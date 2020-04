El boletín del coronavirus: qué falta para la desescalada, la fase 2 de Italia y releyendo a Virginia Woolf

📊La tendencia. Un mes y medio después del comienzo del actual brote de la epidemia, 288 personas murieron en España por coronavirus el sábado, según los datos publicados ayer. Cuesta pensar que esto tenga algo de positivo. Lo tiene en este punto de la epidemia, con más de 23.000 personas muertas por el virus y tras haber pasado por días con casi un millar de fallecidos.



En las próximas horas alcanzaremos el hito de más de 100.000 personas curadas, casi la mitad de los casos totales diagnosticados.



Aquí puedes ver la evolución por comunidad autónoma.

Y aquí un mapa nuevo de nuestro equipo de datos: municipio a municipio en Madrid, Cataluña, Euskadi, Cantabria, Asturias, Canarias, Murcia y Baleares (que son las comunidades que publican estos detalles).



📶 "La desescalada". La palabra es un calco del inglés, del verbo "de-escalate", que significa rebajar la intensidad, habitualmente de algo negativo. Saber de dónde viene la palabra es importante para entender qué significa en esta pandemia. No se trata simplemente de desandar el camino andado, como tal vez podría sugerirnos la palabra en español por el verbo "escalar". Se trata de aliviar parte de las medidas de aislamiento, no de suprimirlas, ni de volver a la situación de principios de marzo.



Nuestra manera de vivir "normal" no volverá plenamente hasta cuando haya vacuna y tratamiento disponible para toda la población.



Qué se necesita ahora para aplicarla. El presidente del Gobierno presentó a las comunidades autónomas las recomendaciones de Sanidad para los próximos meses cuando se controle el brote actual y el sistema se prepara para los siguientes. Las medidas de aislamiento se irán aliviando si se cumplan cuatro condiciones básicas: Garantizar que el sistema de salud es capaz de responder a la epidemia tanto en hospitales como en ambulatorios. La recomendación a las comunidades autónomas es que tengan capacidad para doblar el número de camas de cuidados intensivose identifiquen espacios incluso para triplicarlo respecto a su situación antes del coronavirus. También deben tener margen para el uso de estructuras temporales de forma inmediata.

Vigilar los indicadores de la epidemia para valorar si hay progreso. El indicador clave en las próximas semanas puede ser el de los casos sospechosos para poder detectar cualquier inicio de brote de forma precoz, tratar a los positivos y poner en cuarentena a los contactos estrechos. Esto requiere inversión en tecnología y personal para hacer entrevistas y rastrear las relaciones del infectado, y estructuras para aislar a las personas que lo necesiten.

Tener capacidad de diagnóstico. Es imprescindible para confirmar los positivos de infectados con y sin síntomas. Una de las claves es que los centros de atención primaria en todas las comunidades tengan tests y protocolos, como una entrada especial para los pacientes que puedan tener coronavirus.

Mantener la tensión en la población para que continúe el distanciamiento físico, la higiene constante de manos, la limpieza de entornos domésticos y laborales, la etiqueta respiratoria (toser en el codo, tirar el pañuelo, lavarse las manos) y el uso de mascarillas. Nuevas medidas para España. Los menores de hasta 14 años ya pueden salir a pasear con un adulto que viva en su casa durante un máximo de una hora y un máximo de un kilómetro de su residencia manteniendo siempre la distancia de seguridad de al menos dos metros con cualquier persona.

👉 Por cierto, ¿cuánto es un kilómetro? Para ver cuánto es un kilómetro a la redonda respecto a tu casa, una empresa de software ha lanzado esta web de uso muy sencillo. También te contamos otras opciones en esta pieza.



🏃🏻‍♀️Si la evolución de la enfermedad sigue como en los últimos días y si los adultos que pueden salir con menores son capaces de respetar las reglas, a partir del 2 de mayo cualquier persona podrá salir a pasear sola o en compañía de las personas que convivan con ella. También podrá salir a hacer ejercicio de manera individual.



Medidas por territorios. El Gobierno definirá áreas geográficas para aplicar restricciones distintas según el número de nuevos contagios por 100.000 habitantes, la capacidad de transmisión de cada enfermo, y el porcentaje de camas y UCIs libres.



