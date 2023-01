Suministro de agua doméstica: Valencia y Ceuta son las ciudades más caras de España, según Facua

La organización de consumidores FACUA-Consumidores en Acción (Facua) ha realizado un estudio a lo largo de 2022 sobre el precio del consumo de agua doméstica en 57 ciudades españolas: incluyendo a todas las capitales de provincia, capitales de comunidades cuando no coincidan con las primeras (Santiago y Mérida), ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, ya que tienen mayor población que sus capitales.

En el estudio se ha analizado durante un año el coste de los consumos en una vivienda modelo de tres habitaciones por dos rangos: 9 m3 y 13 m3, debido a que se pagan distintos cánones impositivos según rangos de consumo.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta si el contador es de 13 milímetros (mm) o de 15 mm, pues a pesar de que los fabricantes de contadores, informes técnicos del Canal de Isabel II y varios dictámenes de la consejería de Industria de la Junta de Andalucía aseguran que no implica diferencias de consumo, las ciudades de Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife, sí discriminan facturas e importes según el tipo de contador.

Las ciudades más caras

Con enormes diferencias según se trate de una ciudad u otra (hasta un 434,8% entre la más cara y la más barata), el informe destaca que Valencia (modelo mixto de gestión) es la ciudad más cara “de las 57 analizadas en el caso de los contadores de 13 milímetros, sin importar el consumo: 29,01 euros para 9m3 y 36,51 en el caso de 13 m3”.

Las siguientes son, para un consumo de 9 m3:

Ceuta (28,79 euros) Murcia (26,27 euros) Cádiz (22,07 euros) Huelva (21,35 euros).

Si el consumo es de 13 m3:

Murcia (34,40 euros) Ceuta (34,07 euros) Huelva (31,70 euros) Cádiz (31,08 euros)

Si el calibre del contador es de 15 milímetros, Ceuta (con gestión pública) pasa a ser la ciudad más cara y relega a Valencia al segundo puesto, y lo hace tanto para consumos de 9 m3 (33,38 euros ) como para consumos de 13 m3 (38,66 euros).

Por detrás de Ceuta, en 9 m3:

Valencia (30,90 euros) Murcia (26,27) Tenerife (22,77 euros) Cádiz (22,05 euros) Alicante (21,22 euros)

En el caso de un consumo de 13 m3:

Valencia (38,40 euros euros) Murcia (34,40) Huelva (31,98 euros) Cádiz (31,08)

Las ciudades más baratas

En cuanto a las ciudades que presenta facturas menos caras, lidera la tabla León con un modelo de gestión mixta del agua, tanto en consumos de 9 como 13 m3.

En concreto, tiene un precio de 6,24 euros para un consumo de agua de 9m3 cúbicos al mes, con independencia de si el calibre es de 13 o 15 mm. La tarifa pasa a ser de 8,77 euros si el consumo sube a 13m3.

Para un consumo de 9 m3, independientemente del calibre del contador, le siguen:

Palencia (empresa privada) 7,14 euros Soria (gestión mixta) 7,73 euros al mes Oviedo (gestión privada) 7,93 euros Ourense (gestión privada), 8,23 euros

Para un consumo de 13 m3:

Palencia (9,05 euros) Soria (11,16 euros) Guadalajara (11,79 euros) / Lugo (11,91 euros)* Lugo (11,91 euros) / Ourense (12,12 euros)*

*Según el calibre del contador sea de 13 o 15 mm.

Reivindicaciones de Facua

Facua reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras “den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas”. Por otro lado, también pide una norma marco que regule aspectos básicos del servicio como son “estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación”.

La organización también lamenta la inexistencia de “un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa”.

Facua reclama que en los impuestos aplicados por tramos de consumo se refleje el número de habitantes de cada hogar para ponderar el consumo por habitante y así poner en claro el despilfarro de hogares con pocos habitantes y un alto consumo por habitante.

“Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo”, valora la entidad con sede central en Sevilla.

Finalmente, pide que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos y denuncia que “aún son pocos los municipios que no realizan cortes de suministro a aquellos hogares que no pueden afrontar el pago del recibo por no contar con recursos económicos suficientes”.

En este sentido Facua reivindica un “suministro mínimo vital que garantice el acceso al agua corriente a todos los hogares”.

