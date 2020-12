Ximo Puig cree que las restricciones son suficientes pero si hay repunte tras el puente se actuará "inmediatamente"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado este miércoles que las restricciones acordadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus en Navidad son "suficientes" y "de momento" no registrarán "cambios". No obstante, si se detecta un repunte en la transmisión como consecuencia del puente, se tomarán "decisiones inmediatamente".

Puig, tras presentar la campaña 'El Nadal és valencià' de 2020, ha señalado al respecto que "ya se ha puesto en funcionamiento el decreto para prolongar el perimetraje de la Comunitat Valenciana hasta el próximo 15 de enero" que se levantará de manera excepcional los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Sin embargo, aunque "en principio" estas medidas, junto al toque de queda y la limitación de comensales, son "suficientes", ha señalado que como la evolución de la pandemia se monotoriza "permanentemente", si dentro de una semana, cuando se observarán los efectos del puente de diciembre, se detecta un repunte "hay que tomar decisiones inmediatamente".

Puig ha defendido que la Comunitat Valenciana "siempre" ha adoptado las medidas desde "la serenidad y el respeto" de lo que han planteado los expertos y "sin tomar medidas compulsivas". Además, ha recordado que se llegó a un acuerdo en el Consejo Interterritorial de la pasada semana que "sigue vigente en todos los aspectos".

En ese sentido, preguntado por la intención de Murcia de no dejar entrar a los allegados los días señalados en Navidad, ha constatado que supondrá que los valencianos "no podrán ir" al igual que "si otras abren más tiempo, tampoco podrán ir porque no podrán salir" de la Comunitat. Por ello, ha abogado por "clarificar" las medidas y que sean "lo más homogéneas posibles" para "no generar confusión a los ciudadanos".

En cualquier caso, ha insistido en que las restricciones que se han adoptado pretenden "preservar todo lo que se ha avanzado" en la lucha contra la pandemia ya que estamos en "un momento de estabilización clara y de reducción de la incidencia acumulada".

No obstante, ha recalcado que "en ningún caso puede haber la más mínima relajación, sino todo lo contrario: debemos ser capaces de vivir estas fechas tan especiales de la manera más responsable posible" porque, ha subrayado, "la alegría y la responsabilidad son compatibles".