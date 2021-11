Los 4 mejores auriculares "in ear" bluetooth, de Sony a Bose o Huawei

Podcast, música, llamadas… son muchos los motivos por los que podemos estar durante horas escuchando diferentes cosas desde el móvil. Y por eso, desde hace un tiempo, se han popularizado los auriculares in ear, que aúnan comodidad y aislamiento del sonido exterior

En la actualidad, los auriculares con cable parecen desaparecidos: cada vez son más los terminales que ni siquiera incluyen puerto jack y no son muchas las marcas grandes que continúen fabricándolos. Por eso, los auriculares true wireless -aquellos que no solo se conectan a través de Bluetooth, sino que además no cuentan con ningún tipo de cable- se han convertido en la opción preferida de los usuarios.

Al no contar con ninguna conexión física, son mucho más cómodos de llevar. Además de que nos permiten utilizar el móvil sin enredos o tirones. Dentro de este tipo de auriculares, se suele distinguir entre los in ear, que tienen una forma redonda y se suelen ajustar al hueco de la oreja, y "de botón", que se quedan en el exterior y suelen contar con una patilla.

En esta ocasión, desde ConsumoClaro vamos a recomendarte algunos de los mejores auriculares in ear que podemos comprar en este último trimestre de 2021 sin dedicar un gran presupuesto.

¿Qué debemos tener en cuenta?

Por si prefieres buscar tus propias alternativas, te damos algunos consejos de cara a comprarte unos auriculares in ear:

Con o sin cable

Los auriculares pueden ser true wireless o, simplemente, inalámbricos. Si estamos buscando unos periféricos para hacer ejercicio en exteriores y, sobre todo, deporte donde nos movamos mucho, puede que unos con un cable que los una entre sí nos ahorre más de un susto.

Cancelación de ruido

Los in ear son auriculares que se introducen en el oído, lo que hace que, de por sí, haya una cancelación de ruido pasiva. Algunos modelos, además, cuentan con cancelación de ruido activa; es decir, tecnologías que ayudan a que el sonido exterior se escuche lo menos posible.

Esta característica es especialmente útil para quienes viajamos durante mucho tiempo en el transporte público o que nos gusta evadirnos del resto del mundo cuando leemos o trabajamos.

Autonomía

Al ser inalámbricos, estos auriculares se quedan sin batería. Es importante fijarnos en cuántas horas de uso aguantan y cuántas cargas "extra" tiene la funda. Lo más recomendable es que no bajen de las cuatro horas de uso.

Hay algunos otros aspectos, como la distorsión, el espectro de frecuencia… que son apartados más técnicos y que, en general, al usuario medio no suele aportarle nada.

Lo más aconsejable es buscar modelos compatibles con el códec SBC o aptX, Bluetooth 5.0 y un rango de frecuencias lo más amplio posible.

Algunos modelos recomendados

Bose Sports Earbuds

Bose es una de las marcas de periféricos de sonido más conocidas ya que suele ofrecer productos de una gran calidad… y altos de precio. Los Sport Earbuds son uno de los mejores auriculares in ear del mercado y, si los encontramos de oferta, pueden ser una gran opción.

Se trata de un equipo con una autonomía de hasta cinco horas de uso y una funda que proporciona otras dos cargas completas, además de carga rápida de quince minutos. Disponen de su propia aplicación móvil, Bose Music, para configurar los controles táctiles y vigilar la batería.

Respecto al diseño: son auriculares de color negro -también disponibles en azul y verde- que cuentan con una pequeña pata que se ajusta al interior de la oreja. Esto los hace especialmente cómodos para hacer ejercicio, ya que evita caídas indeseadas.

Realme Buds Air 2 Neo

A pesar de que los Bose sean uno de los mejores in ear del mercado, su precio puede ser muy alto. Los Realme Buds Air 2 Neo son la opción perfecta para quienes buscan unos periféricos de calidad, con cancelación de ruido y gran autonomía por un precio muy asequible.

Compatibles con Bluetooth 5.2, los Buds Air 2 Neo disponen de un DLC de 10mm con una batería de hasta 28 horas de uso, muy superior a la del resto de modelos.

Al igual que el anterior, cuentan con su propia aplicación para cambiar los controles táctiles. Además, disponen del nivel IPX5 de impermeabilización, por lo que son perfectos para hacer deporte. Su precio es de 38 euros.

Sony WFXB700B

Aunque su precio pueda parecer elevado de primeras (150€), lo cierto es que los auriculares de Sony WFXB700B suelen rondar los 70 euros desde hace un tiempo. Por lo tanto, no se puede dejar pasar esta opción para hacerse con unos cascos de gama alta al coste de un gama media.

Con una autonomía de 18 horas de escucha, los WFXB700B son unos cascos ergonómicos con resistencia al agua IPX4 (sudor y salpicaduras). No cuentan con ninguna tecnología de cancelación de ruido activa, pero, en cambio, disponemos de Extra Bass: sacrificamos aislamiento en pro de calidad de sonido pura.

✌🏻 Preferencia de ConsumoClaro Huawei FreeBuds Pro

Uno de los clásicos candidatos a "auriculares in ear del año": los FreeBuds pro de Huawei. Desde hace un tiempo, estos cascos no superan los 119 euros (frente a los 179 euros de salida) y esto los convierte en uno de los mejores periféricos calidad/precio.

Los FreeBuds Pro ofrecen un producto completo. En primer lugar, destaca el sistema de tres micrófonos que hacen que, aunque estés en medio de una concurrida calle, se te escuchará sin problemas. Además, disponen de tres niveles de cancelación de ruido (bajo, medio y alto) que se adaptan a cada situación -además, podemos permitir que recoja las voces, para evitar quitárnoslos-.

También brindan una opción, "awareness", que recoge y amplifica el ruido exterior. Respecto a la autonomía: ocho horas de uso seguidas y hasta 36 horas con las cargas de la funda (tres cargas).

Además, se pueden conectar hasta dos dispositivos al mismo tiempo, haciéndolos perfectos para el trabajo. Su precio: 179 euros (119 en la actualidad).

*El equipo de periodistas y expertos de ConsumoClaro recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios para nuestros lectores.

