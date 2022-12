Siete remedios caseros para cuidar las llagas en la boca y la lengua

Las llagas en la boca son úlceras de color blanco o amarillo que están rodeadas de un halo rojo. Suelen aparecer en la boca, labios, paladar, encías y lengua por varios motivos: estrés, falta de vitaminas y minerales, roces con la ortodoncia, etc.

Las llagas orales son uno de los trastornos orales más frecuentes, con una prevalencia variable, pero que aproximadamente un 20% de la población general sufre en algún momento de su vida.

Aunque no se trata de lesiones peligrosas, sí pueden resultar ser muy molestas. En la mayoría de los casos, estas llagas desaparecerán en una semana o dos por sí solas.

Los medicamentos analgésicos, como el paracetamol o ibuprofeno, pueden ayudar a reducir el dolor. También hay productos específicos en farmacias para las llagas, como geles y colutorios, aunque no son los únicos remedios que podemos usar para llevar mejor el dolor y acabar antes con ellas.

Los siete mejores remedios caseros para acabar con las llagas en la lengua

Además de los productos específicos que podemos encontrar para eliminar las llagas, hay ciertas acciones que podemos hacer en casa y que nos ayudarán a aliviar la molestia y acelerar la curación.

En primer lugar, es importante recordar que una buena higiene es una de las mejores defensas contra las patologías orales y las infecciones. Si, pese a todo, aparecen, entonces existen algunos remedios caseros que pueden ayudarnos reducir la inflamación y las bacterias, lo que hace que duelan menos y se acelere la curación:

Agua con sal : la sal tiene una potente propiedad antiséptica y desinfectante. Se puede diluir una cucharada pequeña de sal en una taza de agua tibia (nunca aplicar la sal directamente sobre la llaga) y hacer gárgaras durante unos segundos, repitiendo esta acción tres veces al día. Es un remedio que ayuda a limpiar y desinfectar la boca, aunque al principio puede picar un poco.

: la sal tiene una potente propiedad antiséptica y desinfectante. Se puede diluir una cucharada pequeña de sal en una taza de agua tibia (nunca aplicar la sal directamente sobre la llaga) y hacer gárgaras durante unos segundos, repitiendo esta acción tres veces al día. Es un remedio que ayuda a limpiar y desinfectar la boca, aunque al principio puede picar un poco. Infusión de manzanilla con miel : la miel tiene propiedades antisépticas y la manzanilla, antiinflamatorias y también antisépticas. La suma de ambos se convierte en una solución perfecta para aliviar el dolor de las llagas. Es importante no tomar la infusión muy caliente porque la alta temperatura podría irritar la herida.

: la miel tiene propiedades antisépticas y la manzanilla, antiinflamatorias y también antisépticas. La suma de ambos se convierte en una solución perfecta para aliviar el dolor de las llagas. Es importante no tomar la infusión muy caliente porque la alta temperatura podría irritar la herida. Aloe vera : gracias a sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antisépticas y bactericidas, la aplicación de un gel de aloe vera sobre la llaga ayuda a reducir el dolor y la inflamación y acelera la curación.

: gracias a sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antisépticas y bactericidas, la aplicación de un gel de aloe vera sobre la llaga ayuda a reducir el dolor y la inflamación y acelera la curación. Hielo : se trata de un importante desinflamante, lo que ayuda a reducir el dolor porque consigue adormecer la zona si dejamos que se vaya disolviendo sobre la úlcera poco a poco, después de derretir un poco la superficie del hielo.

: se trata de un importante desinflamante, lo que ayuda a reducir el dolor porque consigue adormecer la zona si dejamos que se vaya disolviendo sobre la úlcera poco a poco, después de derretir un poco la superficie del hielo. Aceite de coco o agua de coco : contiene ácido láurico, que puede ayudar a combatir las bacterias dañinas en el cuerpo, ayudar a mantener la salud de las encías y, por tanto, al proceso de curación.

: contiene ácido láurico, que puede ayudar a combatir las bacterias dañinas en el cuerpo, ayudar a mantener la salud de las encías y, por tanto, al proceso de curación. Leche de magnesia : este ingrediente neutraliza el ácido, lo que significa que tienen las propiedades para cambiar el pH de la boca. La alteración en los niveles de pH de la boca dificulta la proliferación de bacterias. Colocar un poco de esta leche sobre las aftas varias veces al día nos ayudará a aliviar el dolor y eliminarlas.

: este ingrediente neutraliza el ácido, lo que significa que tienen las propiedades para cambiar el pH de la boca. La alteración en los niveles de pH de la boca dificulta la proliferación de bacterias. Colocar un poco de esta leche sobre las aftas varias veces al día nos ayudará a aliviar el dolor y eliminarlas. Vitamina C: verduras como pimientos, brócoli y los cítricos son ricos en vitamina C, que puede ayudarnos a terminar con las llagas en la lengua. La carencia de esta vitamina, aunque no provoca úlceras bucales, sí favorece la aparición de encías inflamadas y sangrantes.

Existe la creencia de que ciertos productos, como el bicarbonato o el agua oxigenada, nos ayudan a acelerar la cicatrización. Sin embargo, esto no es así ya que no solo no son eficaces sino que además son muy perjudiciales para la boca porque pueden provocar quemaduras, lo que dificulta el proceso de curación.

Qué no debemos hacer o tomar si tenemos llagas en la lengua

Entre los remedios caseros destacamos también aquello que es mejor no hacer. Lo más importante es:

No tomar comida picante y caliente: estos alimentos empeoran las llagas de la lengua y aumenta el riesgo de sufrir mayor sensibilidad dental y retrasan el proceso de curación.

Evitar el tabaco y las bebidas alcohólicas.

Prescindir del café.

Conviene no frotar la lengua con el cepillo de dientes, así como evitar el uso de dentífricos y colutorios que contengan lauril sulfato de sodio (LSS) o alcohol.

Si, después de aplicar estos remedios caseros, las llagas persisten y el dolor no cesa (si duran más de dos semanas, si aparecen más de tres veces al año, si su tamaño es mayor a un centímetro de diámetro, si son muy dolorosas o si se asocian con fiebre, diarrea o dolor de cabeza) es importante acudir al médico para que descarte otros problemas graves.

