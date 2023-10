Estas son las frutas y verduras que sí puedes (y debes) comer con piel.

No siempre atinamos del todo bien cuando se trata de pelar frutas y verduras. En muchos casos solemos eliminarla porque nos resulta poco apetitosa, porque es rugosa y nos es más fácil prescindir de ella. Pensamos, por ejemplo, en la piel aterciopelada del melocotón o la rugosa del kiwi. Muchas veces no pensamos que no solo se pueden comer, y así las desechamos sin más, sino que además resultan beneficiosas para nuestra salud. ¿Qué hay de cierto en aquella frase de antaño que dice que lo mejor de la fruta está en la piel?

Si atendemos a uno de los consejos que ofrece la Fundación Española del Corazón, podemos decir que esto es cierto. Los expertos dicen que, siempre que sea posible, consumamos la “fruta fresca de temporada con piel y bien lavada ya que así se conservan las vitaminas, la fibra y los minerales”.

Manzanas, peras, melocotones, kiwis, albaricoques, pepinos, zanahorias, calabacines, tomates o patatas tienen una piel comestible que, si no la quitamos, nos hace más bien que mal. Eliminarla, en realidad, hace que estas pierdan la mayoría de vitaminas y enzimas digestivas que se acumulan en su corteza y que tienen efectos beneficiosos en nuestro organismo.

Beneficios de no eliminar la piel de ciertas frutas y verduras

Aunque las cantidades de nutrientes que contienen las frutas y verduras con piel varían en función del producto, en términos generales se trata de alimentos magros en macronutrientes como grasas, proteínas o carbohidratos, pero interesantes por sus micronutrientes como vitaminas y minerales. Y la piel de la fruta suele acumular mayor cantidad de fibra insoluble y fitonutrientes como carotenoides, vitamina C o polifenoles.

Algunas de las frutas y verduras que podemos consumir con piel y así beneficiarnos de sus propiedades son:

Manzana: si hay una fruta que debemos consumir con piel es la manzana. Una manzana con piel tiene hasta un 333% más de vitamina K y un 20% más de calcio que una manzana pelada. Además, contiene fibra insoluble, vitamina C, A y el flavonoide quercetina. También contiene dihidroxichalconas, un tipo de flavonoide que se encuentra exclusivamente en las manzanas y sus derivados y, fundamentalmente, está presente en la piel; aunque también podemos encontrarlos en la pulpa, pero en menor cantidad. Además, podemos aprovechar la piel de la manzana para elaborar un vinagre casero, como explicamos aquí.

Comer la fruta con piel, ¿tiene riesgos?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recuerda, en su página web, que tanto en el suelo como en el agua de riego “puede haber microorganismos patógenos y elementos químicos que en ocasiones pueden contaminar frutas y verduras”.

Sin embargo, comer la fruta o verdura, con o sin piel, no es una cuestión de seguridad alimentaria, siempre y cuando se manipulen bajo condiciones específicas y se laven siempre con abundante agua.

En el caso de que las vayamos a comer con piel es importante que dediquemos un poco más de tiempo al lavado. En este caso es preferible ir un poco más allá y sumergirlas durante cinco minutos en agua potable con una cucharada pequeña de lejía de consumo alimentario por cada tres litros de agua y aclararlas con abundante agua corriente.

En el caso de tubérculos como la zanahoria o los rábanos podemos usar un cepillo suave para quitar los restos de suciedad que puedan haber quedado. El objetivo es evitar la acumulación de posibles gérmenes, pesticidas e impurezas que quedan atrapados en la piel. Esto es especialmente importante en el caso de la fruta y verdura porque, en la mayoría de los casos, los consumimos frescos y crudos y, por tanto, no se someten a ningún proceso de cocción que elimine posibles microorganismos o bacterias, así como contaminantes químicos.