VÍDEO | Ximo Puig reivindica “un proyecto para la mayoría desde la justicia social” frente a “la corrupción y los recortes” del PP

El museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València ha sido el escenario elegido por los socialistas valencianos para realizar su mitin central de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el gran reclamo para miles de militantes y simpatizantes que se han acercado al complejo diseñado por el arquitecto valenciano, Santiago Calatrava. Entre los asistentes, ha destacado la presencia del exministro José Luis Ábalos, de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, o la candidata a la alcaldía por Alicante, Ana Barceló.

Consciente de la importancia que supone para los socialistas mantener el poder en la Comunitat Valenciana, la cuarta más importante en cuanto a población con cinco millones de habitantes, Sánchez ha querido brindar su apoyo al jefe del ejecutivo valenciano, Ximo Puig, de cara a su reelección como presidente de la Generalitat y a la candidata a la alcaldía de València y actual vicealcaldesa, Sandra Gómez, quien comparte el Gobierno municipal de la ciudad con el alcalde Joan Ribó, de Compromís, fuerza mayoritaria de la coalición.

La primera en tomar la palabra ha sido Sandra Gómez, quien ha puesto en valor las políticas sociales y de vivienda desarrolladas tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el jefe del Consell, Ximo Puig. Gómez, ha reivindicado al Partido Socialista como la única opción de futuro para que no regrese el pasado de la corrupción, el despilfarro y la mala gestión del PP.

“El Partido Socialista es el único partido progresista que crece, que sigue sumando apoyos en València y que garantiza un futuro para la mayoría. La derecha lo sabe y por eso somos el partido al que teme la derecha. Por eso interna desmovilizarnos, que no votemos, porque saben que si vamos a votar, les ganamos”, ha manifestado.

La vicealcaldesa ha hecho un repaso de la gestión socialista en estos ocho años que ha permitido la llegada a la ciudad de inversiones como HP, Siemens, Caixabank, Deutsche Telekom, la creación de 90.000 empleos o recuperar la sanidad y educación públicas y las pensiones frente al pasado de la Gürtel, de la visita del Papa, del robo en Cooperación, la F1, los pufos y los barracones del PP“.

La candidata socialista ha recordado cómo “el PP desmanteló los bancos valencianos, cerró la televisión pública y destruyó los barrios de València como ocurrió en el Cabanyal” y ha resaltado “los esfuerzos del Partido Socialista para ofrecer un futuro para todos y todas las vecinas de València”. Además, ha añadido: “He dedicado mis años en el Ayuntamiento a curar esas heridas, me he dejado la piel por su futuro y os puedo decir aquí y ante todos que esta misma semana aprobaremos por fin el Plan del Cabanyal que lo protege, ya no entrarán las excavadoras para derribar casas, las únicas máquinas que verá mi barrio serán para rehabilitarlas”.

Gómez ha defendido el orgullo de ser socialista y valenciana “porque el Partido Socialista es el único que dio la cara en la crisis sanitaria, que dio la cara en la Guerra de Ucrania, que está dando la cara por las familias como está haciendo Ximo Puig desde la presidencia de la Generalitat Valenciana. Como alcaldesa, os aseguro que València tendrá un gobierno de las familias y no un gobierno de los recortes como el del PP”, ha continuado.

La vicealcaldesa ha cerrado su intervención reivindicando la victoria del Partido Socialista en València: “No es casualidad que el Partido Socialista haya decidido hacer su mitin central de campaña en València. Estamos aquí porque el Partido Socialista va a ganar València, porque entre pasado y futuro, votaremos futuro. Por eso, entre PP y el Partido Socialista, estas elecciones compañeros y compañeras las gana el PSOE”, ha finalizado.

Puig promete una oportunidad laboral a cada joven que finalice sus estudios

A continuación ha intervenido el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, quien ha puesto énfasis en que “el partido socialista representa a la mayoría, porque para notros es tan importante un pueblo del interior como cualquier barrio de València o de cualquier otra ciudad”.

Puig ha destacado que “todos los indicadores económicos están mejor que hace cuatro años después de haber pasado una pandemia y una guerra; nuestro proyecto pasa por tres ámbitos: crecer mejor, justicia social y sostenibilidad”.

“Podemos decir que la Comunitat Valenciana se ha librado de la corrupción y los recortes. Cuando estaba gobernando Rajoy, en plena crisis financiera, les daba por hacer bromas, editaron una guía y en plan de broma decían que la corrupción es como la paella, como en València en ningún sitio. Y València no es corrupta, los corruptos son ellos, es el PP. No van a volver, no pueden volver y el mejor antídoto es el partido socialista”, ha afirmado.

El jefe del Consell ha asegurado que tienen “un proyecto para la Comunitat Valenciana” y ha recordado que “esta semana el ministro de Seguridad Social hizo públicos unos datos que dicen que 450.000 personas más están trabajando ahora en la Comunitat Valenciana con respecto al año 2015, y eso es gracias al diálogo social y a la estabilidad política y social, también gracias a la alianza entre los gobiernos del Estado y de la Comunitat Valenciana”.

