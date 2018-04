Carlos Vives anuncia una gira por siete ciudades estadounidenses en septiembre

El cantautor colombiano Carlos Vives anunció su gira "Vives tour USA 2018", con la que llegará en septiembre próximo a siete ciudades de Estados Unidos, informó hoy la oficina de prensa del artista.

Los conciertos tendrán lugar en Orlando, Miami, Boston, Nueva York, Washington, Houston y Los Ángeles entre el 14 y el 29 de septiembre.

"Oh my God no puede ser, qué felicidad regresar a un tour por los Estados Unidos. Feliz de reencontrarme con mi público y que cantemos juntos mis éxitos de mi más reciente álbum 'Vives' así como esos clásicos que nunca pueden faltar", señaló Carlos Vives, citado en el comunicado.

Con esta nueva gira el artista espera mejorar los resultados de su paso por ese país el año pasado durante el "Vives Tour 2017", con el que agotó las entradas para su concierto en el American Airlines Arena, de Miami.

De igual forma, el cantante, oriundo de Santa Marta (norte), llenó escenarios estadounidenses en 2015 junto a Marc Anthony con la gira "Uni2", la sexta más taquillera en la historia del país.

Carlos Vives ha vendido más de 20 millones de álbumes, ha ganado dos Grammys, once Grammy Latinos y ha sido nominado en 23 oportunidades a los Grammy y Grammy Latinos durante sus más de 30 años de carrera musical.