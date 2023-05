La vivienda, la movilidad y la seguridad protagonizan el primer debate de candidatos a la alcaldía de València

La vivienda, la movilidad y la seguridad ciudadana han sido los temas principales en el primer debate de candidatos a la Alcaldía de València de la campaña electoral, organizado por Radio Valencia, que se ha celebrado este lunes. Joan Ribó (Compromís), María José Catalá (PP), Sandra Gómez (PSPV-PSOE), Fernando Giner (Ciudadanos) y Juan Manuel Badenas (Vox) han enfrentado dos modelos: el actual, de las izquierdas, y el que ya tuvo en el pasado el PP.

Los socios de gobierno, Joan Ribó y Sandra Gómez han defendido su gestión y han pedido otros cuatro años para que València siga progresando y para que la ciudad “no vuelva al pasado corrupto” del PP . Por su parte, María José Catalá, insiste en que en ocho años no se ha avanzado, hay mas inseguridad, València está sucia y asegura que no acepta “lecciones de corrupción” de Compromís ni del PSPV. Por su parte Fernando Giner insiste en que no hay que decidir entre partidos sino entre una mala gestión, como “la de los últimos quince años”, o una buena gestión, como la que él representa. Juanma Badenas, de Vox, también reclama un cambio, sobre todo, en movilidad para que no se excluya a los coches de las calles de la ciudad.

Dos visiones enfrentadas

El candidato de Compromís, Joan Ribó, ha afirmado que València es una ciudad “que funciona” y el trabajo de su partido en el Ayuntamiento de València se ha centrado en mejorar la vida de la gente. Recuerda que han conseguido mejorar los datos de empleo en un 30 por ciento desde 2015 o acabar con las listas de dependencia, entre otros asuntos. Asegura que la ciudad es ahora “un referente de sostenibilidad” y señala que algunas revistas internacionales la han calificado como mejor ciudad para vivir. Cree que hay que sentirse orgullosos de estos ocho años, pero también reconoce que quedan muchas cosas por hacer.

La candidata del Partido Popular, por su parte, ve las cosas bien distintas: María José Catalá afirma que nueve de cada diez jóvenes no pueden emanciparse, la tasa de criminalidad ha crecido y, en definitiva, se ha perdido el liderazgo durante estas dos legislaturas. Frente a eso, el PP plantea bajar los impuestos, un “plan de choque para eliminar la suciedad y las plagas” o un “plan antiokupas”, que considera muy importante para la ciudad.

Sandra Gómez, la candidata socialista, ha asegurado que la ciudad está “indiscutiblemente mejor” que hace ocho años gracias a que “las áreas más importantes para la ciudad están en manos del Partido Socialista”. Ha destacado su trabajo al frente de la Concejalía de Hacienda en la reducción de deuda, y la mejoría en las cifras de empleo durante estos últimos años. Gómez ha criticado al PP por dejar la ciudad en muy mal estado y le ha reprochado algunos planes que hasta 2015 promovían los gobiernos populares como la “destrucción” del barrio del Cabanyal. Gómez asegura que “a más Partido Socialista, mejores resultados”.

La corrupción ha entrado en el debate

Desde Ciudadanos, Fernando Giner, se ha centrado en los asuntos que, según él, siguen pendientes en la ciudad, como la política de vivienda, los planes urbanísticos o el atasco “de 3.000 expedientes” en la tramitación de las licencias de actividad. El candidato rechaza que Compromís “hable de rescatar personas, cuando hay mucha gente viviendo en la calle”. Asegura que hemos llegado hasta aquí “por culpa de la corrupción y por culpa de la mala gestión”. Ha criticado a Ribó, por ser un alcalde “de Compromís” y a Gómez por apoyar a Compromís.

Sobre la corrupción también ha hablado Joan Ribó, que ha recordado que “de cinco presidentes de la Generalitat, hay cuatro con problemas con la Justicia por la corrupción”, así que le ha dicho a la candidata del PP que es un tema serio. Catalá, por su parte, ha afirmado que no piensa recibir lecciones sobre corrupción “ni del partido de Tito Berni, ni del partido de Mónica Oltra”.

Por último, el candidato de Vox a la Alcaldía de València, Juan Manuel Badenas, ha asegurado que València “no es la ciudad que debería ser” ya que hay barrios “muy degradados” en temas como limpieza o suciedad. Afirma que muchos vecinos se quejan del incremento de violencia en las calles y del cierre de mercados.

