àmbit d’actuació preferent per part de les administracions públiques i que resulta necessari protegir els drets de la ciutadania mitjançant una “assignació eficient dels recursos públics”.

L’informe (complet al final de la informació), recull un resum de la resposta oferida per l’Ajuntament a les preguntes del Síndic. En concret, asseguren que l’ONG Ajuda una Família continua fent el repartiment d’aliments en la via pública, que s’han mantingut reunions de coordinació amb aquesta i altres entitats que es dediquen al repartiment de menjar.

En matèria de sensellar, afirmen que l’Ajuntament va aprovar el novembre del 2022, per tant, amb l’anterior equip de Govern, l’‘Estratègia d’intervenció amb persones sensellar 2022-2027’, pla de treball que preveu “tota mena d’accions destinades a l’atenció de les persones sensellar de la ciutat, estratègia que està implementant-se i que preveu, entre altres objectius, la coordinació amb les entitats que atenen les persones sensellar”

No obstant això, la institució assegura que, de l’informe remés per l’Ajuntament de València, “no es desprén que s’hagueren adoptat mesures directes per a l’allotjament i el repartiment d’aliments a les persones en situació d’extrema vulnerabilitat en l’antic llit del riu Túria, ni una atenció que aporte assessorament i ajuda davant les seues necessitats, ni orientació sobre les mesures més adequades per a fer-los front”.

En aquest sentit, la regidora Lucía Beamud ha criticat que Catalá retalle els recursos a l’atenció de sensesostre –persones que han augmentat des que està Catalá en el govern, tal com demostra l’últim recompte– i ha criticat especialment el tancament de l’alberg Casal d’Esplai, que donava allotjament a 47 famílies.

Finalment, el Síndic insta Catalá a actuar i li recorda que té obligació d’oferir serveis i prestacions socials a les persones sensellar i que ha de reconéixer-los els drets de les persones usuàries dels serveis socials. El Síndic dona un mes a Catalá per a acceptar aquestes consideracions.

La regidora Lucía Beamud ha tornat a desplaçar-se fins al jardí del Túria i ha denunciat que les “polítiques de setge” a sensellar del govern de Catalá continuen produint-se. A més, ha recordat que el procés administratiu per a la construcció dels “estanys antiindigents” continua avant.