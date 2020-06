Guía para la "nueva normalidad" vasca: aforos del 60% salvo en los bares y reapertura de los parques infantiles

A las 00.00 horas del viernes 19 de junio se inicia en Euskadi la denominada "nueva normalidad". Antes, a las 23.59 horas se terminará el estado de alarma tras tres meses largos de restricciones. Es una "nueva vida", en palabras del Gobierno vasco, ya que poco tiene que ver con la anterior y se mantienen muchas restricciones aunque se recupere la libertad de circulación total.

¿Se puede viajar?

Sí. Con carácter inmediato, a las zonas que levanten el estado de alarma, es decir, a Cantabria. Cuando todo el territorio de España ponga fin a la excepcionalidad en la medianoche del sábado al domingo, la circulación será libre también al resto de zonas. Se abrirán igualmente las fronteras exteriores, para cruzar a Iparralde, por ejemplo. Pero hay algunas limitaciones en el transporte. Aunque en el caso de los medios terrestres -autobús o tren- puedan tener frecuencias del 100% y aforo del 100%, la mascarilla es obligatoria. Ello también afecta a servicios marítimos intracomunitarios o al transporte por cable. En la medida de lo posible, se fomentará la venta anticipada de billetes.

¿Tengo que usar mascarilla?

Sí, hasta nueva orden. Es obligatorio e imprescindible en el transporte colectivo y necesario en los espacios cerrados. Al aire libre y en la calle es recomendable y preceptiva cuando no se respete una distancia de 1,5 metros. Porque, en efecto, se ha bajado de 2 a 1,5 metros la nueva distancia de seguridad. Es obligada la "limpieza y desinfección" para los locales y espacios de uso público y se pide a la población extremar la higiene y el lavado de manos.

¿Pero me pueden multar si no lo hago?

Sí. Aunque no serán multas como las de los incumplimientos del estado de alarma salvo que una patrulla de la Policía ordene el uso de mascarillas y alguien se niegue, lo que se tramitaría como una desobediencia a la autoridad ordinaria dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como 'Ley Mordaza'). Los hasta 100 euros de sanción los impondrá el Departamento de Salud y el procedimiento es que un agente de la Ertzaintza o municipal -pero también puede ser un inspector- levante acta, lo traslade a Salud y éste tramite la multa. Hay un ejemplo en el que ya se aplica este modelo, la Ley de Adicciones: si la Policía observa a alguien fumando en un recinto deportivo, lo comunica a Salud y Salud multa.

¿Cómo son los funerales, misas o bodas?

Los lugares de culto tienen un aforo del 75% y se tendrá que especificar en la entrada. Si la boda es allí, a ello tendrá que atenerse. En cuanto al banquete, se ajustará a la normativa para la hostelería. Los velatorios -hay cientos pendientes de estos meses- serán para 30 personas en espacios cerrados y 65 en el exterior. Los entierros son para 75 personas.

¿Cómo funcionará el comercio?

En general, la norma básica son distancias de 1,5 metros y aforos del 60%. Se procurará una atención "preferente" para mayores de 65 años. Los mercadillos también quedan al 60% de puestos, aunque se propone que los ayuntamientos lo compensen ampliando la zona habilitada o el número de días.

¿Y los bares?

No hay límites de aforo siempre que se aseguren las distancias en la barra o en las mesas. Se reabre el ocio nocturno pero las discotecas sustituirán la pista de baile por una zona de mesas. Si se organiza un bufé o un cóctel, no podrá haber más de 25 invitados. En los hoteles podrán abrirse las áreas comunes y, de nuevo, si se hacen actividades de animación o reuniones, no serán para más de 25. Los 'txokos' tienen una regulación homologable a la de la hostelería.

¿Puedo sacarme el carné de conducir?

Sí, pero en las clases prácticas se utilizará la mascarilla en el interior del vehículo con la 'L' azul. también en euskaltegis, academias y otros centros de enseñanza no reglada se puede retomar la docencia no presencial siempre que haya distanciamiento de 1,5 metros y con no más de 25 alumnos por clase. En el caso de las entidades que ofrezcan formación para el empleo en colaboración con Lanbide, tendrán que tener un plan de contingencia para minimizar riesgos.

Padre e hijo, en la playa de La Concha EFE

¿Cómo queda la vida cultural?

Museo, cines, circos, auditorios o teatros podrán desarrollar sus actividades al 60% del aforo. Se pueden montar espectáculos en recintos deportivos cerrados también, pero con el mismo tope porcentual, con el público sentado y butacas preasignadas. Las familias sí se podrán sentar juntas, pero los demás se ubicarán distanciados. -también si es un grupo de amigos-. Si la actividad es al aire libre, podrán reunirse 1.000 personas con las mismas condiciones. Incluso se autoriza que el 'show' sea en forma de desfile.

¿Habrá fútbol o baloncesto con público?

No. La normativa permite competiciones en sitios cerrados con 300 personas en la grada debidamente distanciadas. El margen es de 1.000 si el recinto es abierto. Pero en el caso de la liga de Primera División de balompié y de la ACB de baloncesto, el Consejo Superior de Deportes tiene la última palabra y no la comunidad autónoma. Si la competición es un circuito -una carrera de atletismo, remo, ciclismo o automovilismo- habrá que acotar el itinerario y solamente 1.000 espectadores podrán participar, distanciados y siempre con mascarillas. Las piscinas estarán abiertas. En el agua no se puede obligar a mantener la distancia pero se pide que se "procure" evitar el contacto. En las zonas de descanso alrededor, habrá "señales" para garantizar el aforo limitado y la distancia. En la playa, se habilita a diputaciones y municipios a fijar "límites en los tiempos" en la arena para evitar masificaciones. Mirar los horarios de las mareas podría ser ahora algo imprescindible.

¿Puedo llevar al niño al parque?

Después de muchos meses cerrados, sí, los columpios y balancines de los parques infantiles se podrán usar. Y los jóvenes pueden usar el 'skate park' o una cancha de baloncesto en la calle. Pero hay una condición: una persona por cada cuatro metros cuadrados. Los ayuntamientos tendrán que encargarse del control de aforo, de la señalización y de la desinfección.

¿Y qué pasa con los toros y las apuestas?

Aunque en muchas ciudades están prohibidos, podrían organizarse "espectáculos tradicionales" o taurinos en la "nueva normalidad", según la normativa aprobada. Como en el deporte, hay un tope de 1.000 personas y debidamente separadas. Y sí, casinos, salas de apuestas y tómbolas podrán encender las luces de neón nuevamente.