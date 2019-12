'Dolor y Gloria', nominada al Globo de Oro a mejor película extranjera

La película española 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, se encuentra entre las cintas candidatas a mejor película extranjera de la 77 edición de los Globos de Oro, que se celebrará el próximo 5 de enero en Los Ángeles (EEUU). La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha anunciado este lunes la nominación del film Almodóvar y la de su protagonista, Antonio Banderas, quien ha sido nominado al Globo de Oro al mejor actor dramático.

La película de Almodóvar competirá contra dos cintas francesas, 'Retrato de una mujer en llamas' y 'Los miserables', una estadounidense, 'The Farewell' –rodada en lengua no inglesa– y la surcoreana 'Parásitos'.

Las candidatas a mejor película de drama son 'El Irlandés', '1917', 'Joker', 'Historia de un matrimonio' y 'Los dos papas'. 'Yo soy Dolemite', 'Jojo Rabbit', 'Puñales por la espalda', 'Érase una vez en Hollywood' y 'Rocketman' son las candidatas a la mejor película de comedia o musical.

Gracias a 'Puñales por la espalda', la actriz cubana Ana de Armas ha conseguido una nominación como mejor actriz de una película de comedia o musical. Las otras nominadas son Awkwafina, Cate Blanchet, Beanie Feldstein y Emma Thompson. Daniel Craig, Roman Griffin Davis, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Eddie Murphy completan el listado de los actores de comedia candidatos al Globo de Oro.

Cynthia Erivo, Scarlet Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger son las candidatas a mejor actriz dramática, mientras que en el apartado masculino los seleccionados son Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Pryce. Jennifer López ha recibido una nominación a la mejor actriz de reparto por su papel en 'Estafadoras de Wall Street'.

'Big Little Lies', 'The Crown', 'Killing Eve', 'The Morning Show' y 'Succession' se disputarán el Globo de Oro a la mejor serie dramática. 'Chernobyl', 'Trampa 22', 'Fosse/Verdon', 'La voz más alta' y 'Creedme' han sido las nominadas en el apartado de mejor serie limitada. En la competición por el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical están 'Barry', 'Fleabag', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Sra. Maisel' y 'The Politician'.

'Historia de un matrimonio', la favorita

'Historia de un matrimonio', la película de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, parte como la favorita con 6 nominaciones. Detrás se sitúan 'El Irlandés', de Martin Scorsese, y 'Érase una vez en Hollywood', de Quentin Tarantino, con 5 nominaciones cada una. Las series 'Chernobyl', 'The Crown' y 'Creedme' lideran las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza.

Mención especial para Netflix, responsable de 'Historia de un matrimonio' y 'El irlandés', dos de las cintas con más nominaciones. Con 17 candidaturas en el apartado cinéfilo, Netflix se impuso con gran distancia a otros estudios veteranos como Sony Pictures (8), Walt Disney Studios y Warner Bros (6 cada uno).

Otras nominaciones de Dolor y Gloria

La película de Almodóvar está también seleccionada para representar a España en los Oscar 2020, después de ganar a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó, y 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar. Además, ha conseguido una decena de nominaciones en los Premios Feroz, entre las que se encuentra la de Mejor actor protagonista o Mejor dirección.