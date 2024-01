València pone 225 denuncias en tres años a apartamentos turísticos ilegales y los vecinos insisten en paralizar las licencias

El concejal del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, acompañado por el jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, inauguró este martes la primera jornada de formación para los agentes del cuerpo, sobre especialización e inspección de Viviendas de Uso Turístico (VUT), que tuvo lugar este martes en la Central de la Policía Local.

Durante la inauguración, el concejal de Seguridad puso el acento en la “importancia de promover la formación continua de los policías, especialmente en un tema tan candente como son las inspecciones a los apartamentos turísticos”. Carbonell destacó que “es necesario que la Policía Local genere confianza en el vecindario y para ello deben estar al tanto de esta situación y deben formarse para ser capaces de actuar de la mejor manera posible”.

En los últimos años, los apartamentos turísticos están generando problemas de convivencia entre los inquilinos y el resto del vecindario. Por ello, desde 2021 se realizan inspecciones a estas viviendas, para evitar la actividad ilegal que se produce en este tipo de hospedaje, especialmente en las grandes ciudades.

Desde la fecha indicada hasta 2023 el número de denuncias realizadas a partir de las inspecciones ha ido aumentando de manera progresiva. Durante el año 2021, se pusieron 68 denuncias, 73 en el 2022 y 84 en el año pasado. En total son 225 las denuncias interpuestas a los VUT, lo que hace necesario formar a los agentes en esta materia tan específica.

Durante la jornada los asistentes recibirán, entre otras materias, formación acerca de la normativa legal aplicable, el escenario de las VUT en la ciudad de València, el protocolo de actuación policial, los diversos tipos de alojamientos y las diferentes infracciones.

El jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, afirmó que “esta jornada surge a partir de las reuniones que desde el cuerpo se llevan a cabo de manera periódica con los dirigentes vecinales”. Herrera ha asegurado que “desde el cuerpo policial se va a hacer todo lo posible para velar por la seguridad jurídica, la convivencia y el derecho al descanso de los vecinos de la ciudad de València”.

El concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, comentó que valoran “positivamente cualquier tipo de formación que reciban los agentes para mejorar sus actuaciones, pero lo que espera la ciudadanía y no se está produciendo son intervenciones para atajar el incremento descontrolado de apartamentos turísticos ilegales; y eso no es por falta de conocimiento de los agentes ni de legislación a aplicar, sino de órdenes por parte de la señora María José Català, que ha dado sobradas muestras de no querer hacer control alguno sobre este problema”.

La federación vecinal pide una moratoria

Fuentes de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) comentaron sobre los datos que más allá de las sanciones lo importante son los ceses de actividad que se producen como consecuencia de estas sanciones.

La entidad, en una mesa redonda para analizar problemática celebrada el pasado mes de diciembre, insistió en la necesidad de aprobar una moratoria para frenar la apertura de nuevos apartamentos turísticos y lamentó que siguen a la espera de poder sentarse con el Ayuntamiento “para hablar seriamente de las necesidades de vivienda asequible, pero también, y en particular, de medidas concretas para frenar la burbuja inmobiliaria que está generando el crecimiento de la actividad turística al margen de las normas urbanísticas”.