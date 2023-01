València engalana el seu Chinatown per a l’any del conill d’aigua

La ciutat de València recupera la cavalcada que celebra l’any nou xinés, una celebració que s’esdevé per desé any després de l’aturada de la pandèmia. L’Institut Confuci, l’Ajuntament de València i les associacions culturals xineses engalanen la ciutat per donar la benvinguda a l’any del conill d’aigua.

Segons el calendari tradicional xinés, aquest any 2023 serà el 4721. Aquesta xifra prové de l’inici del regnat de l’emperador Groc, Huangdi, el 2698 aC Si a aquest nombre d’anys abans de Crist sumem els actuals 2023, obtenim el 4721 que se celebra enguany, segons apunta l’Institut Confuci. En el calendari gregorià l’inici de la Festa de la Primavera –com es coneix el Cap d’Any a la Xina–, correspon al període comprés entre el 21 de gener i el 20 de febrer, cosa que dura un cicle lunar.

Seguint aquesta organització temporal, les celebracions d’enguany comencen amb la cavalcada del dissabte 21 de gener i acaben el 5 de febrer, amb la coneguda com a Festa dels Fanalets, que posa el punt final a dues setmanes de festejos en tota la Xina. La festa final coincideix sempre amb la primera lluna plena de l’any tradicional xinés.

El conill de l’aigua és el quart del cicle de dotze animals després de la rata, el bou i el tigre; i a què segueixen el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc. Cada animal combina amb un dels elements xinesos de la natura –fusta, foc, terra, metall i aigua– que es repeteixen cada dos anys, per la qual cosa cada cicle d’animal i element es repeteix cada seixanta anys.

En aquesta edició, la primera després de la pandèmia, l’Institut Confuci du a terme diverses activitats per descobrir la cultura i la civilització xineses. El dissabte a partir de les 18.00, se celebrarà la cavalcada, organitzada per les Associacions d’Empresaris i Comerciants de la Xina; així com amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i de l’Institut Confuci de la Universitat de València. La façana de l’ajuntament vestirà una pancarta que commemora l’any i els comerços del carrer de Pelai i el del Convent de Jerusalem, el Chinatown valencià, s’engalanaran amb motius ornamentals tradicionals.