Puig ha destacado que han conseguido “tener la inversión más importante de la reindustrialización de España, va ser Volkswagen, pero también Ford, y estamos negociando con multinacionales que pueden crear 43.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana”.

Además, ha adquirido un compromiso si sigue gobernando: “En la próxima legislatura a los jóvenes que acaben la universidad o la FP, a todos, se les va a dar una oportunidad de trabajo, lo vamos a acordar desde el diálogo social. También los mayores de 50 años, van a tener una nueva oportunidad porque nadie se tiene que quedar al margen”.

En materia de sanidad, se ha comprometido “a desprivatizar la sanidad pública valenciana que privatizó el PP, todos los departamentos que quedan y vamos a renovar y hacer nuevos hospitales en Castellón, en Paterna con el nuevo Arnau de Vilanova” y ha recordado que “en otras comunidades cuando pasó la pandemia se despidió al personal, aquí todos se han mantenido, 6.000 nuevas plazas estructurales”.

En lo que respecta a educación, ha puesto en valor que el Gobierno del Botánico ha puesto en marcha “la educación gratuita de 2 a 3 años” y ha asegurado que el próximo curso se ampliará a la franja de 0 a 2 años, “por lo que la educación pública gratuita será de 0 a 18 años”, además de que han conseguido renovar “todo el parque de los colegios e institutos” y sobre todo se ha reducido a la mitad “el fracaso escolar”.

Por último, ha mandado un recado al candidato de Vox, Carlos Flores: “El problema más grave que tiene esta sociedad se llama terrorismo machista y tenemos que acabar con ello y con la cultura machista. Tenemos que agradecer a las mujeres que han dado la cara por un valor que es de todos, la igualdad, y no se puede permitir que ningún maltratador nos represente en el Gobierno valenciano, no se puede permitir”.

Sánchez anuncia 580 millones para la atención primaria

Por último, ha tomado la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha comenzado recordando a las víctimas de la pandemia y ha puesto en valor “la gran labor desarrollada por la consellera valenciana de Sanidad, Ana Barceló”.

Sánchez ha criticado los recortes que aplicó el PP en Sanidad durante sus años de Gobierno y ha anunciado una inyección de 580 millones de euros para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España y de la Comunitat Valenciana.

El secretario general del PSOE ha defendido en esta jornada que a pesar de que la Sanidad es competencia de las Comunidades Autónomas, “es la prioridad del Gobierno de España”. La última inversión en Atención Primaria, el pasado mes de septiembre, ascendió a 172 millones de euros.

“Lo que importa el próximo 28 de mayo es la sanidad pública”, ha dicho Sánchez, quien ha asegurado que en las autonómicas y municipales de la semana que viene se vota “entre el derecho a la sanidad o el negocio de la sanidad”. El presidente ha añadido que “votar al PSOE es votar a la sanidad pública”.

Sánchez ha asegurado que la nueva partida será aprobada en el próximo Consejo de Ministros este martes y que servirá para mejorar las infraestructuras y equipamientos de la Atención Primaria. La inversión tiene condiciones y las autonomías deberán destinar esos 580 millones de euros a modernizar y mejorar los más de 13.000 centros de salud que ya existen en el país.

El presidente ha denunciado durante su discurso la falta de inversión en sanidad pública por parte de comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid. “La gran paradoja”, ha dicho Sánchez, recordando que se trata de una de las comunidades con mayor renta per cápita del país, pero está a la cola del gasto social, sanitario y educativo, por detrás de Andalucía, Catalunya y Murcia.

“Como consecuencia, el 40% de la población madrileña tiene un seguro privado”, ha dicho el líder socialista en su defensa de un sistema sanitario público al que puedan acceder todos los ciudadanos y para que la salud de cada ciudadano no dependa de su poder adquisitivo. “Tenemos que decir alto y claro que no queremos un país donde la gente se endeude para hacer frente a un tratamiento de cáncer”.

“Ahora que tenemos que escoger el voto y que algunos se pueden estar pensando si es importante ir a votar o no el próximo 28M, tenemos que decirles que sí”, ha añadido Sánchez. El presidente ha hecho una dura defensa de la sanidad pública frente al recorte ordenado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

El Gobierno aborda así, a las puertas de la votación del próximo domingo, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, que en los últimos meses se han manifestado en varias ciudades de España para denunciar el deterioro del sistema público de salud, agravado aún más con el cierre de centros de salud locales como los que impulsó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Sánchez ha aprovechado este sábado su intervención para recordar otras medidas aprobadas por el Gobierno en materia de salud, como el restablecimiento del Sistema Nacional de Salud, la eliminación del copago farmacéutico para personas vulnerables o la inversión de más de 100 millones de euros en el primer plan de salud mental de nuestro país.