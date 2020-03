Gatos y canutos del papel higiénico: 10 juguetes felinos para pasar el encierro

Gatos y papel higiénico: ¿qué tienen en común? Los dos son protagonistas de ingeniosos memes y bromas que nos están ayudando a sobrellevar la inquietud durante la crisis del coronavirus. Aunque por antigüedad, los mininos ganan la disputa digital: mientras que los gatos reinan en el ciberespacio desde que internet es internet, el gran salto a la fama del papel higiénico ha llegado décadas después, con la desaparición de este producto de las baldas del supermercado.

Pero no solo el humor une a esta inesperada pareja. Los gatos (y perros) nos están ayudando a soportar la ansiedad que todos sentimos estos días. Lo dicen decenas de estudios: nos ofrecen un valioso soporte emocional y protegen nuestra salud mental. Una ayuda aún más valiosa, si cabe, durante el aislamiento.

No nos consta que ningún estudio mencione lo mismo para el papel higiénico, pero sí que los psicólogos recomiendan mantener el cerebro despierto para no dejarnos la salud mental por el camino. Por eso, y porque sabemos que el papel higiénico y los gatos hacen buena pareja (prueba a dejar un rollo en mitad del salón y tu minino acudirá atraído como un imán), recopilamos diez ideas para activar la mente y fabricar juguetes para tu gato con los rollos de papel higiénico que uses durante el confinamiento.

Si el encierro dura hasta el 11 de abril (si no hay nueva prórroga), durante este mes cada persona gastaremos, de media, unos siete rollos (son datos de Aspapel). Más que suficiente para fabricar un buen puñado de juguetes para tu minino. Y además le das una segunda vida a un residuo, el canuto de cartón, que de otro modo acabaría en la basura.

Diez juguetes para gatos con rollos de papel higiénico

1. Anillas gatunas

Corta el canuto en tiras de unos dos centímetros de ancho. Dales su forma redondeada original (se habrán aplastado al cortarlas) y listo: mininos, ¡a jugar! Tu gatete se divertirá dándole zarpazos y escondiéndolo por los rincones.

2. Paquete con premios

Haz un agujero a un rollo con un cúter o tijera, del tamaño suficiente como para permitir que salgan los premios o bolitas de pienso que metas dentro. Y cierra los agujeros superior e inferior con dobleces. Si quieres, puedes hacer más de un orificio y ponérselo más fácil a tu amigo.

3. Bolsita con catnip

Igual que el anterior, pero en lugar de un solo agujero más o menos grande, haz bastantes y más pequeños y los rellenas de catnip, planta que enloquece a los gatos. Los orificios dispersarán su olor y animarán a tu felino a golpear y perseguir su juguete.

4. Piñata gatuna

Haz un agujero adicional a los juguetes 2 y 3, y pasa por ellos una cuerda. Anúdala para que se fije y cuelga el juguete del pomo de una puerta. También puedes hacer la piñata gatuna tal cual, sin rellenarla ni de comida ni de catnip.

5. Escondite para ratones

Corta algunos rollos en distintos tamaños y repártelos por el salón. Esconde dentro ratoncitos y otros juguetes, e incluso alguna bolita para comer. Este juego incita el comportamiento explorador de tu minino.

6. Tres en raya peludo

Cuando reúnas varios rollos (seis, o mejor nueve, como las casillas del tres en raya), pégalos entre sí con celo, y hazles una base con un trozo de cartón, que también unirás con celo. Dale la vuelta al juguete y reparte algunos premios dentro de los rollos. Deja que tu minino se lo pase en grande mientras idea el modo de sacarlos.

7. La pirámide que da chuches

Otra idea genial cuando reúnas varios rollos. Construye la base con varios (unidos con celo) y añade otros encima hasta crear una pirámide o darle forma de montaña. Puedes rellenarla de comida seca o de juguetes.

8. Ratoncito de cartón

Corta unos flecos de un centímetro aproximado de ancho y cinco de largo en ambos extremos de un rollo. Hazle un agujero, pasa por él una cuerda y anúdala para fijarla. Ya puedes tirar del juguete y arrastrarlo por el suelo para que tu compi peludo intente cazarlo.

9. Pelota gatuna

Una variante del juguete 1: mete las tiras que hayas cortado unas dentro de otras hasta que tengas una especie de bola. Puedes dejarla así o llenarla de algún premio o de hierba gatera.

10. Rompecabezas felino

Te harán falta unos 15 rollos y una caja de cartón. Encaja dentro los canutos de cartón hasta que no se caigan, y llena algunos de premios, otros juguetes y, si quieres, otros con hierba gatera. No solo tienen ventajas mientras los construyes, después tu gato y tú podéis pasarlo en grande durante horas. Y sin renunciar a los memes. Todo un lujo en estos tiempos de confinamiento.

