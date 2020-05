El boletín del coronavirus: los detalles de las mascarillas, Cambridge online y una idea para reorganizar las clases

📊La tendencia. Otras 95 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidad con los datos comunicados por las comunidades autónomas.



La evolución de esta semana es mejor, aunque hay un repunte en particular de los contagios notificados, la mayoría en la Comunidad de Madrid. El retraso de Madrid al notificar los casos puede explicar esta tendencia.



Fernando Simón, el director del centro de coordinación de alertas sanitarias, también cree que el descenso más lento del ritmo de casos confirmados se puede deber a que se hacen tests a más pacientes incluso con síntomas leves.



😷 Las mascarillas obligatorias. Desde este jueves son obligatorias en la vía pública y en cualquier espacio público abierto o cerrado donde no sea posible garantizar la distancia entre personas de al menos dos metros. Como es difícil asegurarse de que siempre sea así, lo esperado es que nos pongamos la mascarilla al salir de casa.



¿Qué tipo de mascarilla? Higiénica, quirúrgica o en su ausencia "cualquier tipo de mascarilla que cubra la nariz y la boca", es decir, también vale una casera si no hay otra disponible.



¿Serán gratis? Eso depende de las comunidades autónomas, que pueden repartir, por ejemplo, a colectivos especialmente vulnerables. Lo que ha hecho el gobierno es regular el precio máximo de las que se venden en la farmacia: 0,96 euros por mascarilla quirúrgica, desechable.



¿Quién debe cumplir la orden? Todas las personas a partir de 6 años. En el caso de menores entre 3 y 6 años, su uso sólo está "recomendado".



¿Qué excepciones se admiten?



Pueden no llevarla: Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla.

Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Cualquiera se puede quitar la mascarilla en caso de: Actividades en las que resulte incompatible el uso de la mascarilla (como comer y beber).

Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 🤔Más preguntas y respuestas en la guía que ha escrito nuestra reportera Belén Remacha.

📃 La orden ministerial publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado.

🏃🏻‍♀️ Nuestros amigos de Maldita.es han preguntado y el Ministerio de Sanidad ha confirmado que entre las excepciones para no llevarla puede estar correr (mientras se mantengan las distancias de seguridad).



👉 Una historia sobre Jena, la ciudad alemana que fue pionera en la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos desde principios de abril. Los primeros días hubo protestas, pero la reducción de contagios respecto a otros lugares convenció a los vecinos. Ahora son obligatorias en todo el país.

👉Italia, Alemania, Portugal, Francia o los estados más afectados de Estados Unidos ya han impuesto las mascarillas. Este grupo de investigadores de Estados Unidos que defiende el uso de mascarillas en espacios públicos está recopilando todas las medidas.



☀️La reutilización de las mascarillas. Es una pregunta habitual. Aquí la respuesta de nuestra médica, Esther Samper. Lo ideal es no hacerlo y no hay estudios suficientes para saber cómo influye el deterioro de la mascarilla en su eficacia. Si no queda otra opción, en el caso de las quirúrgicas, nuestra experta recomienda dejarlas al sol 7 días y alguna idea más. Aquí su pieza.



👩🏻‍🎓Cambridge, hasta dentro de un año. La Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ya ha anunciadoque no habrá clases presenciales hasta el verano de 2021. Es la primera en anunciarlo de manera oficial. Su tradicional rival, la de Oxford, contempla que no haya clases magistrales y se reduzca la actividad a tutorías individuales, aunque todavía tiene que dar más detalles. Otras de las grandes, como la Universidad de Columbia en Nueva York, están pensando en trimestres más cortos y en aprovechar el verano que viene. Harvard ya ha sugerido que todas las clases pueden ser a distancia y está trabajando en crear una experiencia adecuada de enseñanza.



👉 Más información sobre la educación en estos tiempos, un poco más abajo en este email, en el nuevo apartado con vuestras ideas.



🇧🇷La catástrofe en Brasil. "Bancos abarrotados. Vagones del metro atestados. Autobuses llenos de simpatizantes fervientes del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, con destino a mítines en los que se exhorta a los brasileños a ignorar las órdenes de quedarse en casa emitidas por alcaldes y gobernadores y, en cambio, a seguir las directrices del mandatario de regresar a trabajar", escriben los reporteros del New York Times en un artículo sobre cómo la política está convirtiendo el coronavirus en una catástrofe humanitaria en Brasil a diferencia de lo que sucedió con el zika o el SIDA, que el país contuvo con estrategias eficaces. La pieza del Times (en español). Ya es el tercer país del mundo con más casos confirmados.



🍉 Peligro en mercados latinoamericanos. Los mercados son un posible foco de contagio en varios países latinoamericanos, según cuenta este reportaje del Guardian que publicamos. Por poner un ejemplo, el 79% de los vendedores ambulantes del mercado mayorista de fruta de Lima han dado positivo en coronavirus.



💪🏼 Algo bueno. La facultad de Bellas Artes de la Complutense de Madrid, reconvertida en una fábrica de mascarillas y visores de protección para el personal sanitario. Cuenta la historia María Senovillaaquí.