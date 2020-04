Cómo hacer pan de una manera fácil y rápida en casa si eres novato

Si eres de las personas que están cumpliendo en serio con el confinamiento y no bajas ni a por el pan, enhorabuena, queremos darte varias opciones para hacértelo en tu propia casa, para empezar, con los ingredientes más básicos: harina, agua y sal. ¿Es posible hacer pan solo con eso? Sí, aunque con forma de tortitas o de pan de pita, porque, "al no llevar levadura, no subirán, hay que hacerlos planos", como explica Laura Marcén Murillo, de la Panadería y Molino Ecológico Ecomonegros.

Aunque en muchas panaderías y supermercados venden levadura deshidratada, Laura Marcén también nos explica cómo criar desde cero una buena masa madre que podrás ir aprovechando durante mucho más tiempo (hasta años puede conservarse) para hornearte unos panes deliciosos mucho más allá del confinamiento.

Además agregamos otra fórmula con levadura de la que puedes encontrar en el supermercado para hacer pan estándar a diario. Es decir, que vamos a sacarle partido a este periodo de parón para aprender cosas que, de otro modo, igual ni nos habríamos planteado. Para ello te detallamos tres recetas:

Receta para pan con levadura del supermercado

Ingredientes para seis chapatitas:

340 gr de harina "normal" panificable

7 gr de sal

3 gr de levadura seca o 9 gr de levadura fresca

255 gr de agua templada a 35 grados (ºC)

Preparación:

En el blog de Miren hemos encontrado esta receta supersencilla para hacer chapatitas con una levadura básica de las que se adquieren en cualquier supermercado:

Mezclamos todos los ingredientes en un bol durante dos minutos hasta conseguir una especie de engrudo y lo cubrimos con una bolsa de plástico durante cinco minutos. En un táper untado con aceite, volcamos la masa, volvemos a meterla en la bolsa de plástico y la dejamos reposar diez minutos, siempre a temperatura ambiente. Por cuatro veces consecutivas, cada diez minutos, deberemos plegar la masa hacia el centro por sus cuatro lados con los dedos o una espátula bien aceitada. La masa ya tendrá alguna burbuja, así que la meteremos, en la bolsa de plástico, en la nevera durante dos horas como mínimo. A partir de ahí, nos durará máximo cuatro días, durante los cuales podremos ir horneando pan. Para ello, volcaremos la masa sobre un mármol o superficie engrasada y la cortaremos en seis porciones que, con la misma espátula, pasaremos a la bandeja del horno con su papel específico, sin manipularlo, o sobre una capa de harina seca. Cubriremos las porciones con papel film bien aceitado y las dejaremos reposar durante una hora. Encenderemos el horno a 250ºC; a la media hora bajaremos la temperatura a 225º y meteremos la bandeja con los panes. Se sugiere pulverizar con agua las paredes del horno. En unos 25 minutos los panes estarán dorados y comestibles.

Receta para el pan sin levadura

Ingredientes:

500 gramos (gr) de harina

250 mililitros (ml) de agua tibia (aproximadamente)

Pizca de sal

Preparación:

En un recipiente grande, amasa la harina con una pizca generosa de sal incorporando poco a poco agua tibia. Una vez que tengas una masa suave y homogénea, deja reposar durante unos 30 minutos en un recipiente cubierto con un paño de algodón. Divide la masa en pequeñas bolas y estira cada pieza con un rodillo. Cocina cada pieza en una sartén durante unos 2 minutos por cada lado. Sirve ese pan sin levadura, todavía caliente, dorado y ligeramente crujiente.

Receta para la masa madre Aquí sí que viene el proceso más largo, tendrás que esperar unos días hasta que las levaduras se críen naturalmente por la reacción del oxígeno con la harina y la humedad, pero merece la pena alimentar a los bichitos para conseguir tu eterna fuente de pan. Ingredientes: Harina integral, centeno o trigo

Agua

Un tarro de vidrio grande Día uno de la masa madre Mezcla 50 gramos de harina integral con 50 gramos de agua en un tarro de vidrio. Tápalo sin cerrarlo. Déjalo a temperatura ambiente si hace frío. Guárdalo en la nevera tras cuatro horas si hace calor. Día dos de la masa madre Comprueba si hay burbujas y si ha crecido un poco. Si no ves ningún cambio, no te preocupes, las levaduras están empezando a trabajar. Lo mismo de antes en cuanto a la temperatura ambiente mientras no haga calor y a la nevera cuando empiece a achuchar. Día tres, cuatro, cinco y seis de la masa madre Durante estas cuatro jornadas, se repite el mismo ritual a diario alimentando a la masa madre. Usa cada uno de los días la mitad de la masa para alguna otra receta (pizza, tortitas o pan ácimo) y vuelve a alimentar la mitad que queda en el tarro con 50 gramos de harina y 50 gramos de agua. Déjalo a temperatura ambiente si aún hace fresco o refrígeralo tras cuatro horas si ya han subido las temperaturas. Un consejo: Ayúdate a saber cuánto ha crecido haciendo una marca en el tarro para ir controlando. Puede que, para el sexto día, la masa madre ya esté lista si la temperatura ambiente es alta y la harina estaba activa. Si no se da el caso, no pasa nada, Laura Marcén recuerda que "puede costar más tiempo (hasta dos semanas) para activarse, especialmente si vives en un clima frío". ¿Cómo reconocer si está lista para usar? Notarás que hay muchas burbujas por toda la masa y en superficie ha doblado el volumen, tiene una textura esponjosa y su aroma es agradable, como de tahona por las mañanas. Cómo conservar la masa madre La duración en nevera son siete días; en congelador, un mes. Si pasado este tiempo no has hecho pan todavía, debes renovar la masa 24 horas antes, es decir, añadir a la madre harina y agua. Las proporciones para tener la madre lista para hacer pan al día siguiente son 100 gramos de masa madre, 100 gramos de agua, 100 gramos de harina; tras el amasado, reposo durante dos horas a temperatura ambiente antes de guardarla en la nevera. Así aguantará bien una semana más. DINOS QUÉ TEMAS TE INTERESAN En ConsumoClaro estamos centrados en informarte de aquello que te interesa y, por tanto, queremos abrir un canal para que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, puedes escribirnos a redaccion@consumoclaro.es

