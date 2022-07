Cinco relojes deportivos masculinos sumergibles por poco más de 30 euros para este verano

La mayoría de las personas tenemos relojes buenos que solemos llevar todo el año pues el reloj, al fin y al cabo, es un objeto fetiche que habla de nosotros, de nuestro estatus, de nuestros gustos estéticos y de nuestro estilo de vida. Por eso en verano, donde alternamos tiempos de trabajo con otros de ocio deportivo en plena naturaleza, o en piscinas y playas, no conviene llevar los relojes cotidianos, pues se exponen a condiciones extremas.

Polvo, golpes, suciedad, pero sobre todo agua son los principales enemigos de nuestros relojes, por lo que siempre es interesante tener un repuesto para poder llevar al monte, a la playa o bien en los viajes, especialmente si son a países fuera de la Unión Europea. Este reloj “de verano” tiene que ser duro y resistente, impermeable y sumergible, así como tenaz frente a arañazos y golpes.

Por otro lado, siempre conviene que estos relojes “de campaña”, por llamarlos de algún modo, además de ser resistentes al polvo y al agua, no tengan un coste excesivo de modo que si se rompen, los perdemos o nos los roban, la pérdida del objeto no resulte tan gravosa. Con esta idea, te recomendamos en consumoClaro estos cinco relojes por menos de 31 euros, el más caro, para que puedas lucirlos todo el verano.

Casio AE-1000W-4BVCF

Sumergible hasta 200 metros, en general, este reloj de cuarzo es adecuado para las actividades marinas profesionales y los deportes acuáticos de superficie, pero no para el buceo. Presenta una batería digital que puede durar hasta 10 años, un mapa del mundo, la hora mundial de 48 ciudades y una pantalla analógica LC retroiluminada con luz led. El diámetro de la caja es de 47,7 mm.

Otras características son: cronómetro 1/100 segundos (24 h); temporizador 1/10 segundos (24 horas) y cinco alarmas diarias, así como formato 12/24 horas. Tanto el material de la caja como el de la correa son resina.

VDSOW

Resistente a los golpes, su cronómetro, su modo de hora militar 24 horas y sus funciones de retroiluminación LED lo hacen perfecto para todo tipo de deportes y uso diario. Impermeable al agua, no hay problema en la ducha, la natación y buceo suave en la playa, pero no se recomienda para buceo a profundidad ni para su uso bajo el agua.

Calypso watches K5607/1

He aquí otro reloj que aúna una estética deportiva con un buen precio y resistencia a los golpes y al agua. Presenta una correa de caucho naranja, siendo el resto del reloj de plástico, incluido el cristal de la esfera. El diámetro es de 48 mm y el grosor, de 15 mm. Es resistente hasta una profundidad de 100 m, aunque no se recomienda para el buceo, ya que su resistencia no se alarga en el tiempo. Es más bien un reloj que se puede mojar el lado y en actividades acuáticas sin perjuicio para la maquinaria.

A ALPS

Reloj multifuncional con pantalla digital, calendario, luz de fondo LED, fecha, alarma, y resistencia a prueba de agua hasta 5 bares, lo que equivale a 50 metros de columna de agua de presión. También soporta los golpes. Presenta cronómetro posibilidad de mostrar la hora en 12/24 horas. Es un reloj deportivo perfecto para deportes al aire libre y bajo techo, con correa de silicona de alta calidad y hebilla de metal. De todos modos, no está indicado para el buceo.

BANGLIN

Un reloj digital con cronómetro hora 12/24 y 10 atmósferas de resistencia, lo que equivale a unos 100 m. de columna de agua de presión. Ideal para hacer todo tipo de deportes, dada su resistencia a los golpes rasguños y agua, incluso para buceo, ya que su impermeabilidad es constante. Por su precio, es un buen reloj para someterlo a pruebas todo terreno en verano.

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos a este texto, eldiario.es recibe una comisión.

