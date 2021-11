Ximo Puig, sobre la implantación del certificado COVID: "No puedo decir qué día" pero "sí será en los próximos"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este domingo que en "los próximos días" la Comunitat Valenciana implantará el certificado COVID con la finalidad de alcanzar la "máxima seguridad" de las personas, escenario que, ha reiterado, "pasa por la vacunación".

"No puedo decir qué día, pero en los próximos días sí", ha asegurado Puig, en declaraciones a los medios tras asistir a un concierto organizado por la Generalitat Valenciana y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), sobre la fecha de la implantación del pasaporte COVID.

Puig ha considerado que la actual situación de aumento de los contagios, incidencia y ocupación hospitalaria, que en otros países "está muy difícil", en la Comunitat Valenciana "se puede ir superando si hacemos las cosas adecuadamente", aunque "no podemos tener la seguridad absoluta".

Así, ha abogado por buscar y garantizar "la máxima seguridad", especialmente en los espacios cerrados, a través de herramientas como el certificado COVID y medidas como la distancia de seguridad.

Vacunación

El jefe del Consell ha indicado que a día de hoy el porcentaje de vacunación de la Comunitat Valenciana se sitúa ya en el 92 por ciento de la población diana, un escenario que "está ayudando a vencer la pandemia" que "aún está aquí".

Por ello, ha instado a "seguir usando la mascarilla, que es un instrumento fundamental" y a "ser prudentes", al tiempo que ha vuelto a animar al 8% de las personas que no se han vacunado a inmunizarse contra la covid.

El pasado jueves, Puig confió en que esta próxima semana se alcanzase una solución para la implantación del pasaporte COVID en "algunos espacios" a los que no podrán acceder las personas no vacunadas. "Nuestra voluntad es que no haya restricciones y actuar con todos los instrumentos que tenemos", reiteró.

Puig explicó entonces que la Conselleria de Sanidad busca la mejor solución para "no caer en ninguna contradicción jurídica" y que el TSJCV autorice la implantación del certificado, ya que en algunas comunidades lo tumbaron los tribunales.