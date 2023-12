Xavi Sarrià s’acomiada temporalment dels escenaris amb una gira especial i dos concerts únics a València i Barcelona

Durant tres dècades, l’obra de Xavi Sarrià ha esdevingut banda sonora de diferents generacions. Unes cançons que han deixat una profunda petjada i que es remunten al 1994, any que va publicar la primera 'demo' amb Obrint Pas, mítica formació que Xavi Sarrià va fundar un any abans i que va desafiar el boicot institucional per convertir-se, contra tot pronòstic aleshores, en un dels més populars i internacionals de la nostra música.

Aquesta trajectòria va continuar l’any 2017 amb una nova i intensa etapa que ens ha deixat un nou repertori de cançons de Xavi Sarrià que s’han convertit altra volta en autèntics himnes populars, com ara 'No s’apaguen les estreles', 'Renaixem', 'Amb l’esperança entre les dents', 'Alliberar-nos', 'Un foc que creix' o el seu últim llançament, 'Balansiya'.

Un llegat en solitari que suma milions de reproduccions i que inclou dos discos, el darrer d’ells ‘Causa’, reconegut com un dels millors discos de l’any amb dos Premis Carles Santos i un Premi Ovidi Montllor, així com catorze videoclips, el documental 'No s’apaguen les estreles' i llargues gires arreu del territori, l’Estat espanyol, Alemanya, Japó i Corea del Sud. Un llegat que, sobretot, ha contribuït a construir un imaginari basat en la dignificació de la memòria, les arrels, les lluites silenciades i la cultura popular del país.

Per a celebrar aquesta trajectòria, Xavi Sarrià prepara per al 2024 la gira especial 'Música, ràbia i amor', en la que inclourà una selecció essencial de les cançons més emblemàtiques en un espectacle amb un nou i potent muntatge escènic i audiovisual dirigit per Martí Torras i l’explosiva combinació de festa i emoció que el caracteritzen.

El tancament d’aquesta gira especial del 2024 serà el comiat, temporal, de Xavi Sarrià dels escenaris. Una gira que tindrà dos concerts únics amb la col·laboració d’amics i referents: el 18 de maig al Palau de les Arts de València i el final de gira el 14 de desembre a la sala Razzmatazz 1 de Barcelona. Serà, per tant, una nova ocasió única per gaudir el repertori mític de Sarrià, emocionar-nos i sentir que la vida és això: Música, ràbia i amor.