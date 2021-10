4 modelos de zapatillas sostenibles fabricadas con reciclados para calzar el otoño

Octubre ya es un mes donde el calor se sitúa como un viejo recuerdo y las lluvias empiezan a ser más habituales. Esto hace que, a nuestro pesar, las sandalias dejen de ser tan cómodas y los zapatos cerrados las sustituyan. Además, ahora en 2021, la ropa sostenible está empezando a hacerse popular.

Según la OCU, el 42% de los compradores de ropa se fija en el origen de cada prenda y el 36% evita comprar en marcas fast fashion. A pesar de ello, según un estudio de la consultora Simon Kucher, realizado en 2020, tan solo el 4% de los consumidores prefieren comprar marcas sostenibles, una cifra que roza el 10% en grupos de edad menores de 30 años.

Algunos zapatos sostenibles

Ecoalf es una de las marcas sostenibles más famosas y dispone de algunos modelos muy interesantes:

Prince WOMA

Una zapatilla de colores fríos fabricada con materiales reciclados y con cierre de cordones.

Color: Color Blanco

Color Blanco Material exterior : Textiles y sintéticos.

: Textiles y sintéticos. Revestimiento : Tela

: Tela Material de la suela : Caucho

: Caucho Cierre : Cordones

: Cordones Altura del tacón : 3 centímetros

: 3 centímetros Tipo de tacón: Cuña

Cuña Anchura del zapato : Normal

: Normal Precio: 79,95 euros-:

Pronce

Muy similares al modelo anterior, también están fabricados con materiales reciclados. En esta ocasión, se trata de unas zapatillas mucho más sutiles, con colores verde y blanco.

Color: Verde

Verde Material exterior : Textiles y sintéticos.

: Textiles y sintéticos. Revestimiento : Tela

: Tela Material de la suela : Caucho

: Caucho Cierre : Cordones

: Cordones Altura del tacón : 3.5 centímetros

: 3.5 centímetros Tipo de tacón : Cuña

: Cuña Anchura del zapato : Normal

: Normal Precio: 87 euros.

RIERA

Unas zapatillas de color salmón -como principal- con grises y blancos en los detalles. Al ser de la misma marca, Ecoalf, está fabricada en materiales sintéticos reciclados.

Color : Salmón

: Salmón Material exterior : Sintético

: Sintético Revestimiento : Tela

: Tela Material de la suela : Caucho

: Caucho Cierre : Cordones

: Cordones Tipo de tacón : Plano

: Plano Precio: 81,90 euros.

basq

basq (be part of the change) es otra de las marcas que fabrica y diseña zapatillas con materiales 100% reciclados: algodón, neumáticos y poliéster reciclado.

Zapatillas de lona

Unas zapatillas fabricada con materiales reciclados para crear una especie de lona. Esta zapatilla, de cordones, cuenta con unos colores muy relajantes como un marrón suave, un beige y rosa.

Color : Albero

: Albero Material exterior: Lona

Lona Revestimiento : Tela

: Tela Material de la suela : Fibras

: Fibras Cierre : Cordones

: Cordones Precio: 84,90 euros.

Si quieres ver más zapatillas hechas con material reciclado, pincha en este enlace.

¿Cómo acercarnos a una compra sostenible?

La Organización de Consumidores y Usuarios da algunos consejos para tratar de hacer nuestra compra de ropa más sostenible:

1. Comprar lo justo y necesario

Muchas veces nos hacemos con prendas sin ninguna necesidad, ya que o bien no nos falta ninguna pieza o todas las que tenemos están en perfecto estado. Por eso, debemos revisar periódicamente nuestro armario para aprovechar ropa que estamos infrautilizando.

Además, si estamos buscando ropa para usos esporádicos, podemos alquilarla o pedirla prestada.

2. Fijarnos en lo que compramos

Aunque muchos de nosotros compramos, muchas veces, cuando salimos "a ver qué hay", "a dar una vuelta"... tenemos que empezar a tomar conciencia sobre nuestros viajes a las tiendas (físicas u online).

En primer lugar, podemos comenzar evitando algunas marcas de ropa que sepamos que priman la producción en masa sobre la calidad de cada prenda. Al mismo tiempo, también hay que rehuir de aquellas marcas que utilicen materiales con un gran impacto medioambiental como el poliester, nylon, elastano, etc.

Otro aspecto sobre el que nos podemos fijar es si es de origen animal, algo que, en pleno 2021, no es necesario. Intentemos buscar prendas fabricadas con algodón reciclado, cáñamo, lino ecológico, etc.

3. No tirar ni descuidar

Muchos pecamos de ser algo descuidados con la ropa: nos la ponemos, la lavamos, nos la volvemos a poner… y así hasta que termina por estropearse. Debemos intentar secarla al aire libre, utilizar detergentes de bajo impacto y agua fría -o templada-.

Además, una vez se estropee debemos decantarnos por tratar de arreglar la prenda. Si no es posible, podemos donarla o venderla en plataformas de segunda mano.

