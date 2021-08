12 vinos de Málaga para saborear sus denominaciones de origen

Las Denominaciones de Origen de Málaga

En toda la provincia, nos encontramos con dos Denominaciones de Origen que son:

La DOP Málaga, que comprende Axarquía, Montes de Málaga, Norte, Manilva y Serranía de Ronda. En la DOP Málaga, predominan los vinos de licor, y, entre ellos, los vinos dulces naturales, así como los naturalmente dulces con distintos periodos de envejecimiento, también denominados Málaga (de seis a 24 meses), Málaga Noble (de dos a tres años), Málaga Añejo (de tres a cinco años) y Málaga Trasañejo, superior a 5 años.

Pero también se hacen vinos blancos pedro ximénez y/o moscatel, sin arrope ni envejecimiento ni crianza, que el Consejo Regulador engloba como "Málaga Pálido". O sea, un blanco tranquilo, ya sea de moscatel o pedro ximénez, seco, semiseco, semidulce o dulce.

La DOP Sierras de Málaga, que abarca Axarquía, Costa Occidental, Manilva, Montes de Málaga, Norte de Málaga, Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves. En la DOP Sierras de Málaga, por su parte, es donde más gratas sorpresas nos están dando últimamente, con sus blancos y sus tintos de variedades que no te esperarías en Málaga, pero sí, existen, y pudimos probar algunos por copas en La Abaceria del Cantarrana y otros en las propias bodegas.

Dulces de la DO Málaga

1. Pajarete de Bodegas Quitapenas. Este "vino de licor semi dulce" está considerado como la joya enológica de la DO Málaga, que debe elaborarse con pedro ximénez y Moscatel, con un mínimo de dos años de crianza en bota, y no puede tener más de 145 g de azúcar por litro. Este tiene menos, no en vano, lo consideramos el menos dulce de los dulces. Y con un queso está espectacular. 17% Vol. 10,95 euros.

2. Viña Axarquía, de Dimobe, es un vino dulce de la Axarquía, DOP Málaga. Moscatel de Alejandría de viñedos centenarios en su máxima expresión de calidad que muestra en botella una explosiva e intensa conjunción de aromas y dulces sabores minerales y va perfecto con quesos con algo dulce tipo membrillo o pasas. 15% Vol. 7,80 euros.

Blancos, rosados y tintos

3. El Lagar de Cabrera, de Bodega Antonio Muñoz Cabrera, de DOP Sierras de Málaga, es un premiadísimo moscatel de Alejandría seco de los viñedos en pendiente de la Axarquía que da mucha fruta de hueso en nariz y, en boca, la variedad le mete un subidón afrutado y floral, haciéndolo fácil, relajante, con la acidez justa y el azahar en la punta de la lengua. Ideal para copeo. 13% Vol. 7,95 euros.

4. Hacienda Vizcondesa es un buen blend de merlot y garnacha, de la Serranía de Ronda de Bodegas Joaquín Fernández, muy especiado, con mucha fruta madura. Denso y potente, aunque solamente tiene seis meses de roble americano. 14% Vol. 9,50 euros.

5. Finca Los Frutales, de la misma bodega, es un coupage de merlot, garnacha y syrah, un rosado ecológico con crianza sobre lías y 10 meses de barrica. En nariz tiene fructosa, melocotón, fruta roja; y, en boca, es envolvente, graso y con toques a fruta de hueso y melocotón. 14% Vol. 9,50 euros.

6. Botani Garnacha, de Jorge Ordoñez, nace de sus viñedos de garnacha en los Montes de Málaga y es uno de los más recomendados por los malagueños. Destacan aromas ahumados, especiados y a fruta roja acompotada. En el paladar, resulta potente, profundo, ideal para carnes. 15% Vol. 10,50 euros.

7. Badman wines tempranillo 2018 es un tempranillo joven fresquísimo con crianza en depósitos ovoidales durante 10 meses. Los enólogos de Badman Wines, Simbad Romero y Manuel Carrizosa, tras terminar sus estudios de enología, se fueron a dar una vuelta al mundo en viticultura y han vuelto a la Serranía de Ronda con lo aprendido a hacer vinos diferentes como este, muy veraniego, con mucha fruta roja madura, especiado. 13,2% Vol. 13,02 euros.

8. Resilencia es un 100% viognier con siete meses de barrica, un blanco muy peculiar y delicioso de la bodega Gonzalo Beltrán, en Ronda, profundamente aromático, vegetal en nariz, seco y un poquito salino, sin dejar de ser denso y untuoso. 13,5% Vol. 15,45 euros.

9. Filitas y Lutitas, de Viñedos Verticales, DO Sierras de Málaga, es fruto de la colaboración entre el viticultor malagueño Juan Muñoz y el enólogo valenciano Vicente Inat, que hacen un coupage de 90% moscatel de Alejandría de la vertiente más mediterránea de las sierras de Málaga y el 10% pedro ximénezez de mayor altitud de la Axarquía y lo somenten a crianza en fudres grandes.

Estos anteriormente eran propiedad de Larios, en los cuales envejecía Brandy Príncipe y Larios 1866. De ahí ese retrogusto a generoso y a miel, en contraste con la mineralidad y la salinidad por la cercanía al mar. Un blanco seco sensacional, con la acidez bien marcada para acompañar un espeto de sardinas. 14% Vol. 16,90 euros.

10. Rosado de Schazt 2018 es casi un semitinto con una aromaticidad mineral, calcárea y a pétalos de rosa. La Muslattrolinger, que no deja de ser pinot noir, tiene cinco meses de crianza con batonage sobre lías en barricas de roble francés, de donde sale afrutado, con sabor a bayas y hierbas aromáticas de montaña. 13% Vol. 17 euros.

11. Pago El Espino 2018, de Cortijo de los Aguilares, en la Serranía de Ronda, es un coupage de tres variedades: 71% petit verdot, 20% syrah y 9% tempranillo con 15 meses en barricas grandes de roble francés para respetar la fruta. En nariz es balsámico y herbáceo, con toques a tostado y aroma a pino; en boca es intenso, paladeable, te pide comida a gritos durante todo el tiempo que dura en el retrogusto. 14,5% Vol. Unos 19 euros.

12. Samsara petit verdot. Este tinto de parcela es la recompensa al empeño del joven viticultor malagueño Pablo Chacón por cultivar vides de castas francesas en la extensión de tierra de su familia en el Tajo de Ronda, en la Viña el Juncal, Serranía de Ronda. Tiene 10 meses en barricas de roble francés y húngaro que le dan esa intensidad a fruta negra, a tostados y a regaliz en nariz, que también sale en boca dentro de su complejidad y mineralidad. Su hermano menor, el Gandano pinot noir con semicrianza también está muy bueno. 14,5% Vol. Unos 29 euros.