📃 El documento del Gobierno.Aquí estas recomendaciones para los próximos pasos que ha hecho el Ministerio de Sanidad y se presentaron este domingo a las comunidades autónomas.

👉 Nuestro reportero Raul Rejón explica en esta pieza las exigencias extra para el sistema de salud con el rastreo de casos y las medidas de contención mientras se sigue luchando contra el brote actual y se atiende a los pacientes de otras enfermedades.



👩🏻‍⚕️Estudio de seroprevalencia. Es decir, el estudio de la presencia del coronavirus en la población en este momento a través de un análisis de sangre (la serología estudia la presencia de anticuerpos en la sangre, que son la prueba de que esa persona ha pasado la enfermedad). Los análisis empiezan hoy en 36.000 hogares. Es la primera de las tres oleadas de pruebas. La muestra incluye hasta 90.000 personas elegidas de manera aleatoria pero con datos del Instituto Nacional de Estadística para que sean representativas de la población. La participación es voluntaria. Los análisis consisten en un primer test rápido de anticuerpos (con un pinchazo en el dedo y resultado inmediato) y uno tradicional (en el que se saca sangre y cuyo resultado tarda más).



El estudio dará pistas para entender dónde y cuánto hay grupos de personas con mayor nivel de inmunidad (no se espera que en ningún caso que se haya alcanzado el 60% que conseguiría una "inmunidad de grupo").



🇮🇹 Las nuevas reglas en Italia. A partir del 4 de mayo, las personas podrán volver a visitar a sus familiares aunque no vivan bajo el mismo techo (aunque no hacer reuniones familiares), se podrán celebrar funerales con los familiares más directos (aunque no misas) y podrán volver a su casa si se quedaron atrapados por el confinamiento en la ciudad donde estudian o trabajan. Se retoman las obras públicas y la actividad de algunos sectores clave para la exportación. Seguirán cerrados la mayoría de los comercios, los bares y restaurantes y la mayoría de las empresas no esenciales. Otras actividades, como las exposiciones al aire libre y algunos comercios, podrían reabrir a mediados de mayo.



"Si amas Italia, guarda las distancias", dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, que pidió mantener la precaución máxima para evitar que vuelva a subir la curva de contagios e insistió en que todavía queda "una prueba muy dura" por delante. Hay más de 26.000 personas muertas por coronavirus en Italia, entre ellas 260 en el último día, y casi 200.000 casos diagnosticados.



🇹🇼El ejemplo de Taiwán. Pese a su cercanía a China, ha logrado contener el brote. Algunas de las medidas pueden ser imitadas por otros países en esta nueva fase: como la cuarentena obligatoria de cualquier persona que entre en el país (algo que considera ahoraReino Unido), la producción centralizada de mascarillas, asistencia alimentaria para quienes estén aislados o pruebas a enfermos que dieran negativo por gripe en los últimos meses.



Lo cuenta Tomás Pueyo, experto en tecnología y autor de varias piezas didácticas sobre las medidas de aislamiento. Ahora publicaotro artículo con ejemplos de países que consiguieron controlar pronto la epidemia.



📺El índice CNN. La experiencia de las compañías globales es útil para entender la previsión de las empresas más allá de las decisiones de los gobiernos. En el caso de la cadena de televisión CNN, ya ha dado instrucciones a su plantilla para que siga teletrabajando al menos hasta septiembre.



🦠Un virus muy peligroso. "No hay que perderle el respeto al virus", insistía este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es muy contagioso y falta información sobre su comportamiento. Este artículo del Washington Post cuenta la experiencia en hospitales sobre los casos de infartos causados por coronavirus en personas sanas de entre 30 y 40 años, que están muy graves o incluso han muerto por esta manifestación del virus.



💪🏼 Algo bueno. Después de seis semanas de miedo y silencio, este domingo se empezaron a escuchar risas y voces de niños en la calle. Se produjeron algunos incidentes de falta de respeto de las reglas que intentan evitar el contagio en lugares como Valencia o Barcelona. Pero muchas familias han dado ejemplo de responsabilidad. Me quedo con esta historia del primer paseo de Lucas, un niño que aprendió a andar en confinamiento y que nos cuentan desde Vitoria Maialen Ferreria e Iker Rioja.