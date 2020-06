El boletín del coronavirus: la España que ya está en la nueva normalidad, brotes en Alemania y plataformas para las ciudades

📊La tendencia. Al menos otras 52 personas han muerto por coronavirus en España y 1.553 han sido diagnosticadas en la última semana, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas. 89 personas han necesitado hospitalización en los últimos siete días, pero baja el número de personas en cuidados intensivos. Hace tres semanas, había más de 600; según los datos de ayer, eran 321.



⏩Nueva normalidad para Catalunya. Unas horas después de entrar en fase 3, la Generalitat anunció que desde hoy toda la comunidad está ya en la "nueva normalidad". Se permiten los viajes entre provincias y, como en el resto del país, la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios públicos. Se mantiene el aforo máximo para la parte interior de los restaurantes en el 50% y se exige la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.



⏩Y en Euskadi y Cantabria. Como ya estaba previsto. Estas dos comunidades también inauguran hoy los viajes entre ambos territorios con un acto político en su confín. En el País Vasco, el aforo de los eventos estará reducido al 60% en teatros, cines, museos y otros lugares parecidos. Cantabria también impondrá límites de aforo, por ejemplo un tercio para las discotecas.



🇩🇪Otro brote en Alemania. Los 700 habitantes de un bloque de apartamentos de Gotinga, en el centro del país, están aislados por al menos un centenar de contagios de coronavirus. Este brote sigue a otro en siete bloques de viviendas de Berlín y otro en una planta cárnica en Gütersloh, en el noroeste del país.



👩🏻‍⚕️Cuándo tendremos vacuna. Este artículo (en inglés) de ProPublica, un medio de investigación en Estados Unidos, es lo más detallado que he leído sobre cómo van las vacunas más avanzadas, qué podemos esperar y cuándo. Por resumir, si todo va muy bien, puede haber vacuna antes de que termine el año. Sería para algunos grupos prioritarios, como el personal sanitario o personas de riesgo. Puede haber más de una vacuna. Una de las claves para las autoridades sanitarias es explicar bien cómo protege: por ejemplo, el porcentaje de eficacia y qué significa esa protección, si evita infectarnos o si evita enfermar (si es este segundo caso, alguien vacunado podría seguir contagiando). En cualquier caso, la existencia de una vacuna será el principio del fin de la pesadilla de este coronavirus.



👉 La directora de Salud de la OMS ve "factible" que haya vacuna a principios de 2021.



🎶We'll Meet Again. Se ha muerto Vera Lynn, la cantante que entonó el We'll Meet Again como himno de resistencia en la Segunda Guerra Mundial. Su canción en estos tiempos de pandemia y confinamiento ha recobrado un nuevo significado. Puedes verla cantando en este vídeo con su mítica canción. También estaba, por cierto, en nuestra playlist de Spotify para acompañar el confinamiento.



💪🏼 Algo bueno. Un caso concreto que muestra la eficacia de las mascarillas es el de una peluquería de Springfield, Misuri. Una peluquera infectada de coronavirus y con síntomas siguió acudiendo al trabajo y atendió a más de 100 clientes. Llevaba mascarilla igual que los clientes porque es una de las pocas circunstancias en las que la ciudad obliga a su uso. El ayuntamiento esperaba decenas de casos por el contacto cercano con tantas personas y ofreció tests.Ninguna persona aparte de la peluquera y un colega han dado positivo. Las autoridades locales creen que las mascarillas les salvaron.