La derecha critica el aumento de la criminalidad

Ribó ha rebatido la tesis del incremento de criminalidad de María José Catalá, afirmando que si se comparan los datos, València es una de las grandes ciudades donde menos delitos se cometen, y donde menos aumenta la criminalidad, muy por detrás de Barcelona o Madrid.

“València es una de las ciudades más seguras de España”, insiste Ribó, que explica además que están trabajando por reforzar la Policía Local, pese a que, durante los últimos diez años de gobiernos del PP no se puso en marcha “ninguna oposición” en el cuerpo de policía municipal. Catalá, por su parte, ha sacado un gráfico que, según ella, demuestra que en el último año ha crecido y mucho la criminalidad en la ciudad. Acusa a Ribó además de reducir la plantilla de Policía Local respecto a 2015 y critica que los delitos relacionados con la libertad sexual es uno de los delitos que más se han incrementado. La candidata del PP ha lamentado que el Gobierno local caiga en la “autocomplacencia” cuando, según ella València no va bien, pese a que Compromís y PSPV no lo reconozcan.

Sandra Gómez le ha respondido a Catalá que “donde más ha bajado la criminalidad es en los políticos valencianos”, porque mientras antes la corrupción era una marca de la ciudad, ahora “los políticos son honrados” y trabajan por la ciudadanía.

Discrepancias sobre movilidad

Ribó también ha destacado el trabajo del Ayuntamiento de València por recuperar espacio público para los peatones y peatonalizar plazas como la de la Reina o la plaza del Ayuntamiento.

Juan Manuel Badenas, de Vox, ha asegurado que los valencianos necesitan “más libertad” y ha acusado a Ribó de no publicar informes que rebaten la tesis del alcalde, como que los carriles bici “perjudican al transporte público” o que la gestión de la EMT de València no es sostenible.

Badenas afirma que las personas que se desplazan en coche para entrar o salir de la ciudad, en muchos casos, no tienen alternativa en transporte público. Badenas también ha criticado la puesta en marcha de la nueva zona naranja, que cuesta, según él, tres euros cada hora y ha reclamado el derecho de los valencianos a elegir el transporte que considere.

Sobre movilidad también ha hablado María José Catalá, que ha afirmado que la movilidad en la ciudad de València se ha diseñado “a golpe de ocurrencia” y ha puesto como ejemplo la falta de seguridad de algunos carriles bici en la ciudad.

Y la candidata del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha reivindicado que haya sido “con un gobierno socialista” al frente del ejecutivo central cuando se han desbloqueado las obras del canal de acceso ferroviario de València, que van a permitir soterrar las vías de tren hasta la avenida de Giorgeta.

Giner reclama más diálogo

Para el candidato de Ciudadanos, Fernando Giner, el Gobierno local de València ha decidido durante estos ocho años enfrentar a la ciudadanía en vez de gestionar, y hacer que no haya convivencia entre hosteleros y vecinos, o entre comerciantes. Cree que el trabajo del Ayuntamiento debe ser apostar por el diálogo y conseguir que todos puedan convivir. También cree que los autónomos están abandonados por parte de la administración municipal porque no se encuentran “con suficientes herramientas” para dar agilidad a sus demandas.

En cuanto a las propuestas a futuro, el candidato de Vox cree que hay que “favorecer” nuestras tradiciones y fomentar el uso de las dos lenguas cooficiales en la ciudad. También cree que es necesario conseguir una ciudad más limpia y, por otra parte, reducir la criminalidad, creando una policía de barrio.

Fernando Giner, de Ciudadanos, ha insistido en que la ciudad lleva “doce años sin proyecto” y València debe convertirse “en la ciudad del mediterráneo”, con una feria que sea muy importante, con un puerto de València que esté ampliado y con grandes eventos como la Copa América. También recuerda la necesidad de recuperar las playas del sur y apostar por ser una ciudad del futuro, sin mirar a otras ciudades como Barcelona o Madrid.

Catalá, sin embargo, cree que la ciudad “está parada” por las disputas entre socios de gobierno y afirma que, en estos ocho años, se ha demostrado que “Compromís impone su ideología y el Partido Socialista falla a sus electores”.

Sandra Gómez pide mirar al futuro

Sandra Gómez, del PSPV-PSOE, asegura que “lo mejor que le ha pasado a València” es dejar atrás los gobiernos populares, y pide mirar ahora hacia el futuro. Se compromete a garantizar buenos trabajos y buenos sueldos para la ciudadanía, construir una ciudad “resiliente frente al cambio climático” y que garantice una buena calidad de vida para todas las personas.

Asegura que València necesita “una alcaldesa que quiera y pueda liderar ese futuro”. Gómez se ha comprometido a aplicar la ley de vivienda y a aprobar una moratoria para prohibir durante un tiempo que se abran más apartamentos turísticos en la ciudad.

