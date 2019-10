Drexler y Dudamel, protagonistas de temporada 2020 de Teatro Mayor de Bogotá

El cantautor uruguayo Jorge Drexler y el director venezolano Gustavo Dudamel serán dos de los protagonistas de la temporada 2020 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, que incluirá orquestas y una variada oferta teatral, informaron este jueves los organizadores.

Dudamel dirigirá, el 25 de julio, la Mahler Chamber Orchestra de Alemania, mientras que Drexler, conocido por canciones como "Universos paralelos" y "La trama y el desenlace", regresará el 6 y 7 de marzo a la capital colombiana, dos años después de su último concierto en la ciudad.

El país invitado de la temporada será Canadá, que llegará a la capital colombiana con una diversa gama de artistas de distintas generaciones y disciplinas.

"La selección de espectáculos y eventos que presentaremos da cuenta de la diversidad cultural de ese estupendo país que es Canadá", afirmó durante la presentación de la programación el director del teatro, Ramiro Osorio.

El país norteamericano estará representado por Robert Lepage, una de las más reconocidas figuras del teatro contemporáneo que presentará el 2 y 3 de diciembre su obra "887", un viaje al reino de la memoria.

De otro lado, la bailaora española María Pagés presentará "Una oda al tiempo" el 7 y 8 de febrero, mientras que su compatriota Eduardo Guerrero llevará a las tablas su "Sombra efímera II", el 2 y 3 de octubre.

En danza también estarán la compañía alemana Tanz Mainz, con "Soul Chain" de la coreógrafa israelí Sharon Eyal, el 3 y 4 de julio.

En el Teatro Mayor se presentará la orquesta británica The Academy of St. Martin in The Field, una de las más prestigiosas del mundo que es dirigida por el violinista estadounidense Joshua Bell.

En la parte de Lírica, el Teatro estrenará dos grandes montajes, comenzando con "Don Giovanni, de Mozart", en una versión que dirigirá el mexicano José Areán el 25, 27 y 29 de febrero de 2020.

También estará el 28 y 29 de abril la británica Akram Khan Company, que ha trabajado con la cantante estadounidense Kylie Minogue y la francesa Juliette Binoche, así como diseñó uno de los actos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Igualmente habrá un espacio en la agenda para los artistas colombianos con Puerto Candelaria, que celebrará sus 20 años de carrera, así como Los Rolling Ruanas, La Mojarra Eléctrica y la Big Band Bogotá.

En lo que respecta a la escena teatral colombiana, se presentarán las obras: "Alegría Station", de Fabio Rubiano; "De Teatro Azul", de la directora española Natalia Menéndez, y "Aquiles o el guerrillero", de Teatro Quimera.

La agenda cultural del teatro se completará con las propuestas familiares y los montajes de la franja Creadores con capacidades especiales, con los grupos Seña y Verbo: Teatro de Sordos (México), Danza Mobile (España) y Danza sin Fronteras (Argentina).