Catalá, por su parte, le ha recordado a la candidata socialista que lleva gobernando en el Ayuntamiento desde hace ocho años y se pregunta por qué no ha hecho todas estas cosas antes. Afirma que las propuestas del PSOE son las propuestas “del pasado” y acusa a Gómez de trabajar “solamente por su futuro”. Recuerda que en estos años no se ha avanzado en nada en cuestiones fundamentales como la vivienda o la seguridad.

Ribó, satisfecho con el gobierno de coalición

Y Ribó ha mencionado la frase “Por sus hechos, los conoceréis”, para asegurar que Catalá pretende devolver las políticas de los gobiernos anteriores a 2015 a la ciudad de València. El candidato de Compromís se ha mostrado satisfecho también del resultado de los gobiernos de coalición de las dos últimas legislaturas y ha recordado que en la gran mayoría de votaciones, los dos socios de Gobierno (Compromís y PSPV-PSOE) han estado de acuerdo y han votado en el mismo sentido.

El candidato de Compromís ha insistido en que está “contento” con el resultado de coalición con el PSPV-PSOE y espera continuar así durante la próxima legislatura, pero ha acusado a la candidata popular, María José Catalá, de no atreverse a decir con quién van a pactar tras el 28M si pueden gobernar, pero no consiguen la mayoría absoluta.

Gómez ha recordado la trayectoria política de la candidata del PP, María José Catalá, como consellera de Empleo y de Educación, cuando València, según ella, tenía los peores datos de desempleo y cuando había muchos colegios en barracones y sin los recursos necesarios. Insiste en que Catalá es el pasado y la ciudad no debe volver atrás con el PP.

La vivienda marca el debate

Sandra Gómez, del PSPV-PSOE, asegura que su objetivo es “poner las cosas muy difíciles” a las grandes empresas que se piensan que València es una ciudad para hacer negocio con la especulación inmobiliaria y, en cambio, hacer las cosas más fáciles “a las familias”, que necesitan un sitio para vivir. Ha recordado que en estos momentos hay mil viviendas construyéndose en la ciudad, que pronto permitirán a las familias de la ciudad tener más fácil el acceso a la vivienda.

El candidato de Compromís, por su parte, ha asegurado que el objetivo de la próxima legislatura, sin duda, debe ser aumentar la construcción de la vivienda pública y llegar a acuerdos con la administración autonómica y la estatal para colaborar en tema de vivienda.

Pero Catalá ha asegurado que la política de Compromís y PSOV en materia de vivienda se basa en no haber construido casi ninguna vivienda pública pese a las promesas y no haber utilizado la empresa pública Aumsa para facilitar las cosas a las familias que peor lo están pasando.

Vox cree que hay que agilizar las licencias

Juan Manuel Badenas, ha pedido agilizar las licencias de actividad en la ciudad para fomentar la economía y se ha comprometido, si llega al Gobierno local, a aprobar las medidas necesarias para que esas licencias sean mucho más fáciles de conseguir.

También ha mencionado la mala situación del Valencia CF y ha propuesto cambiar la ley para que los clubes no puedan tener más del 50 por ciento de la propiedad extranjera. Y le ha preguntado a Joan Ribó cuándo va a resolver el problema del Levante UD sobre los espacios comerciales que tiene no concede la licencia y les impide desarrollar las actividades que podrían realizar en los aledaños del estadio“.

Giner ha propuesto “poner alfombra roja” a toda la ciudadanía que pague impuestos y asegura que “cualquier impuesto que se cobre a los ciudadanos y no se ejecute y se traduzca en inversiones se debe devolver”. También ha apostado por reducir la carga impositiva en la ciudad.

Rifirrafe a cuenta de la religión

Uno de los rifirrafes del debate lo han protagonizado el candidato de Vox, Juan Manuel Badenas, y la candidata socialista, Sandra Gómez, a cuenta de la religión. Badenas ha acusado al alcalde Joan Ribó de “celebrar el Ramadán” y no acudir todos los años a los actos por el día de la Virgen de los Desamparados, patrona de València, así que le ha pedido “que celebre Moros y también cristianos”. Una frase que no ha gustado nada a Gómez, que le ha pedido respeto al candidato de Vox, que ha respondido que no era algo despectivo.

El director regional de la SER, Bernardo Guzmán, ha sido el encargado de moderar el debate que se ha celebrado en la sala Matilde Salvador de la Universitat de València y que ha presenciado, como público, medio centenar de representantes de la sociedad civil de la ciudad.